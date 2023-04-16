国际女网巡回赛重返中国 彭帅事件不了了之

2021年，国际女子网球协会（WTA）暂停在中国举办赛事，以表对彭帅事件的抗议。





但现在，该协会宣布，将于今年9月起恢复在中国的赛事。





人权观察中国部研究员王亚秋表示，国际女子网球巡回赛重返中国是中国政府的胜利。





“现在国际女子网球协会屈服于压力，成为在中国开展业务的任何其他国际企业。我的意思是，国际女子网球协会回归中国绝对是中国政府的胜利。中国政府知道：‘是的，我有筹码，你试图站起来反对我，但你看我还是赢了。’”



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2021年，彭帅揭露自己遭到中共中央政治局前常委、国务院副总理张高丽性侵，随后，她从公众的视野中短暂消失。





但彭帅后来否认提出了所有相关指控。





国际女子网球协会要求中国当局对她的安全进行调查和保证，同时暂停了在中国的所有比赛。





尽管调查无果，但国际女子网球巡回赛将于9月重返中国。



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此举在以下声明中得到了国际女子网球协会的确认。





“在中国停赛16个月并为实现我们最初的要求而持续努力之后，情况没有任何改变的迹象。我们得出的结论是，我们永远无法完全实现这些目标，最终为这种牺牲付出高昂代价的将是我们的球员和赛事。”





国际女子网球协会表示，从与彭帅关系密切的人那里听说她很安全。





但王亚秋表示，没有消息证实这一点。





“我们不知道。据我所知，她现在在中国。中国政府声称她很安全，她很高兴。她和她的家人在一起。没有人可以证实这一点。她从来没有被给予机会，自由地说出自己的想法。她上一次接受法国媒体采访时，显然有看管她的人，所以我们都知道，她并没有真正说出她的想法。所以我们并不知道。”



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中国市场对国际女子网球巡回赛来说价值数亿美元。





这一决定对于中国网球产业来说是个好消息。





来自悉尼的Willie Hong是中国国际网球协会的成员。





他说，这对中国网球来说是一个振奋人心的消息。





“每场比赛都得到了当地球员以及热爱网球的当地球迷的大力支持，中国的网球运动发展壮大，现在参与网球比赛的人数超过3200万。球迷们非常乐意观看中国的所有巡回赛。”





ATP巡回赛将于2023年在中国举办四场比赛，其中包括上海大师赛。今年亚洲巡回赛的资金投入总额超过1600万美元，折合2400万澳元。





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