森木小镇音乐会：这个夏天的记忆

森木小镇音乐会：这个夏天的记忆Play14:32 Credit: SJ青橙空间站下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (19.98MB) 通过音乐建立更多联系，在歌声中怀念墨尔本转瞬即逝的夏天。墨尔本的SJ青橙空间站是一个华人的公益团体，会定期或不定期举办一些丰富多彩的活动。最近他们举办了一场森木小镇音乐会，将一群热爱音乐的留学生以及社会人士聚集在一起，建立社交联系以及纪念墨尔本转瞬即逝的夏天。这场音乐会的负责成员Lesley Wang，Peter Liu，Ray Ni做了分享。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE华人女孩滑翔伞十米高空坠落 极限运动保险怎么买？四分之一维州人被少付养老金 全年损失达10亿澳元分享Latest podcast episodes澳各地市长市议员呼吁电动汽车政策改革【生活杂志】巧克力的历史：从美洲到世界 从苦涩到甜蜜国际女网巡回赛重返中国 彭帅事件不了了之【闲话澳洲】澳大利亚土木工程的质量把控