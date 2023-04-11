冬季“三重大流行”将至 澳洲人被敦促接种疫苗

要点： 卫生专家敦促那些有可能因流感或COVID-19引起重疾的人立即接种疫苗；

来自美国的数据表明，这个流感季节将比去年更加严重，并且比去年更早到来；

澳大利亚今年已记录了超过2.1万例流感病例，远高于大流行期间。

由于担心一系列病毒可能造成一场冬季“风暴”，当局敦促幼儿、澳大利亚老年人和其他弱势人群接种COVID-19和流感疫苗。





新州首席卫生官钱特（Kerry Chant）博士周二（4月11日）表示，在寒冷月份之前进行预测是很棘手的，但卫生官员正在监测趋势，并考虑流感季可能提前开始。





健康保险公司Bupa更进一步，警告说会有“三重大流行”。它说，北半球的模型显示，冬季疾病将比预期提前到达澳大利亚，而且比去年更严重，可能会有更多人住院。





钱特博士周二告诉记者：“这真的非常难以预测。”





“我们正在考虑流感季可能提前开始以及持续时间更久。”



钱特博士说，预计流感将在冬季开始与COVID-19和呼吸道合胞病毒（RSV）一起传播。





COVID-19的传播和住院人数也在增加，特别是近几周，老人和其他弱势群体尤其需要注意这一趋势。





新州目前约有1000人因COVID-19住院，其中20人在重症监护室。





在澳大利亚，五岁以下儿童、原住民、孕妇、患有哮喘和其他严重健康问题的人以及65岁以上的人可以免费注射流感疫苗。





澳大利亚医学协会（AMA）说，这些群体感染流感的风险最高。





成人和五岁以上儿童可在全科医生诊所接种，也可在药房接种。



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澳大利亚今年已记录了超过2.1万例流感病例，远高于大流行期间。





澳大利亚皇家全科医师协会（RACGP）的希金斯（Nicole Higgins）博士说，人们旅行的次数增多，停止了戴口罩和洗手等措施，这使流感得以传播。





在美国，本季的住院率明显高于上季。





Bupa 的首席医疗官托尼·麦克德莫特（Tony MacDermott）说，这些流感趋势很可能会在澳大利亚得到反映。





他说：“我们预计今年冬天将出现一场由流感、COVID-19和其他类似流感病毒组成的完美风暴。”





新州州长柯民思（Chris Minns）敦促人们接种疫苗，以保护自己、家人和卫生系统。





上个流感季，新州约有40%的人注射了流感疫苗。当局希望这次能达到50%的比例。





柯民思说：“我们都希望确保我们的护士、护理人员、医生和那些在卫生系统工作的人在繁忙的冬季不会忙忙碌碌。”





所有成年人在最后一次感染后6个月或最近一次接种后6个月都有资格接种COVID-19加强针。





六个月以下的婴儿不符合接种流感疫苗的资格。



