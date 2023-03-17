能源危机加剧 澳大利亚多州今冬或面临天然气短缺

要点： 一些州在即将到来的冬季用气高峰期可能会面临天然气短缺的风险，短缺或持续几年；

澳大利亚能源市场运营机构（AEMO）周四发布了评估报告，呼吁紧急投资以确保天然气供应；

但气候委员会（Climate Council）批评了这种把重点放在更多的天然气供应，以作为解决澳大利亚能源困境的做法。

在即将到来的冬季用气高峰期，澳大利亚南部各州可能会面临天然气短缺的风险，这种短缺或持续几年。





澳大利亚能源市场运营机构周四发布了更新的评估报告，呼吁进行紧急投资以确保中期的天然气供应。





该机构2023年的天然气报告预计，天然气的生产将满足澳大利亚中部和东部地区的客户需求。





但报告提到，由于天然气产量下降，供应风险在南部地区仍然存在。特别是在维州。预计到2027年，维州的产量将几乎减半。



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该机构表示，如果北部各州过剩的天然气产量被出口国外而不用于填补国内需求，那么供应缺口风险就会增加。





从2026年起，如果没有额外承诺来扩大国内供应，或有氢气或生物甲烷作为替代品上线，那么昆州生产商签约出口的天然气可能需要被用来满足国内需求。





澳大利亚能源部长已扩大能源市场运营机构的权力，以解决目前东海岸出现的供应短缺问题。





这些新的权力将在2023年冬季生效，旨在确保天然气和电力市场供应，保护国内天然气消费者。



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澳大利亚国内天然气安全机制，以及政府与天然气生产商间的协议对保证国内供应至关重要。





澳大利亚能源市场运营机构首席执行官丹尼尔·韦斯特曼（Daniel Westerman）表示，现有的协议有助于管理供应，但长期来看，需要更多的产能来帮助预防在冬季高峰期出现供应短缺。





“我们真正需要的是对更多的天然气供应进行投资——这可能来自于传统的天然气田，或运输天然气到南部各州，或等待如生物甲烷或氢气等可再生气体可用，”他告诉澳大利亚广播公司。





韦斯特曼补充道，随着燃煤发电站的退出，天然气将继续成为发电的关键，并为间歇性可再生能源提供后备能源。





但是，但气候委员会批评了这种将重点放在更多天然气供应，以作为解决澳大利亚能源困境的做法。





该组织一位能源专家安德鲁·斯托克（Andrew Stock）说，开放新的天然气项目并不是答案，澳大利亚应该加快对可再生能源和储能的投资。





他说：“水力发电并不短缺，大多数储气库已接近饱和。只有燃煤电厂发生重大故障才会造成天然气短缺。”



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据预测，天然气工厂将支持可再生能源发电，因为预计在未来十年，至少有五家燃煤电厂将关闭，这占电力市场容量的13%。





在截至2023年2月的12个月内，澳大利亚新增了2000兆瓦的风力和电网规模的太阳能发电和电池储能。





韦斯特曼表示，这将有助于填补已有的冬季发电缺口。





但是，消费者能多快改变他们的天然气能源偏好存在着不确定性。





电气化预测已被下调，这反映出家庭和企业对于燃料使用偏好转换的速度比预期慢。





报告建议采取强有力的政策激励和行业投资，以达到政府要求的电气化水平。





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