澳中关系新阶段 中方同意审查澳洲大麦出口禁令

澳大利亚与中国达成协议，解决澳大利亚大麦争端。中方已同意快速审查对澳大利亚大麦出口的贸易禁令。





这被认为是朝着放松对价值200亿澳元产品的限制迈出的重要一步。





外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，如果对大麦关税的加速审查成功，那么随后，对澳大利亚葡萄酒出口也将进行类似的审查，并进一步取消限制。





在今天下午的新闻发布会上，黄英贤表示：“我可以确认，中国已经同意对澳大利亚大麦征收的关税进行为期三个月的快速审查，如果需要，可能会延长到第四个月。”





自2020年以来，中国对澳大利亚大麦征收80.5%的关税，有效地阻止了对中国市场的出口。在2018-19年度，这一市场的价值约为9.16亿澳元。





作为代理总理，黄英贤与贸易部长法瑞尔（Don Farrell）以及农业部长瓦特（Murray Watt）就中澳贸易战的停火问题发表了一份联合声明。





声明中指出：“这次对话是在澳大利亚继续通过世界贸易组织（WTO）坚持我们国家利益的同时进行的。澳大利亚已经同意在商定的审查期间暂时中止世贸组织的贸易争端，”





“如果（中方）在审查期结束时没有取消关税，澳大利亚将在世贸组织恢复该贸易争端。世贸组织的贸易争端制度鼓励在可能的情况下采用双边解决方式。”





"澳大利亚政府将继续通过对话和多边贸易体系追求我们的国家利益。我们将利用一切机会，包括世贸组织争端机制，为澳大利亚的世界级生产者和农民争取最佳结果。”





“这包括为澳大利亚企业创造进一步的机会，使海外市场多样化。”





“我们对澳大利亚葡萄酒在世贸组织的结果仍然充满信心。如果今天的协议成功地为取消大麦的关税提供了途径，我们希望能有一个相抵的过程来消除澳大利亚葡萄酒的贸易壁垒。”





“阿尔巴尼斯政府的做法是，在能够合作的情况下与中国合作，在必须合作的情况下持不同意见，并从我们的国家利益出发。这条途径反映了这种做法。”





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