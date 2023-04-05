放弃建筑学习厨师：在澳收入不减 生活更优

Fire in the oven

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从建筑学转行厨师是钢筋水泥到人间烟火的蜕变，Richard选择了自己的生活方式。在澳大利亚，Richard感觉人生可以顺着自己的爱好行进。钢筋水泥到人间烟火的蜕变（点击上方角标 收听完整内容）

苏联作家鲍利斯在他的书《顿悟时刻》中讲到：人不是活一辈子，而是活一生中的几个瞬间。

往往就是一个决定，一个想法，亦或是微小的一点启蒙，都可能会改变一生的轨迹。

Richard在中国读了5年的建筑学本科后来到澳大利亚继续攻读硕士学位。

毕业后他并没有按照家庭给出的计划从事建筑工作，而是转行做了厨师。

每天在厨房的经历，并不比做建筑来的简单。
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Richard在西餐厅的作品
幸运的是，尽管Richard也是从餐馆打工做起，但也因此而改变生活轨迹。

如今，在厨房游刃有余的Richard时常也会想起进入厨师行业的瞬间。并且，如今打破了桎梏也想跟同样有想法从事厨师行业的人分享一些经验。
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他只要站在那，我就能知道他在厨房干没干过。
在有了丰富的厨师经验后，Richard也开始从事相关的教育工作。

从最开始的个位数学生到现在的上百人，其中鲜有见到华人面孔。Richard还是鼓励大家去西餐厅获取更多的经验。
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Richard和他的学生
能以爱好作为工作已是人生一大幸事， Richard如是说。更多详细内容可点击音频完整收听。


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