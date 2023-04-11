五角大楼高度机密文件据称外泄 当局已展开刑事调查并评估影响

要点： 美国关于乌克兰冲突的高度机密文件在网上泄露；

美国国防部仍在评估这些文件的真实性；

有关资料已在网上流传数周甚至更长时间。

美国大量高度机密文件明显被泄露 ——包括许多与乌克兰冲突有关的文件——有关方已展开刑事调查，以及多个部门评估可能出现的后果。





泄露文件的来源不明，截至本周一（4月10日），美国国防部仍在评估其真实性，但承认这些文件似乎包含了敏感的机密资料。





负责公共事务的国防部长助理米格尔（Chris Meagher）表示，这些文件“对国家安全构成了非常严重的风险，并有可能传播虚假信息”，但未证实其真实性。





米格尔说：“我们仍在调查事情是如何发生和问题涉及的范围。（我们）已经采取了措施，仔细了解这类信息是如何分发以及谁是接收者。”





这些资料已在网上流传了数周甚至更长时间，直至本月较早前才引起传媒的广泛关注。





到目前为止，我们对有关文件泄露事件所知如下：



哪些资料被泄？

许多资料与乌克兰战争有关。其中一份记载了截至 3 月初的冲突状况，包括俄罗斯与乌克兰的伤亡情况，而另一份则详细记述了特定战线的情况，例如战场城市巴赫穆特（Bakhmut）。





另一份提供了有关乌克兰防空系统的资料，这些都是对抗俄罗斯导弹和无人机袭击的关键，还有一份详述了国际社会为建立基辅军队所提供的协助。





此外，也有其它与乌克兰无关的文件，例如有些指出美国对其盟友的监视，譬如以色列摩萨德情报机构的领导人主张在国内进行抗议，针对一项具争议性的以色列司法改革计划以使政界人士可以对该国最高法院有更大的控制权。



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遭泄文件的真实性如何？

五角大楼表示正在“努力评估在社交媒体网站上流传的文件照片的有效性”，但承认当中“似乎包含敏感和高度机密的资料”。





至少有一份文件似乎曾被人为篡改，称乌克兰的伤亡人数高于俄罗斯的，而显然原来的版本刚刚相反。





但据报道，美国官员认为许多文件是真实的。





司法部已对明显的泄密事件展开刑事调查，同时正在评估这对国家安全的潜在影响。





美国官员也就此问题与华盛顿的国际盟友保持沟通，而相关的国会委员会也已知悉。



文件外泄有什么影响？

泄密的影响可能很大，除了令美国的情报来源身处危险之中，也为俄罗斯提供了有关乌克兰军队状况的宝贵信息。





有关美国盟友的文件详细说明了美国对于与华盛顿关系密切的国家进行监视，也可能在外交层面引起尴尬。



文件在哪里被泄露？

这些文件被发布到各大社交媒体平台和其它网站，包括推特（Twitter）、4Chan 和 Discord。





但当中许多在最初出现的网站上已不复见。据报道，美国正努力在网上删除这些文件。





独立调查机构 Bellingcat 调查了这些文件首次出现的位置，报告称部分可能在 2023 年 1 月之前就已经在网上流传。





Bellingcat 指有些内容发布在 Discord 上——这是一个在 YouTube 名人粉丝和 《我的世界（Minecraft ）》电脑游戏玩家频道中广受视频游戏玩家欢迎的聊天平台。





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