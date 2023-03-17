通胀冲击：数百万澳人面临学生债务大幅增加 新法案冀改变困境

要点： 通货膨胀预计将使澳大利亚学生的债务水平升至更高；

倡导者警告说，更多的毕业生“将用一生的时间来偿还他们的学生债务”；

一个联邦议会委员会正在考虑改变指数化和还款方式。

由于通胀持续上升，澳大利亚大学毕业生的学生债务预计会面临数十年来最大的增幅。





有见及此，联邦国会委员会正审议一项法案，该法案将废除目前以通胀的指数化标准计算学生债务的做法，并同时提高学生需要开始偿还债务的最低收入门槛。





目前，澳大利亚的高等教育贷款系统与通胀水平挂钩，换言之根据消费者价格指数（CPI）增加，最新的通胀率为 7.8%。



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这项法案由绿党参议员法鲁奇（Mehreen Faruqi） 动议。它或能有效冻结超过 300 万澳大利亚人现有的学生债务。





在一份向该委员会提交的联合文件中，全国学生联合会（National Union of Students）、澳大利亚青年基金会（Foundation for Young Australians）表示，学生债务已达到前所未有的水平。





这份文件指出，在2021/22 年度，有 72% 的人欠款超过一万澳元；而在 2005/06 年度，这一数字只为 47.5%。





联合文件提到：“我们看到越来越多的学生和毕业生，正吃力地偿还在学习过程中累积的债务。”



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“在2023 年，年轻的大学毕业生将受到数十年来学生债务指数化增幅最大的冲击。”





按现行政策，年收入达 48361 澳元或以上的人士，必须偿还学生贷款。





但是澳大利亚研究生协会理事会（Council of Australian Postgraduate Associations）提交意见书建议，还款的最低收入门槛应改为与全国年薪中位数保持一致。



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该理事会还建议完全取消学贷与消费者价格指数挂钩的做法，或考虑将其改为与工资价格指数挂钩。





意见书称，最初推出高等教育贷款的原意，是为了确保毕业生在通过所获得的学历获得较佳薪资后才开始强制还款。然而，几十年来的变化已经偏离原意。





“如果通胀持续超过工资增长，那么将学贷与通胀挂钩的指数化做法，最终只会导致须要终生偿还学生债务的毕业生人数增加。”





来自澳大利亚大学协会（Universities Australia）和国家税务局的代表，也将一同出席委员会会议。





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