开房车、睡公园、住客厅：住房危机下的另种可能

国际学生睡公园.jpg

在悉尼Central Park的一张长椅上，国际留学生Jin正在睡觉。 Credit: 受访者供图

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

面临着住房租赁危机，或出于主动，或出于被迫，他们选择了另一种可能。

在澳洲储备银行（RBA）为了对抗通胀而连续第十次加息后，许多房东们选择提高租金，将还贷痛苦分散转移至租房者的身上。与此同时，涡轮增压式移民也加剧了住房短缺的市场问题，正如新南威尔士大学城市未来研究中心的数据显示，目前澳洲社会住房存量的增长仍远跟不上移民驱动的人口增长。

住房危机令许多租房者倍感苦恼，甚至有国际学生戏称“大不了睡桥洞”。面临着这份压力，一些人或出于主动，或出于被迫，选择了另一种居住可能。

而针对澳洲租房市场的现状和未来走向，CoreLogic研究主管Eliza Owen以及地产销售人士Jamie皆表示，短期内情况不容乐观。

留学生借住沙发 体验睡公园

Jin是最近返澳国际学生中的一员，在悉尼大学就读最后一个学期的他，被迫暂住在朋友家的沙发上。
沙发床.jpg
Jin朋友公寓客厅的沙发，展开后成了一张沙发床。 Credit: 受访者供图
在Domain和Real Estate上找房数周的他，迟迟等不到自己的求租申请被批准。“我申请了好几套，申请还要等，等来等去，（页面上）都显示失败了。”

他告诉SBS普通话节目的记者，身边有许多同学原本预算300-400澳元租一个单间卧室，结果来澳后发现学校周边区域普遍涨价到600-700澳元。

对国际学生而言，租房比较困难。一方面是由于预算不到位且房价过高，另一方面是租期无法满一年。“有些学生是最后一个学期了.....六个月的话基本没有房东肯租吧。”

Jin分享了睡沙发的体验：“客厅毕竟是公共区域，舍友会在这边活动啊，打游戏啊。 每个人作息习惯不一样....有的人不是正常作息， （早上）五六点才睡。”

前阵子，他曾抱着被子，去悉尼市中心的Central Park一张长椅上睡了半个小时，以体验“睡桥洞”的类似无家可归之感。他称，当时有人一直盯着他看，对他的行为无法理解。
国际学生睡公园.jpg
在悉尼Central Park的一张长椅上，国际留学生Jin正在睡觉。 Credit: 受访者供图
可以说是一个行为艺术吧，但是也反映了一个当下的环境，确实是不好找房子住。
- 悉尼大学留学生 Jin
Jin描述“睡公园”的感受“挺凄惨”。

对未来会否有把握能租到房，他无奈讲道：“没有，完全没有。想都没有想过会走到这一步。”

睡客厅WHVer：“兜里就500块”

同样面临被迫睡客厅窘境的不止国际学生群体，还有工作人士。

打工度假签持有者Jun便是其中之一。他称自己是史上最惨打工度假签持有者，“兜里就500块”，“不敢去悉尼房租太贵”，“开局心酸住客厅”。

来自江西南昌今年20岁出头的他，曾在国内做过青年旅社前台、咖啡店服务员，如今来到布里斯班的农业小镇Gatton的一家农场上做蔬菜包装，日常工作包括切玉米杆子、切西蓝花、码货、洗运货箱等。

“因为这里是离布里斯班很近的一个唯一可以集二签的地方，聚集了特别多的台湾和欧美背包客，大陆来的凤毛麟角，我在这个农场就我一个（大陆人），所以租房特别难找。“
农场.jpg
Jun去农场打工路上所拍 Credit: 受访者供图
Jun为租房问题头疼过好一阵子，在布里斯班住了6天廉价青年旅社后，终于通过Facebook找到一家可入住的出租屋，不过房东唯一能够提供的是一张床垫和客厅一角。在回答Jun有关“是否居住起来没有个人隐私”等困惑时，房东未作正面回复，表示“只是留你在这里住，等你找到新的地方可以搬走”。

由于全身上下只有借来的500澳元，而住客厅的房租价格是一个星期100澳元，Jun选择了最经济的这一种居住方式，与另外三个日本人合租，在客厅一住便是月余。

他说：“有时候舍友很晚会走进走出，房东的狗进来会爬到我床上，这点挺麻烦的。不过我不打算找其他房子了，因为很难找，这里也离农场近。”
客厅.jpg
Jun睡的客厅与床垫 Credit: 受访者供图
这是一个冒险，但是又不得已的一个选择。
- 打工度假签持有者 Jun
他称，租住的木屋大门无法反锁，也担心过某天醉汉闯入或者强盗入室的安全问题。

然而，他告诉SBS普通话节目的记者，出于经济考量，自己不得不“低姿态”面对生活中的处处压力。

“包括机票什么的，都是花呗借来的。”

临行前，Jun收到了理发师哥哥送的一把电动剃头刀，哥哥告诉他，澳洲理发贵，自己在家推。为了省下每一笔钱，他的行李还包括刮胡刀、吹风机、被褥、甚至纸巾。此外，每周一他会去当地一处教堂领取免费的食物，有些面包已经过期，不过咖喱饭很吸引他，因为“是热的”。

饶是如此，农场发工资前，他的兜里也只剩下十多刀。对于未来的租房问题，他称希望控制在每周130澳元以内。

“完全不考虑去悉尼或者墨尔本市中心附近，听说悉尼房租已经涨到六七百刀一周，比我现在一个月（房租）都贵，我应该消费不起。”

开着房车来读博：“不用和大家抢房子”

在住房租赁危机之下，36岁的Jiawen Lin则主动选择了另一种居住可能。

从墨尔本大学硕士毕业后，他进入澳洲国立大学全奖读博。与传统居住方式不同的是，他选择一家三口于今年长期在房车里生活。

2月初，Lin从墨尔本一路开房车到堪培拉，由于拖家带口，不方便申请学校宿舍，他在路上也曾考虑过是否要在外租房：“想先开房车过来，看一看是什么样的情况，再考虑要不要租房。但是过来后其实看到，租房是比较难的，而且比较麻烦，时间上不太灵活，就继续住房车了。”
Lin家的房车.jpg
Lin把拖挂式房车停在房车营地。 Credit: 受访者供图
Lin粗略估计，选择房车至少让全家的住房开销节省了一半。了解到身边朋友们面临着一房难求的租房状况之后，他戏称自己“至少几个月不用和大家抢房子了”。

除了节省开销这一优点，灵活性、以及可以无限接近大自然，也让Lin全家喜欢上长期房车生活。

早晨起床，Lin一家通常煮杯咖啡，烤片面包，全家人在阳光里坐下一起享用早餐。之后他们会将拖挂式房车卸下，留在房车营地，驾驶自己的牵引车辆送孩子去幼儿园，开始一天的学习与工作。

他经常遇到一些小动物，比如鸟、野鸭和负鼠，甚至蚂蚁多到“爬上车”。

他形容此种野趣时说道：“（负鼠）它们每天晚上必爬下树，我去洗手间，肯定会遇到它，遇到了它很愣，我也很愣，我们俩同时吓一跳弹开。”
Lin.jpg
Lin的孩子在房车营地玩耍。 Credit: 受访者供图
房车生活也存在一些需要克服的麻烦之处。

其一，便是房车营地的时限问题，有些房车营地规定一次只能订48小时或者28天等，需要提前及时续订，否则便需转移阵地。其次，Lin的拖挂式房车恰巧没有淋浴间，“晚上要走一小段路去洗手间，有些人可能会嫌烦”。

还有便是遇上极端天气需多加小心，“就怕大风，要把遮雨篷收起来，不然会吹坏”。

数据显示，2021年时昆士兰州有超过20万辆房车注册，维多利亚州位居第二房车注册数量逾18.5万辆。不过，长期居住房车的人，尤其是华人则少之又少。
我目前为止好像还没有见到常驻的，长期在营地生活的华人家庭。
- 澳大利亚国立大学博士 Lin
已携妻子和孩子度过近两个月房车生活的他，十分享受如今的生活，并未感受到非传统居住方式会带来居无定所的漂泊之感。
ecd8b762-42cc-4648-9e30-06894c62da3e.jpg
Lin的孩子在夕阳下玩耍。 Credit: 受访者供图

租房市场会变好吗？

就全澳面临的住房危机问题，SBS普通话节目的记者咨询了部分业内人士。

CoreLogic的研究主管Eliza Owen表示，近期的租房市场“令人震惊”，房租涨幅“创纪录”。

“我们发现，澳洲的房租和移民因素绑定在一块儿。过去12个月里，房租涨了10.1%，这是接近创纪录的增长轨迹。但是2010年至2020年的十年里，每一年平均只增长2%。”

“这对租赁市场上的澳洲公民，以及要来澳洲找地方住的其他国家公民来说是非常震惊的。”

她称，这很大程度上造成了国际抵达者的迅速流失。不论是旅客、国际学生还是长期移民人士，他们中的大多数都需要租房，所以现在面临了尴尬的压力。

对于未来的房屋租赁市场是否会对求租者变得友好，Eliza认为情况起码在短期内不容乐观。
我觉得要在受欢迎的移民居住地区租房，甚至会变得更加困难一点， 就像悉尼和墨尔本。
- CoreLogic研究主管 Eliza Owen
FOR RENT
租房标牌。 Source: AP / Matt Rourke/AP/AAP Image
有着十年地产销售经验的墨尔本地产人Jamie也认同这一点。
房租不太会回落。
- 墨尔本地产人 Jamie
他称， “在墨尔本市中心的公寓，疫情之前350-400澳元一周，现在带家具的公寓涨到700-750澳元一周。”

“这（房租）其实是一个正常的涨幅，但是可能有疫情后报复性消费的因素，有恶意竞争的现象，再加上（通货膨胀）人均生活水平提高，所以个人感觉房租涨幅还是比较合理的。”

造成一房难求现象的除了租金涨幅，也有求租者数量的因素。

比方说，近来Jamie所经历的最多的一次看房是有113组客人预约，最后有67份求租申请，但是只能租给一个人。

“现在不仅仅是中国留学生回来，其他国家的留学生也回来了，包括来墨尔本工作的其他州的白领。所以和中国留学生竞争的，有一些是当地的白领，因此留学生成功租房的概率不是特别大。”

不过他预计，考虑到学校开学的因素，三月底以后也许会稍微缓和一些，六月后则可能又会出现回弹。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在 
Facebook 
和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

房源少、房租涨 澳洲多地租房难

安居澳洲：澳大利亚人投资海外报税须知

【观点】全澳物价飞涨何时能停下？

房租高涨 一屋难求？专业人士手把手教您租到房

分享

Latest podcast episodes

Close up of a young woman holding her arm and suffering with pain while sitting in the living room at home. Mixed race woman holding her arm in pain due to injury or arthritis

【圆桌健谈】您知道手臂的轻微刺痛可能意味着心脏病发作吗？

Kids teeth

在澳箍牙，普通牙医与专业正牙医生有何区别？

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（3月16日）

A NAB branch and ATM in Sydney (AAP).jpg

商业调查显示小企业信心低迷但市场条件充满希望