澳各地市长市议员呼吁电动汽车政策改革

在5月份的预算案之前，联邦政府还有一个重要问题需要考虑。





一份获得澳大利亚各地120位市长和地方市议会议员支持的新声明，呼吁联邦政府改进政策，鼓励供应更多人们可负担得起的电动汽车。





这份声明建议联邦政府立法，实施强制性的燃油效率标准；并要求在澳大利亚销售的新车尽快实现零碳排放。





巴拉瑞特（Ballarat) 市议员科茨（Belinda Coates） 是签署这项声明的议员之一，她说这个问题需要解决才能达到零排放的目标。





“有许多不同方面的问题需要解决以减少碳排放。交通是一个重要领域，还有能源、农业（碳排放的）抵消以及所有这类事情。但交通是其中的重要方面，它将有助于降低碳排放。”





联邦政府表示，它已经采取措施让消费者可以负担得起电动汽车。





去年11月，国库部长查默斯（ Jim Chalmers ）与气候变化部长博文（ Chris Bowen ）一起宣布了《电动汽车折扣法案》。





该立法是去年10月预算的一部分，它规定“......对雇主为雇员提供的符合条件的汽车提供附加福利税 (FBT) 豁免。”





荷普奔郡（Hepburn Shire )的议员德瑞伊尔（ Tim Dryile ）对这些努力表示认可，但是说这些还不够。



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“有一个新的机会来制定强有力的燃油效率标准，这确实有助于在这十年及以后减少澳大利亚的碳排放。联邦政府目前正在制定国家电动汽车战略，但除非他们采取有效措施使得电动汽车更容易获得并使它们更加便宜，否则这会削弱他们在这一领域的努力。”





政府的政策造成了许多困惑，公众希望他们的地方议会能够通过提供电动汽车充电站来迈出减少排放的第一步。





莱茵卡夫（Lane Cove) 市长扎比克（Andrew Zbik ）解释说，地方议会和联邦政府之间需要对这个问题有更加明确的规定。





“我们知道人们希望地方议会在我们的公共停车场、公共图书馆停车场、公共运动场中提供这种基础设施。市政厅要付出巨大的代价来提供这类的设施。所以，我们需要进行一些监管改革，使人们更容易购买电动汽车。”





对于那些缺乏其他交通方式的人来说，这个问题要严重得多，比如那些住在偏远地区的人。





气候委员会成员奥德尔博士（ Portia Odell）表示，电动汽车政策也有助于降低生活成本。





燃油效率新标准是联邦政府“国家电动汽车战略”中关注的问题之一，它于去年9月至10月期间收取了人们的建议书。





根据目前的战略，与世界其他地区的发达国家相比，澳大利亚被视为严重落后。





由于澳大利亚被认为是造成污染的车辆的倾倒场，科茨议员说事情需要改变。





“我们正落后于全球大约80%的汽车市场，而在我们需要真正努力减少排放并努力实现零排放的时候，这种情况不是很好。很多城市有真正雄心勃勃的减排目标，这是其中的重要组成部分。”





奥德尔博士补充说，澳大利亚缺乏燃油效率标准导致消费者在电动汽车方面的选择非常少。





然而，除了普及性之外，跟电动汽车相关的基础设施也存在问题。





扎比克解释说，要实现向电能源的永久过渡，就必须改变道路政策。





“我们在澳大利亚仍然存在着对距离感到焦虑的问题。我就是一个很好的例子。比如明天或周五与我的家人一起开车去塔姆沃思，我仍然驾驶汽油或柴油车。对于澳大利亚人来说， 与欧洲或美国相比，长途距离对我们来说是一个挑战，因为我们传统上是一个开长途的国家。所以有那种基础设施，任何可提供充电的基础设施，将有助于促进大量电动汽车的普及。”





SBS试图请联邦国库部和联邦气候变化与能源部发表看法，但截至记者发稿时未收到回复。





预计联邦政府将在5月预算案之前就电动汽车战略做出正式回应。





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