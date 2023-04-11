网络视频显示达赖喇嘛要求男童“吮吸舌头” 事后该宗教领袖公开道歉

达赖喇嘛在其拥有1900万粉丝的推特账户上发表声明：“一段流传的录像显示在最近的一次公众会面中，一名小男孩询问达赖喇嘛尊者是否可以给他一个拥抱。 ”





“尊者希望向该名男童和他的家人，以及在世界各地许多的朋友道歉，因为他的话可能造成了伤害。 ”





周一，达赖喇嘛在声明中表示，“尊者经常以天真和俏皮的方式取笑他遇到的人，即使是在公众场合和摄像机前。 ”





“他对这一事件感到遗憾。”



这段视频在推特上获得了超过一百万点击量，已经获得了美国广播公司（ABC）的核实。该视频今年2月底在印度达兰萨拉的一个公开活动，当时有一些记者在场。





视频显示达赖喇嘛说“亲这里”，并指着他的脸颊，并引导男孩拥抱并亲吻他。





然后他指着自己的嘴唇说：“那么我想最后也是这里”，并把男孩的下巴拉向他，吻他的嘴。





吻完男孩后，视频显示达赖喇嘛要求他“吸我的舌头”，并向男孩伸出舌头。





然后他拥抱了男孩两次，并说：“谢谢你，我们是同样的人类兄弟姐妹”。





这段视频在周末才传开，在网上引起愤怒，许多人对这种“不恰当”的行为表示 “震惊”。





还有人表示担心，视频背景中的政要在笑着鼓掌，并没有试图阻止这一事件。





达赖喇嘛是西藏的精神领袖，自1959年反对中国的起义失败后，一直流亡在印度北部的达拉姆萨拉（Dharamshala）。





尊者将于7月年满88岁，但由于中国试图在这一过程中获得政治权力，因此还没有指定继任者。





2019年，达赖喇嘛建议女性可以成为下一个转世者，但他曾因表示说她必须是“有吸引力的”的言论而道歉。





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