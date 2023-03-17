厕所堵塞门缺失：数百人因公共住房问题将北领地政府告上法庭

高等法院将审理北领地未能提供充足的公共住房的问题，这将对澳大利亚近300万户租户产生影响。





问题将在于，对于偏远社区圣特蕾莎（Santa Teresa）的租户因缺乏合理生活条件而遭受痛苦，北领地政府是否应予以赔偿。





非营利性诉讼机构Grata Fund的执行董事伊莎贝尔·雷内克（Isabelle Reinecke）说：“今天实际上是在讨论糟糕的住房对人们产生的影响，人们应该为此得到赔偿。”





“澳大利亚三分之一的住户都在租房，本案的影响可能意味着这些租房者有能力要求他们的房东对不合标准的住房负责。”



Grata Fund Executive Director Isabelle Reinecke, Patria Conway, daughter of Mr Conway (who passed away during the case) and Australian Lawyers for Remote Aboriginal Rights solicitor Dan Kelly at the High Court of Australia in Canberra. Source: AAP / Mick Tsikas/AAP Image

厕所堵塞没有空调

此前，包括北领地最高法院在内的多个机构发现，领地政府有义务为圣特雷莎的租户提供安全且合理舒适的住房。





2018年，爱丽斯泉（Alice Springs）附近Arrernte社区的居民首次将他们的案件提交给北领地民事和行政仲裁庭。





许多人报告说，他们长期以来一直生活在电力供应不足、热水供应不足、做饭受到影响和不能正常使用的厕所的状况下。



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杰丝敏·卡文纳（Jasmine Cavenagh）的厕所堵塞了8个月，而本案的主要租户伊妮德·杨（Enid Young）家中有17个月没有空调，有5年没有门。





北领地原住民住房组织的首席执行官斯凯·汤普森（Skye Thompson）说：“偏远地区的原住民家庭被留在破旧的房屋里已经太久了。”



Rubbish fills a would-be living room in a derelict uninhabitable house on a town camp near Alice Springs. Source: AAP / Dan Peled/AAP Image 律师丹·凯利(Dan Kelly) 指出，住房是一项“人权”。





他说：“在澳大利亚这样富裕的国家，不应容忍偏远社区出现糟糕的住房状况，以及对居民的健康、教育和就业机会产生的影响。”





“如果房东提供体面、安全和舒适的住房，这并不意味着什么。但如果房东不提供适当的住房，这将是帮助租房者的另一种方式。”





来自圣特雷莎的近70名租户的诉讼将由澳大利亚偏远地区原住民权利律师事务所和非营利性诉讼机构Grata代理。





领地家庭、住房和社区部门在一份声明中说，它致力于确保偏远地区公共住房的安全、宜居和适当，但拒绝进一步置评。





预计高等法院将在今年晚些时候做出判决。





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