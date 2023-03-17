澳洲瓶装水售价全球最贵 专家分析澳人的消费习惯和趋势

要点： 据联合国的一份报告指出，澳大利亚人购买瓶装水的费用和数量高于世界其它地区；

因其便利性，在旅途中，相较携带可重复使用的水瓶，澳大利亚人更愿意购买瓶装水；

专家对持续的塑料消费表示担忧，建议人们考虑饮用自来水。

澳大利亚瓶装水的售价在全球来说可谓最为昂贵，不过纵然如此，大众仍然喜欢购买瓶装水。





一份新的联合国报告显示，2021 年澳大利亚人每人平均花费约 580 澳元，购买了 504 升瓶装水。





这是世界上第二高的人均消费率，仅次于新加坡。





澳大利亚人支付的瓶装水费用也远远高于其它国家。





报告指出，澳大利亚一瓶瓶装水的平均价格为 5.40澳元——这几乎是北美和欧洲国家的两倍，亚洲和非洲的四倍。



然而，瓶装水市场在澳大利亚仍然有价有市，联合国大学的水、环境和健康研究所（The UN University's Institute for Water, Environment and Health）表示，澳大利亚排世界上增长最快的国家市场第十位。





明明自来水的价钱低得多，悉尼水务局称它的成本甚至远低于每升 1 澳分。那么，人们为什么仍然愿意以更高的价格购买瓶装水饮用呢？





根据澳大利亚饮料委员会（Australian Beverages Council）的说法，主要的原因是方便，该委员会代表了全国非酒精饮料（包括水）生产商。





该委员会发言人表示：“澳大利亚人主要在旅途中购买瓶装水。”



Water bottles are perceived to be more convenient for Australians while they are on the go. Source: AAP / James Ross 瓶装水的生产商当然也知道这一点。事实上，瓶装水在新冠大流行的封城期间销量急剧下降。这趋势与酒精和其它包装饮料明显不同，人们呆在家中时仍会继续饮用其它饮料和酒精。





但种种迹象表明，瓶装水的销售额已反弹回到新冠大流行前的水平。





该委员会表示，人们在外出时为求简单方便，造就了这一个市场。该市场去年收入为 6.5 亿澳元，每年的持续增长率达约 16%。





这意味着每年要处理的瓶子增加了16%，制造新瓶子或重新制作现有瓶子的能源增加了16%，全国各地的货车运输里程也多 16%。



澳大利亚饮料委员会无法对全澳瓶装水的高价作出任何明确解释，称其为“零售问题”。





不过，该委员会指出，这或与澳大利亚相对较少的人口有关、其它原因还包括包装饮料的价格中包含了10澳分的返款，以鼓励回收容器。





“另一个显然易见的情况是，澳大利亚人习惯于出门在路上买水喝，所以经常在便利店购买饮料，这些店铺的价格通常没有大型零售超市的低。”





新南威尔士大学水质专家坎尔教授（Stuart Khan）表示，如果不全面改变全球塑料消费，世界将淹没在塑料垃圾中。



坎尔教授表示，绝大多数澳人可以直接从水龙头获得非常优质、安全的饮用水，“瓶装水在公共健康或水质方面没有任何优势。”





他还表示，回收容器的返款计划永远无法抵消该行业的废物流所造成的损害。





澳联社（AAP）无法获得比较澳大利亚全国售出的水瓶数量与各州的容器回收计划下，回收到的水瓶数量差距的数据。





环保组织 Clean Up Australia 主席克尔南（Pip Kiernan ）说，澳大利亚人必须了解，任何一瓶瓶装水的90%的成本都来自容器、瓶盖和标签。





“我们完全可以通过使用可重用的瓶子，饮用自来水或选择在公共饮水机装水，以节省费用。”





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