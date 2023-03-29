简直是“蔬菜金矿”：高薪工程师为何在垃圾桶里寻找食物？

要点： 一些食品因包装损坏或外形不符合上架标准而被丢弃；

超过两成的澳洲人面临食物短缺的困境；

一些超市对临期食品打折处理避免食物浪费。

在过去一年里，越南华裔谈晓勤（Phyllix Tam）固定每周去搜寻一次超市背后的垃圾桶，来获取自己未来一周的食材。





去年辞去一份年薪过十万澳元的工程师工作后，31岁的她住进了塔州的一辆面包车里。在朋友的带领下，谈晓勤接触了垃圾搜寻（dumpster diving），这也是她的第一次在垃圾桶里翻找食物。





“我很兴奋，因为这有点像寻宝，你不知道自己会找到什么。”回忆起去年首次垃圾搜寻的经历，她说。





她告诉SBS中文，自己那次在一个绿色的有机垃圾桶里找到了很多包装好的三文鱼、土豆、胡萝卜、苹果等，“那相当酷”。





“这些水果和蔬菜在一层碎卷心菜叶子下面，你把菜叶子翻开，下面就是一个蔬菜金矿。”





谈晓勤说自己目前的大部分食材都来自垃圾搜寻，自己每个月仅花费40澳元购买一些无法从垃圾桶中获得的生活必需品，如牙刷、洗衣液等。



谈晓勤在一个典型的亚洲家庭中长大，母亲是香港人，父亲出生在越南。 Credit: Supplied by 谈晓勤

什么是垃圾搜寻？

据谈晓勤介绍，她所进行的垃圾搜寻是指在大型连锁超市背后的垃圾箱里寻找仍可食用的食物，其中比较常见的食物有土豆、胡萝卜等根茎类蔬菜，香蕉、苹果、牛奶、鸡蛋、以及牛排、三文鱼、鸡肉等肉类。



有一次，我找到了9块巧克力和11罐素食能多益（Nutella）巧克力酱……还有一次我的一个朋友获得了一袋45公斤的大米，但这比较少见。 谈晓勤

她说这些被丢掉的食物有的是因为表皮有损坏达不到出售标准，有的则是因为过了包装上写的最佳食用期限，但看起来很新鲜，自己经过判断后觉得“完全可以食用”，所以并不介意。





她告诉SBS中文：“据我所知这些垃圾桶几乎每天都会被清空，所以我们并不担心这些食物的新鲜度和质量。”





“但有些时候（食物）可能会有点脏，毕竟它终归是个垃圾桶，你需要把东西挑出来洗一洗。”



部分垃圾搜寻的战利品。 Credit: Supplied by 谈晓勤

“不光是为了省钱”

谈晓勤说自己垃圾搜寻“不光是为了省钱”，更大程度上是为了避免食物浪费。



我们在种植粮食上花费了大量资源，但我们正把一些近乎完好的食物丢掉。 谈晓勤

除了仍可食用的食物在超市被丢弃外，谈晓勤说一些外形没那么好的蔬菜水果在运往超市前也被丢弃在农场。





据超市食物浪费的数据，20%至40%的水果和蔬菜由于外观不符合上架标准而被超市拒之门外。





墨尔本一名大型连锁超市的员工向SBS中文透露，临期的面包和一些没达到上架标准的蔬菜水果每周会被捐给救助站，但当天过期的面包牛奶只能按规定丢掉。





“（超市后面的）垃圾桶里通常都能翻到很多好的食物，毕竟食物也不是一到期就会马上变质。”





她表示，除了合理管理库存外，超市也会通过临期食品促销来减少食物浪费。





“很多顾客会买临期的食品，我也觉得挺好的，初衷就是降低浪费。”



一些超市会对临期食品打折出售。 Source: SBS / Nicole Gong

逾两成澳洲人面临食物短缺

这份最新报告还指出，在过去的12个月中，超过200万个家庭因经济拮据而食不果腹，其中130万儿童受到影响。





Food Bank的首席执行官布里安娜·凯西（Brianna Casey）表示自己对这份报告中所揭露的当今澳洲食品短缺问题“感到震惊”。





澳洲气候变化、能源、环境和水资源部（the Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water）的一位发言人告诉SBS中文：“政府正在与各州及领地的工商企业和非政府组织合作，以减少食品供应链中的食品损失和浪费。”



据Food Bank最新年度报告，越来越多的澳洲人面临食物短缺的困境。 Credit: Supplied by Food Bank

垃圾搜寻合法吗？

不同国家对垃圾搜寻的法律规定不同。在澳洲，垃圾搜寻属于违法行为。





谈晓勤表示自己并不清楚具体的法律规定，也不确定垃圾搜寻的合法做法是什么。她表示自己没有在垃圾搜寻中遇到过警察，但曾多次被超市的工作人员或保安大声呵斥，让她走开。





“我和一些人聊过，我们可能会被卷入的最大问题是潜在的非法入侵，因为我们去了超市的垃圾桶区域。但我也会去超市购物，我不理解这有什么区别，”她说。





谈晓勤称自己是个“紧张的垃圾搜寻者”，她说每次垃圾搜寻至少两个人同行，一个人从垃圾桶把食物挑出来，另一个人拿着袋子装东西，并“以最快速度离开”。





“有时候为了获得垃圾桶最底面的东西，你会把上层的东西拿出来放在地上。我们走的时候会确保把这些东西放回去，尽量不给别人带来不便。“





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



