华人女孩滑翔伞十米高空坠落 极限运动保险怎么买？

要点： 一位华人女孩在滑翔伞起飞时从10米的高空坠落；

很多极限运动不在常规旅行保险范围内；

保险专家提醒人们在户外运动前需和保险公司仔细沟通。

尽管已经过去了半年多，Summer Wang对出事那天的场景依然历历在目。





去年十月，这位华人女孩在昆州阳光海岸（Sunshine Coast）首次体验了牵引起飞式滑翔伞。在起飞之后，意外发生了。





Summer Wang说由于起飞场地是个机场，自己的绳子在起飞过程中刮到了跑道两侧的灯，导致她从十米多的高空“被拽了下来”，随后被直升飞机紧急送往医院。





“我掉落之后就完全失忆了……我恢复意识的时候，手术已经结束了，（我）就已经在医院了。”





Summer Wang告诉SBS中文，自己盆骨和胯骨粉碎性骨折，她的身体前后分别被划开45厘米和20厘米的口子，植入了两块钛板。此外，高空坠落还给她带来了气胸、神经受损、脊柱受伤等一系列问题。





“我的腿在抢救后完全没有知觉，我连坐起来都做不到。我问大夫，我是不是要瘫了。大夫每次都安慰我，‘希望不会，也希望你的神经可以长回来‘。”



我没有哭。因为对于死亡而言，只是残疾已经是非常好的结果。 Summer Wang

Summer Wang的体内被嵌入两块钛板，她戏称自己是“钛型赛亚人”。 Credit: Supplied by Summer Wang

什么是牵引式起飞？

受伤前，Summer Wang是个不折不扣的飞翔爱好者，她说自己在获得由澳大利亚体育航空联合会（Sports Aviation Federation of Australia）发放的飞行执照后的大半年进行了300多次滑翔伞飞行，“一周要飞两三天”。





她说牵引式起飞相较于坡地起飞危险系数较高，她在首飞前对此也有所了解。据她介绍，牵引式起飞（也称平地起飞）是在一些无法进行高山斜坡起飞的地方，飞行者用一根绳子拴在地面上的摩托车上，借助摩托车行驶时的牵引力让自己脱离地面，等到飞到空中再把绳子切断。





中国航空运动协会（Aero Sports Federation Of China, ASFC）持证教练员陈教练告诉SBS中文，目前平地起飞和坡地起飞两种起飞方式在全球范围内都是主流。





“牵引起飞出现之前，获取高度的方式就是到更高的高山坡地起飞或者是小山坡起飞后获得上升气流获取高度。牵引起飞问世以后，实现了平地起飞获取高度的方式。“





他补充道：“两种起飞方式（需）在符合安全标准的情况下，按照正确的操作规程执行，（这）是安全的保障。”



Summer Wang持有澳中两国飞行执照，她说自己曾在半年内滑翔伞飞行过300多次。 Credit: Supplied by Summer Wang

专家提醒如何购买保险

为了在户外运动发生意外时获得保障，很多人会购买相应的保险，但不少保险公司将一系列风险较高的户外运动排除在常规旅行保险的承保范围外，如滑翔伞、跳伞、野外攀岩等。





昆士兰州保险理财师吕建华告诉SBS中文，爱好极限运动的客户在购买澳洲的四种保险（死亡险、永久伤残险、重大疾病险和收入保障险）时被拒保的可能性也较高，她解释这是由于保险公司通常根据风险的几率来计算保费，而极限运动的风险较高。





“保险公司通常会问你一个问题，就是说你有没有玩那些危险的运动，假如说（客户）是很喜欢玩的话，那保险公司有可能是说你这方面不保，”她说。



保险理财师吕建华表示爱好极限运动的客户在购买四种保险时可能被拒。 Credit: Supplied by 吕建华 “但是也不排除别的保险公司，它愿意保。就像做生意一样，你不做这个生意，有的人做。”





墨尔本保险经纪顾问Sean Sun从事保险行业12年，他提醒人们在购买保险时要和保险公司详细说明自己可能会做的运动种类，以便确认该运动是否在承保范围内。





“比如说一些竞技类的、高风险类的、攀岩类的、有危险性的户外运动一定在购买之前都跟保险公司确认。”





除此之外，他还建议人们在选择户外活动组织的时候要注意检查对方是否购买了公共责任险（Public Liability Insurance）和专业责任险（Professional Indemnity Insurance）。他说这些保险旨在保护企业主利益，会在其给第三方造成身体伤害和财产损失的时候生效，帮其支付法律费用和损失赔偿。



你一定要检查他们有没有这些保险（公共责任险和专业责任险）？他们的保险有没有过期？保险的额度是不是够……万一出现情况的时候，你确保最终是有人买单。 Sean Sun

Sean Sun说不少保险理赔会涉及到法律诉讼，处理过程会比较长。 Credit: Supplied by Sean Sun Sean Sun说如果双方在定责时产生纠纷，保险理赔往往会涉及到法律诉讼，那么理赔的处理周期就很难预测。





“责任判定很快的话，有可能很快就开始付款了。但是责任不确定的话，也有可能会拖得很久。”





他还提醒人们在参与高风险的户外运动时，要从正规渠道购买器械设备，以免在因器械出现问题造成伤害时无法追责，增加理赔难度。





Summer Wang说，她购买了滑翔伞运动保险，如今仍在保险理赔过程中。





目前，Summer Wang已经开始康复训练，她尝试借助拐杖行走、在水中单腿站立，希望尽可能快地恢复生活自理能力。



Summer Wang尝试在水中单腿站立，她说自己正在积极复健中。 Credit: Supplied by Summer Wang 她说医生不建议她日后继续进行激烈的户外运动，她乐观地表示这可能是一个契机让她开启人生的新体验。





“可能我未来一两年要呆在家里，那我可能开始要画画呀，然后做个陶艺呀……没准我的艺术细胞要被激发出来。”





“人生怎么过，其实你只要活着，我觉得就都还行。”





声明：本文有关保险的建议仅供参考，无法替代针对个案的具体咨询。如果您有关于购买保险的问题，请咨询当地专业人士。





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