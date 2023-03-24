墨尔本街头发生10余起抢劫案 留学生提醒“不要背名牌包”

要点 维州警方正在调查墨尔本市区发生的一系列街头抢劫案；

数名受害者称，自己的名牌包或其他物品被抢；

维州警方发言人表示，“没有证据” 表明嫌犯只针对某一特定群体。

中国留学生祝颖说自己住在悉尼时，经常会不锁门，且从未发生事故。但今年1月搬到墨尔本后发生的一件事，让她的安全感直线下降。





3月9日，祝颖结束购物正在墨尔本唐人街附近等电车时，她价值超过1000澳元的古驰包被当街抢走。





“我就看着他（抢包的人）一直跑到路边，他有另一个同伴骑了一个scooter（滑板车），他就跳上那个scooter，两个人就骑走了，”祝同学说。





“全程我就是很懵的状态，因为从来没想到白天会有人干抢包这件事儿。”





她告诉SBS中文，被抢后自己一直“很担心”，一个多星期才敢出门，“你就会总想这件事情，觉得好像危险到处都有”。





SBS Chinese通过联系受害者证实，过去两周在墨尔本市区至少发生了10起类似案件，被盗物品包括奢侈品牌包和配饰。





大多数受害者是中国留学生，其中一名受害者告诉SBS中文自己的经济损失达5000澳元。



一些受害者向SBS Chinese透露了抢劫地点和被抢物品。 Source: SBS / Tianyuan Qu 在祝颖被抢仅一周后，于去年来到墨尔本的中国留学生Harry Sun和女友在柯林斯街（Collins St）逛街时，他的迪奥马鞍包被抢走。





“突然我的肩上就感觉有一双手按住......然后一下子我的包就没了，“他告诉SBS中文。





Harry Sun随后向墨尔本东部警察局（Melbourne East Police Station）报告了这起事件，他表示这给自己造成了5,000澳元的经济损失。





Harry Sun说抢包的是两位年轻男子，骑着一辆滑板车。他在朋友圈发了自己被抢的帖子后，他的一个朋友联系了他，表示自己也在同一天在墨尔本中央车站附近的伊丽莎白街（Elizabeth St）被抢。他们认为抢包的是同一伙人。





“我们俩稍微对了一下，就是同一伙人，一个灰色衣服，一个黑的衣服。”





维州警方向SBS 中文证实，他们已了解墨尔本街头发生多起抢劫案，并正在利用闭路电视录像调查这些案件。



警方收到的报警消息称，两名年轻男子骑着一辆私人电动滑板车偷走放在地上的手提包，在某些情况下，他们直接从受害者手中抢走包包。 一名维州警方发言人

该发言人补充说：“目前，警方尚未确认这些事件是否由同样的两个人所为。”



一名受害者被抢后向墨尔本东部警察局（Melbourne East Police Station）报了警。 Credit: Supplied “在所有被抢的案件中没有受害者称自己受到了威胁，嫌犯投机取巧地偷窃无人看管或没有被受害者严密看管的物品，随后骑着电动滑板车立马离开。”





警方表示涉案地点包括伯克街（Bourke St）和弗林德斯街（Flinders St）沿线，以及国库花园（Treasury Gardens）附近。



国际学生的安全担忧

被抢后，Harry Sun在小红书上发了两条帖子记录了自己的这一经历，数百名留学生在帖子下留言，对自己在澳洲的安全表示担忧。





“尽量不要背名牌包去city，财不露眼，”一位网友评论。





“怀念（墨尔本）以前包随便放的日子，现在去露天咖啡馆，也不敢放着包去点单了，”另一评论写道。





2022年，墨尔本记录了13,676份受害者报告，同比前一年增长了14％，其中，女性受害者人数比前一年增加了700人。



维州警方正在调查在墨尔本市区发生的多起抢劫事件。 Source: SBS / Nicole Gong 一名澳洲教育部发言人告诉SBS中文，受到某一犯罪行为伤害的国际学生，应直接向最近的警察局报告或向其学校寻求帮助。





该发言人说：“无论是在校内还是校外，所有学生都应该感到安全。”





根据 最新的国际学生体验调查（ International Student Experience Survey ） ，86％的中国学生对校外的人身安全感到满意，低于来自印度（94％）、尼泊尔（95％）、越南（92％）和马来西亚（88％）的学生。





在填写问卷的国际学生中，中国留学生在澳生活的安全感最低。 Credit: 2021 International Student Experience Survey 另一位与祝颖在同一天被抢劫的受害人Robin*告诉SBS中文，她怀疑抢劫者的目标是持有奢侈品的亚洲人。





对于这一怀疑，维州警方表示：“目前没有证据表明社区中的任何特定群体成为受攻击目标。”





从新西兰来墨尔本的第二天，Robin价值4000澳元的路易威登单肩包在弗林德斯街上被两名骑滑板车的年轻男子抢走，她认为这和抢劫祝同学的是同一伙人。





尽管被抢已经过去了两周，但Robin说，自己还没从这次遭遇中恢复过来，“我现在都非常怕滑板车，我回到新西兰，我看到滑板车都怕。”





“我看我朋友圈有一个人也来了墨尔本，我就赶紧跟她说，你要小心，千万要低调，背包一定要背在里侧，千万注意这些滑板车”。





出于安全考虑，Robin*没有透露她的真实姓名。





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