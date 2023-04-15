联合国官员：中国没有参与野生动物防疫调查项目

根据路透社独家消息指，一名联合国官员向其表示，尽管与北京进行了长期协商，但中国没有参与联合国的一项调查计划，这该划旨在调查亚洲生鲜市场和其它高风险设施，以了解这些场所是否会将传染病从野生动物向人类传播。





对于是否参与这个包括其它亚洲国家在内的联合国调查项目，中国的态度一直犹豫，此举令研究人员感到无奈。





此前，研究人员一直敦促北京分享有关新冠病毒起源的信息，因为他们寻求防止未来由于人畜共患病或经由动物传播而出现的大流行。





这名联合国官员表示，这项目被称为“亚洲全球环境安全（SAFE—Safety across Asia For the global Environment）”。在相关计划下，科学咨询委员会最初选择了中国、泰国、越南和老挝这四个亚洲国家进行调查，因为这些国家拥有多个设施，存在动物向人类传播疾病的风险。





该官员又指，此项调查最先于 2021 年 7 月公布。在此之前，联合国在这些国家中发现、调查和起诉了多宗重大野生动物走私案件，这些情况增加了人畜共患病风险。





该名不愿意透露姓名的官员表示：“中国最初曾考虑参与此项研究。”因为这些信息被认为是敏感的，因此他拒绝公开身份。他只表示，与中国的商讨仍在进行中，惟他并未说明联合国与中方哪个单位接洽。



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路透社曾向中国外交部和国家林业和草原局查询，均未获回应。后者是中国负责监督野生动物管理的部门，也曾参与过项目的初步会谈。





该官员表示，中国国家林业和草原局最初对加入项目持开放态度，但最终却拒绝加入，并称此不在其职权范围内。这位官员又指，该局并未提供与调查对口的政府机构资料。





负责监督非法野生动物贩运和协调 SAFE 项目的联合国毒品和犯罪问题办公室，并未发表评论。





自 2019 年 12 月在中国武汉首次发现新型冠状病毒的病毒株后，不少研究人员怀疑病毒通过市内的鲜活动物市场传播。





此后，中国禁止销售和食用野生动物。尽管有禁令，专家警告说风险仍然存在。





总部设于华盛顿的非营利组织国际人道协会的中国政策专家Peter Li表示：“限制措施中存在明显的漏洞，使其仍然存在人畜共患疾病的风险。”





他说，中国仍然允许大规模繁殖野生动物，用于毛皮贸易、传统医药、宠物贸易以及在低福利条件下进行娱乐或展示。





据新华社报道，从 2020 年到 2022 年，中国公安机关已处理 7 万多起涉及野生动物的刑事案件，并在此过程中没收 137 万只野生动物。





同时， 中国全国人民代表大会网站声称，该国已修订野生动物法，弥补监管漏洞，该法将于 5 月生效。



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行动缓慢

SAFE 调查项目最终于去年在泰国 10 月开始，当时该项目的专家考察了泰国的 Khao Kheow 动物园和一家咖啡馆。自此，在该国又进行了十几次调查。





这位官员说，项目的目标是加强大流行病的预防和准备，并指出调查结果仅会与参与国政府共享。





根据该项目官方网站上发布的参与国名单，在中国退出初步会谈后，项目加入了马来西亚沙巴，该州位于婆罗洲岛。





项目将对各每个参与国约 40 个设施和处所进行调查，以确定疾病传播的潜在风险。





调查的对象处所包括餐馆、传统市场、生物医学供应设施、动物园和养殖设施。研究将聚焦于将野生动物与新鲜肉类和蔬菜一起出售的传统亚洲市场。





目前，越南和老挝尚未正式批准进行这些调查。不过，该联合国官员预计可在未来几周或几个月内，得到两国的正式批准。而马来西亚沙巴，则已授权考察。





来自联合国粮食及农业组织的另一位官员表示，可能增加疾病传播风险的做法包括缺乏卫生意识、将不同动物种类的混养以及使用过度拥挤的笼子等。





先前的联合国官员则表示，该项目由欧盟资助，将持续到 2024 年 7 月。一但确定涉及公共卫生方面的考虑，或会扩大至邀请世界卫生组织的参与。





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