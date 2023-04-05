放弃建筑学习厨师：在澳收入不减 生活更优

苏联作家鲍利斯在他的书《顿悟时刻》中讲到：人不是活一辈子，而是活一生中的几个瞬间。





往往就是一个决定，一个想法，亦或是微小的一点启蒙，都可能会改变一生的轨迹。





Richard在中国读了5年的建筑学本科后来到澳大利亚继续攻读硕士学位。





毕业后他并没有按照家庭给出的计划从事建筑工作，而是转行做了厨师。





每天在厨房的经历，并不比做建筑来的简单。



Richard在西餐厅的作品 幸运的是，尽管Richard也是从餐馆打工做起，但也因此而改变生活轨迹。





如今，在厨房游刃有余的Richard时常也会想起进入厨师行业的瞬间。并且，如今打破了桎梏也想跟同样有想法从事厨师行业的人分享一些经验。



他只要站在那，我就能知道他在厨房干没干过。

在有了丰富的厨师经验后，Richard也开始从事相关的教育工作。





从最开始的个位数学生到现在的上百人，其中鲜有见到华人面孔。Richard还是鼓励大家去西餐厅获取更多的经验。



Richard和他的学生 能以爱好作为工作已是人生一大幸事， Richard如是说。更多详细内容可点击音频完整收听。







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