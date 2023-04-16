美国又发新一起枪击案 四死多伤

阿拉巴马州执法机构没有立即回应路透社的信息请求。





根据WRBL电视台报道中引用的该机构的新闻通稿，枪击事件发生在美国东部时间周六晚上10:30左右。





新闻通稿中表示，联邦调查局、美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局（U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）以及第五巡回区检察官办公室（the Fifth Circuit District Attorney's Office）也已赶到现场，正在协助调查。





目前没有证实导致枪击事件的原因，也不确定是否有嫌疑人被拘留。





当地报告显示，枪击事件发生在一个舞蹈室，当时似乎是一个青少年的生日聚会。WRBL电视台使用了当地桃花心木杰作舞蹈室（Mahogany Masterpiece Dance Studio）以及周围建筑周围的犯罪现场胶带的影像。



2023年4月15日星期六，阿拉巴马州达德维尔发生枪击事件，当局在现场工作。Elizabeth White/WRBL via AP Credit: Elizabeth White/AP 阿拉巴马州州长凯·艾维（Kay Ivey）周日上午在推特上说，事件的细节进一步更新，她一直在“密切”接受司法部门对信息的“更新”。





“今天早上，我和达德维尔的人们以及我的阿拉巴马州同胞们一起感到悲伤。”她在帖子中写道。“暴力犯罪在我们的国家绝不被容忍。”





就在前几周，另外两起大规模枪击案就发生在附近的田纳西州和肯塔基州，这促使当地领导人在上周呼吁采取更严格的枪支管制措施。





周一，一名银行雇员在肯塔基州路易斯维尔的工作场所枪杀了5名同事，并打伤了其他9人。3月27日，在田纳西州纳什维尔的一所私立基督教学校，三名9岁儿童和三名工作人员被一名前学生杀害。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



