吴子嘉：从蔡马兵分两路看世界风云变幻（一）Play10:42下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.8MB) 台湾《美丽岛电子报》董事长吴子嘉谈蔡英文、马英九“双英之旅”各自行程是否达到预期目标。欢迎点击收听。近期“双英之旅”出行时间点戏剧性重合。台湾《美丽岛电子报》董事长吴子嘉先生结合“双英”行程和表现，分享蔡英文、马英九行程是否达到了各自的预期目标，以及他对习普会面的一些个人观察。以上为嘉宾观点，不代表本台立场。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORESBS早新闻（2023年4月16日）森木小镇音乐会：这个夏天的记忆日本首相岸田文雄遭烟雾弹袭击后安全撤离分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年4月17日）墨尔本夺走悉尼"最大城市"的桂冠?【税务热线】如何找回遗失和无人认领的退休金？SBS早新闻（4月17日）