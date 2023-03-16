开房车、睡公园、住客厅：住房危机下的另种可能

在澳洲储备银行（RBA）为了对抗通胀而连续第十次加息后，许多房东们选择提高租金，将还贷痛苦分散转移至租房者的身上。与此同时，涡轮增压式移民也加剧了住房短缺的市场问题，正如新南威尔士大学城市未来研究中心的数据显示，目前澳洲社会住房存量的增长仍远跟不上移民驱动的人口增长。





住房危机令许多租房者倍感苦恼，甚至有国际学生戏称“大不了睡桥洞”。面临着这份压力，一些人或出于主动，或出于被迫，选择了另一种居住可能。





而针对澳洲租房市场的现状和未来走向，CoreLogic研究主管Eliza Owen以及地产销售人士Jamie皆表示，短期内情况不容乐观。



留学生借住沙发 体验睡公园

Jin是最近返澳国际学生中的一员，在悉尼大学就读最后一个学期的他，被迫暂住在朋友家的沙发上。



Jin朋友公寓客厅的沙发，展开后成了一张沙发床。 Credit: 受访者供图 在Domain和Real Estate上找房数周的他，迟迟等不到自己的求租申请被批准。“我申请了好几套，申请还要等，等来等去，（页面上）都显示失败了。”





他告诉SBS普通话节目的记者，身边有许多同学原本预算300-400澳元租一个单间卧室，结果来澳后发现学校周边区域普遍涨价到600-700澳元。





对国际学生而言，租房比较困难。一方面是由于预算不到位且房价过高，另一方面是租期无法满一年。“有些学生是最后一个学期了.....六个月的话基本没有房东肯租吧。”





Jin分享了睡沙发的体验：“客厅毕竟是公共区域，舍友会在这边活动啊，打游戏啊。 每个人作息习惯不一样....有的人不是正常作息， （早上）五六点才睡。”





前阵子，他曾抱着被子，去悉尼市中心的Central Park一张长椅上睡了半个小时，以体验“睡桥洞”的类似无家可归之感。他称，当时有人一直盯着他看，对他的行为无法理解。



在悉尼Central Park的一张长椅上，国际留学生Jin正在睡觉。 Credit: 受访者供图

可以说是一个行为艺术吧，但是也反映了一个当下的环境，确实是不好找房子住。 - 悉尼大学留学生 Jin

Jin描述“睡公园”的感受“挺凄惨”。





对未来会否有把握能租到房，他无奈讲道：“没有，完全没有。想都没有想过会走到这一步。”



睡客厅WHVer：“兜里就500块”

同样面临被迫睡客厅窘境的不止国际学生群体，还有工作人士。





打工度假签持有者Jun便是其中之一。他称自己是史上最惨打工度假签持有者，“兜里就500块”，“不敢去悉尼房租太贵”，“开局心酸住客厅”。





来自江西南昌今年20岁出头的他，曾在国内做过青年旅社前台、咖啡店服务员，如今来到布里斯班的农业小镇Gatton的一家农场上做蔬菜包装，日常工作包括切玉米杆子、切西蓝花、码货、洗运货箱等。





“因为这里是离布里斯班很近的一个唯一可以集二签的地方，聚集了特别多的台湾和欧美背包客，大陆来的凤毛麟角，我在这个农场就我一个（大陆人），所以租房特别难找。“



Jun去农场打工路上所拍 Credit: 受访者供图 Jun为租房问题头疼过好一阵子，在布里斯班住了6天廉价青年旅社后，终于通过Facebook找到一家可入住的出租屋，不过房东唯一能够提供的是一张床垫和客厅一角。在回答Jun有关“是否居住起来没有个人隐私”等困惑时，房东未作正面回复，表示“只是留你在这里住，等你找到新的地方可以搬走”。





由于全身上下只有借来的500澳元，而住客厅的房租价格是一个星期100澳元，Jun选择了最经济的这一种居住方式，与另外三个日本人合租，在客厅一住便是月余。





他说：“有时候舍友很晚会走进走出，房东的狗进来会爬到我床上，这点挺麻烦的。不过我不打算找其他房子了，因为很难找，这里也离农场近。”



Jun睡的客厅与床垫 Credit: 受访者供图

这是一个冒险，但是又不得已的一个选择。 - 打工度假签持有者 Jun

他称，租住的木屋大门无法反锁，也担心过某天醉汉闯入或者强盗入室的安全问题。





然而，他告诉SBS普通话节目的记者，出于经济考量，自己不得不“低姿态”面对生活中的处处压力。





“包括机票什么的，都是花呗借来的。”





临行前，Jun收到了理发师哥哥送的一把电动剃头刀，哥哥告诉他，澳洲理发贵，自己在家推。为了省下每一笔钱，他的行李还包括刮胡刀、吹风机、被褥、甚至纸巾。此外，每周一他会去当地一处教堂领取免费的食物，有些面包已经过期，不过咖喱饭很吸引他，因为“是热的”。





饶是如此，农场发工资前，他的兜里也只剩下十多刀。对于未来的租房问题，他称希望控制在每周130澳元以内。





“完全不考虑去悉尼或者墨尔本市中心附近，听说悉尼房租已经涨到六七百刀一周，比我现在一个月（房租）都贵，我应该消费不起。”



开着房车来读博：“不用和大家抢房子”

在住房租赁危机之下，36岁的Jiawen Lin则主动选择了另一种居住可能。





从墨尔本大学硕士毕业后，他进入澳洲国立大学全奖读博。与传统居住方式不同的是，他选择一家三口于今年长期在房车里生活。





2月初，Lin从墨尔本一路开房车到堪培拉，由于拖家带口，不方便申请学校宿舍，他在路上也曾考虑过是否要在外租房：“想先开房车过来，看一看是什么样的情况，再考虑要不要租房。但是过来后其实看到，租房是比较难的，而且比较麻烦，时间上不太灵活，就继续住房车了。”



Lin把拖挂式房车停在房车营地。 Credit: 受访者供图 Lin粗略估计，选择房车至少让全家的住房开销节省了一半。了解到身边朋友们面临着一房难求的租房状况之后，他戏称自己“至少几个月不用和大家抢房子了”。





除了节省开销这一优点，灵活性、以及可以无限接近大自然，也让Lin全家喜欢上长期房车生活。





早晨起床，Lin一家通常煮杯咖啡，烤片面包，全家人在阳光里坐下一起享用早餐。之后他们会将拖挂式房车卸下，留在房车营地，驾驶自己的牵引车辆送孩子去幼儿园，开始一天的学习与工作。





他经常遇到一些小动物，比如鸟、野鸭和负鼠，甚至蚂蚁多到“爬上车”。





他形容此种野趣时说道：“（负鼠）它们每天晚上必爬下树，我去洗手间，肯定会遇到它，遇到了它很愣，我也很愣，我们俩同时吓一跳弹开。”



Lin的孩子在房车营地玩耍。 Credit: 受访者供图 房车生活也存在一些需要克服的麻烦之处。





其一，便是房车营地的时限问题，有些房车营地规定一次只能订48小时或者28天等，需要提前及时续订，否则便需转移阵地。其次，Lin的拖挂式房车恰巧没有淋浴间，“晚上要走一小段路去洗手间，有些人可能会嫌烦”。





还有便是遇上极端天气需多加小心，“就怕大风，要把遮雨篷收起来，不然会吹坏”。





数据显示，2021年时昆士兰州有超过20万辆房车注册，维多利亚州位居第二房车注册数量逾18.5万辆。不过，长期居住房车的人，尤其是华人则少之又少。



我目前为止好像还没有见到常驻的，长期在营地生活的华人家庭。 - 澳大利亚国立大学博士 Lin

已携妻子和孩子度过近两个月房车生活的他，十分享受如今的生活，并未感受到非传统居住方式会带来居无定所的漂泊之感。



Lin的孩子在夕阳下玩耍。 Credit: 受访者供图

租房市场会变好吗？

就全澳面临的住房危机问题，SBS普通话节目的记者咨询了部分业内人士。





CoreLogic的研究主管Eliza Owen表示，近期的租房市场“令人震惊”，房租涨幅“创纪录”。





“我们发现，澳洲的房租和移民因素绑定在一块儿。过去12个月里，房租涨了10.1%，这是接近创纪录的增长轨迹。但是2010年至2020年的十年里，每一年平均只增长2%。”





“这对租赁市场上的澳洲公民，以及要来澳洲找地方住的其他国家公民来说是非常震惊的。”





她称，这很大程度上造成了国际抵达者的迅速流失。不论是旅客、国际学生还是长期移民人士，他们中的大多数都需要租房，所以现在面临了尴尬的压力。





对于未来的房屋租赁市场是否会对求租者变得友好，Eliza认为情况起码在短期内不容乐观。



我觉得要在受欢迎的移民居住地区租房，甚至会变得更加困难一点， 就像悉尼和墨尔本。 - CoreLogic研究主管 Eliza Owen

租房标牌。 Source: AP / Matt Rourke/AP/AAP Image 有着十年地产销售经验的墨尔本地产人Jamie也认同这一点。



房租不太会回落。 - 墨尔本地产人 Jamie

他称， “在墨尔本市中心的公寓，疫情之前350-400澳元一周，现在带家具的公寓涨到700-750澳元一周。”





“这（房租）其实是一个正常的涨幅，但是可能有疫情后报复性消费的因素，有恶意竞争的现象，再加上（通货膨胀）人均生活水平提高，所以个人感觉房租涨幅还是比较合理的。”





造成一房难求现象的除了租金涨幅，也有求租者数量的因素。





比方说，近来Jamie所经历的最多的一次看房是有113组客人预约，最后有67份求租申请，但是只能租给一个人。





“现在不仅仅是中国留学生回来，其他国家的留学生也回来了，包括来墨尔本工作的其他州的白领。所以和中国留学生竞争的，有一些是当地的白领，因此留学生成功租房的概率不是特别大。”





不过他预计，考虑到学校开学的因素，三月底以后也许会稍微缓和一些，六月后则可能又会出现回弹。





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