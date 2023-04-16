国际女网巡回赛重返中国 彭帅事件不了了之

Peng Shuai-China Boycott Tennis

China's Peng Shuai reacts during her first round singles match against Japan's Nao Hibino at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Jan. 21, 2020. (AP Photo/Andy Brownbill, File) Source: AP / Andy Brownbill/AP

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国际女子网球协会（WTA）宣布，将于今年9月起恢复在中国的赛事。2021年，国际女子网球协会因担心彭帅的安全而暂停在中国举办赛事，并要求中国当局对彭帅的性侵指控展开调查。但在最近的一份声明中，国际女子网球协会表示：“我们永远无法完全实现这些目标。”

2021年，国际女子网球协会（WTA）暂停在中国举办赛事，以表对彭帅事件的抗议。

但现在，该协会宣布，将于今年9月起恢复在中国的赛事。

人权观察中国部研究员王亚秋表示，国际女子网球巡回赛重返中国是中国政府的胜利。

“现在国际女子网球协会屈服于压力，成为在中国开展业务的任何其他国际企业。我的意思是，国际女子网球协会回归中国绝对是中国政府的胜利。中国政府知道：‘是的，我有筹码，你试图站起来反对我，但你看我还是赢了。’”
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2021年，彭帅揭露自己遭到中共中央政治局前常委、国务院副总理张高丽性侵，随后，她从公众的视野中短暂消失。

但彭帅后来否认提出了所有相关指控。

国际女子网球协会要求中国当局对她的安全进行调查和保证，同时暂停了在中国的所有比赛。

尽管调查无果，但国际女子网球巡回赛将于9月重返中国。
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此举在以下声明中得到了国际女子网球协会的确认。

“在中国停赛16个月并为实现我们最初的要求而持续努力之后，情况没有任何改变的迹象。我们得出的结论是，我们永远无法完全实现这些目标，最终为这种牺牲付出高昂代价的将是我们的球员和赛事。”

国际女子网球协会表示，从与彭帅关系密切的人那里听说她很安全。

但王亚秋表示，没有消息证实这一点。

“我们不知道。据我所知，她现在在中国。中国政府声称她很安全，她很高兴。她和她的家人在一起。没有人可以证实这一点。她从来没有被给予机会，自由地说出自己的想法。她上一次接受法国媒体采访时，显然有看管她的人，所以我们都知道，她并没有真正说出她的想法。所以我们并不知道。”
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中国市场对国际女子网球巡回赛来说价值数亿美元。

这一决定对于中国网球产业来说是个好消息。

来自悉尼的Willie Hong是中国国际网球协会的成员。

他说，这对中国网球来说是一个振奋人心的消息。

“每场比赛都得到了当地球员以及热爱网球的当地球迷的大力支持，中国的网球运动发展壮大，现在参与网球比赛的人数超过3200万。球迷们非常乐意观看中国的所有巡回赛。”

ATP巡回赛将于2023年在中国举办四场比赛，其中包括上海大师赛。今年亚洲巡回赛的资金投入总额超过1600万美元，折合2400万澳元。

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