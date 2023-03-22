家暴者逃脱法律制裁 因为我的一句话

根据澳大利亚统计局最新的个人安全调查报告，41%的18岁及以上澳大利亚人曾遭受过暴力侵犯。





其中约有1/4的女性遭受过来自亲密伴侣或家庭成员的暴力。





有很多受害女性在初次遭受暴力后因为种种原因并没有第一时间拿起法律的武器保护自己。





包括但不限于害怕，不知道如何报警，以及羞于启齿等原因。





本期播客的讲述者小D就曾经遭受过来自亲密伴侣的暴力行为。





起初是语言暴力，最终一步步恶化演变为肢体暴力。





因为彼时小D年龄较小，并没有意识到变态的控制欲和语言暴力都是即将演变为肢体暴力的先兆情况。



我渐渐认同了他的控制欲，我以为这是他独特的性格魅力。

最终，语言暴力演变为肢体暴力。





家庭暴力愈演愈烈，邻居先报了警。





如今小D已经不记得冲突起因。只记得大量警察鱼贯而入时手足无措的状态。





令人未料到的是在警察来之前，施暴者为了给自己脱罪，自己捅了自己一刀然后向警察嫁祸于小D。



他当时把自己关在洗手间里 自己捅了自己一刀

初次面对这种情况时手足无措，小D做出了对自己不利的陈述。





因为这个不利陈述让她接下来处处被动。





警察将她们二人分开询问，当问及对方身上的伤时，小D认可了自己做出的反击。





但并不知道警察询问的是刀伤。并且，对方完全否认了他对小D的行为。



小D当时的笔录以及之后和律师的法律陈述，及相关的案件材料 因为不利于自己的陈述，第一次这样的经历，以及对方巧妙的话术等原因。





这个施暴者最终与小D被一起下达了社交隔离与 good behavior限制令。





他并没有得到应有的惩罚，罚款或者监禁。小D不仅要分心打官司，还要照料自己受伤的手臂。



小D受伤后拍的腕骨X光片 作为过来人，小D如今能够大方坦然与大家分享她的经历。与社工和心理医生的帮助密不可分。





尽管判决结果可能不够尽如人意，小D还是确定放下并释然。





她现在更多的是想要帮助其他曾经或现在正在遭受家庭暴力的女性。





面对这种情况，尽可能的情况下果断离开施暴者并报警。此外，内心独立且强大是摆脱控制最重要的一步。



遇到什么样的人不是你的错，不要让自己产生受害者有罪的感觉，暴力就是不对的

同时，小D也希望她的经历可以帮助更多的人将法律流程清晰化，避免因为自己的失误而造成后续的被动。





释怀后的小D认识到在一段关系中，双方应该是相互平等的独立个体。 不应该受任何人控制，同时要找到属于自己的精神寄托。





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