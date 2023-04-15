森木小镇音乐会：这个夏天的记忆

墨尔本的SJ青橙空间站是一个华人的公益团体，会定期或不定期举办一些丰富多彩的活动。最近他们举办了一场森木小镇音乐会，将一群热爱音乐的留学生以及社会人士聚集在一起，建立社交联系以及纪念墨尔本转瞬即逝的夏天。这场音乐会的负责成员Lesley Wang，Peter Liu，Ray Ni做了分享。





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