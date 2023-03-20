在澳洲买房 你需要知道这五件事

要点： 最新数据表明，澳洲房价出现史上最大跌幅；

一名地产业内人士建议投资者等加息趋缓后再购房；

非澳洲永久居民或公民在澳洲买房成本高于本地买家。

据房地产咨询公司CoreLogic3月份的 最新数据 ， 澳洲房价出现了有史以来最大跌幅，一年内下降了7.9%。





本月初，澳洲储备银行（Reserve Bank of Australia, RBA）连续第十次加息，利率上调至 3.6%。地产从业人士告诉SBS中文，这意味着一笔50万澳元的贷款，每年还款额将增加一万多澳元。



现在适合买房吗？

塔州地产销售主管杨志敏告诉SBS中文，租房市场的火热对投资者来说是个利好的信号，因为这“意味着你的投资会有一个保障的收入”，但她建议投资者等加息政策趋缓后再购房。





“这一次的房价下跌几乎就是它的加息一手来主导的，如果说加息能够得到暂停或者平缓的话，那房价必然也会迎来一定程度上的调整。”





而对于自住房购买者，她建议：“调整好自己的预算和期待值......不管任何时候下手都是一个好的时机。”





昆士兰银行墨尔本博士山分行行长殷乐乐则表示，在利率3.6%的当下买房融资成本可能较高，但借款竞争可能较小，因此有利有弊。





他说：“从一个投资人的角度来讲，只要它是一个有价值的房子，我觉得你都是可以多考虑考虑的。当然，入市需谨慎。”



昆士兰银行墨尔本博士山分行行长殷乐乐表示现在买房有利有弊。 Source: AAP

什么是首次置业者和首次置业补助？

2000年7月，澳大利亚推出了 首次置业者补助金 （First Home Owner Grant，FHOG）计划，通过向符合条件的首次置业者提供一笔一次性补助金，来帮助他们置业。





首次置业补助金要求申请人，即首次置业者，须年满18岁且是澳大利亚公民或永久居民，在大多数地区，该补助金只能用于购买从未被居住过的现有房屋或建造全新房屋，且申请者须在购买后至少连续六个月在该房屋中居住。





以下是澳洲六大州和两个领地的首次置业补助金额，详细申请信息请查看各地区政府官网：



在 维多利亚州 ，首次购房者可获得 1万澳元 的补助金，新房价格须低于 75万澳元 。购买 偏远地区新房 的首次置业者可获得 2万澳元 的补贴（合同签订日期在2017年7月1日至2021年6月30日期间）。



在 新南威尔士州 ，购房者可以申请 1万澳元 的首次置业补助金，用于购买低于 75万澳元 的新房。



在 昆士兰州 ，购买价值不超过 75万澳元 新房的首次置业者可获得 1.5万澳元 补助金。



在 塔斯马尼亚州 ， 2021年4月1日之后 购买新房的首次置业补助金为 3万澳元 。



在 南澳大利亚州 ，购买房产价值不超过 57.5万澳元 的首次置业者可获得 1.5万澳元 补助金。



在 西澳大利亚州 ，符合条件的首次置业者可申请 1万澳元 的补助金，用于购买或建造不超过 100万澳元 的新房。若房屋位于珀斯大都市地区，房屋总价则不能超过 75万澳元 。



在北领地 ，政府为首次购房者购买或建造新房屋提供 1万澳元 补助，且没有房屋价格限制。



澳大利亚 首都领地地区 的首次置业补助 目前暂停 。

除了首次置业补助金外，首次置业者还可申请 印花税 （stamp duty） 减免 和 首次置业首付担保计划 （First Home Loan Deposit Scheme，FHLDS） ， 进一步降低购房费用。





购房前需做哪些准备？

除了准备房价10%至20％的首付外，昆士兰银行墨尔本博士山分行行长殷乐乐提醒购房者还要预留一些资金来缴纳购房时产生的额外费用，如印花税、律师费和产权转让费等。





“比如我所在的维州，印花税大概会在5.5%左右。再加上一些法律费用和别的转账费用，如果你的贷款是准备（贷）80%的话，基本上你准备到差不多26%（的存款），这样会比较方便，”他告诉SBS中文。





除了准备存款外，地产销售主管杨志敏表示对购房前对心仪房屋进行房屋检查也至关重要。





“这样子你就会比较清楚现在这个房子它状态是什么、它有哪一些是你需要维护的，如果是一些基础性的问题可能你会寻找一些专业人士的建议，这个房子是否会影响到以后的居住，”她说。





此外，杨志敏还建议购房者找过户师对交易合同进行审查，避免其存在不合理条款。



申请首次置业优惠有哪些技巧？

对于情侣购房者，杨志敏表示“先买房子再结婚”可以让他们买房更优惠。





她说：“如果你和你的伴侣都是永久居民或者公民、都没有拥有过房子、都属于首次置业的话，那么你们在购房合同上以个人名义来购买这个房子的话，你们每个人都可以享受到一次首次置业的优惠政策。”





此外，针对那些正在申请永居的购房者，杨志敏建议他们在等待期间可先锁定一个期房，如果他们在房屋交付当天拿到永居的话，仍可申请首次置业优惠。



非澳洲永久居民或公民可以买房吗？

答案是可以，这分为 澳洲临时居民 和 外国非澳洲居民 两种情况 。





外国非澳洲居民 指不居住在澳大利亚的海外人士，或者持有非常短的澳洲签证，如旅游签。纯海外人士在澳洲只能购买新房，不能购买二手房。





澳洲临时居民 包括学签、临时毕业生签证等签证持有者，除新房外，符合条件的澳洲临时居民还可购买二手房，但仅限于自住使用，不能出租。





澳洲临时居民和外国非澳洲居民在澳洲购房前，都必须先通过 外国投资审查委员会 （Foreign Investment Review Board ，FIRB）的申请，且需要缴纳FIRB申请费和额外的海外印花税。





至于外国非澳洲居民在澳洲购房时是否可以贷款，殷乐乐表示，这是个“比较麻烦”且“成本比较大”的过程，大部分的澳洲本地银行对海外贷款持保守态度。





他提醒道：“市场里面会有一些贷款机构愿意给海外买家做贷款，但在这上面的话，（贷款）成本可能会不太一样。”





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