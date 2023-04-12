四分之一维州人被少付养老金 全年损失达10亿澳元

最新报告发现，在维州，每四个人中就有一人被少付养老金。每年损失达10亿澳元。





澳大利亚行业养老金协会（ISA）分析了最新税收数据，报告显示，在2019-2020年度间，有64.2万维州工作者没有得到他们应得的平均1617澳元的养老金款项。7年来，维州人的养老金总损失高达77亿澳元。





报告还显示，仅占维州劳动力26%的技术工人、劳工和机械操作员等蓝领工作者却占据了未支付养老金损失的40%，7年间错过了近30亿澳元，成为受影响最大的群体。





“失去一年赚得的超过10亿澳元的收入，对维州的工作者来说是一个沉重的经济打击。”澳大利亚行业养老金首席执行官伯尼·迪恩（Bernie Dean）说。



ISA分析认为，自90年代起实施的季度性养老金支付规定是造成巨额养老金损失的重要原因。





从上世纪90年代开始，维州的法律允许雇佣者按季度支付养老金，导致实付养老金的金额与工资单上的金额错位。这一漏洞使得一些雇佣者借机掩盖剥削行为，使得工作者被蒙骗。





“当这些工作者发现工资单上印着的数额并未进入自己的账户时，往往已经为时过晚。”迪恩在ABC Radio的采访中说道。





ISA认为，解决 这一问题需要政府更新法律，让养老金实际支付时间与工资单显示时间一致，让工作者可以直接追踪自己所获金额，监管机构也可进行随时追踪。这种支付方式被称为发薪日养老金（Payday Super），将大大减少养老金被克扣的情况。





“将养老金纳入就业标准是值得欢迎的，但这不能根除养老金流失，只有发薪日养老金才能遏制欠薪。”迪恩说。





另一方面，420万原本季度性获得养老金的退休工人，将因更频繁地养老金支付而获得更高的退休储蓄。





ISA的模型显示，如果将季度性支付养老金改为两周一次支付，一个30岁且拥有中位数工资的工作者在退休时，其退休金收入能增加8000澳元。因为更频繁的养老金收入会带来更多的复利。





另外，ISA的报告表明，目前ATO只收回了15%的养老金，养老金也应该被包含在公平工作权益保障中，由政府构成退休工作者的安全网。





迪恩呼吁政府在5月的联邦预算案中作出改变。





“在这次联邦预算中，政治家们有机会终结目前巨大的养老金扯皮现象，防止其破坏蓝领工作者、年轻女性和其他低收入者未来的经济安全。“





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