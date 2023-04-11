抗议浪潮高涨 国防部长险被辞退：以色列发生了什么？

数百名抗议者封锁了以色列特拉维夫市（Tel Aviv）的阿亚隆高速公路（Ayalon highway），至少有两人被当地警方逮捕。





抗议活动发生在以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）讲话之后。在讲话中，他指责称，以色列与其邻国黎巴嫩和叙利亚军事冲突升级、安全局势恶化——而以色列反对党与之相关。





在抗议者的压力下，内塔尼雅胡还宣布撤销解雇国防部长约阿夫·加兰特 （Yoav Gallant)的决定。这是一次罕见的退缩。





加兰特此前曾称，内塔尼亚胡政府计划的司法改革——一项全面改革该国司法系统，以消除以色列最高法院对行政部门的制衡——是“对以色列安全的明显、直接和真实的危险”。





就在他发表上述评论的第二天，内塔尼亚胡宣布解雇加兰特。





加兰特被认为是极右翼政府中罕见的温和派。





Smoke rises from a fire after rockets fired from Lebanon struck Bezet, northern Israel, Thursday, April 6, 2023. Militants in Lebanon have fired a heavy barrage of rockets at Israel, the Israeli military said, forcing people across Israel's northern frontier into bomb shelters, wounding at least two people and ratcheting up regional tensions a day after Israeli police raided Jerusalem's most sensitive holy site. (AP Photo/Fadi Amun) Source: AP / Fadi Amun/AP



这激化了正在进行中的以色列平民大规模抗议。许多人认为，政府最近的政策议程是在扩大权力和压制异议。





这些抗议活动迫使内塔尼亚胡暂时中止了其改革计划。在平息抗议的新尝试中，他向以色列人保证，他和国防部长的分歧已经被抛至脑后。





“（我想说）几句关于国防部长加兰特的话。即使在过去的几天里，面对安全挑战，我们一起工作，在所有战线上站在一起。我们之间存在分歧，甚至在一些问题上存在严重分歧，但我决定把分歧抛在脑后，加兰特仍然在他的位置上，我们将继续为以色列公民的安全共同努力。”





这一逆转发生在过去一周，以色列遭到了来自加沙、黎巴嫩和叙利亚部分地区的火箭弹袭击，并因政府最近对待巴勒斯坦人的做法而面临穆斯林世界的广泛谴责。





内塔尼亚胡声称，最近的这些攻击是由反对党所鼓动的。





他将大部分责任归咎于反对派领导人亚伊尔·拉皮德（Yair Lapid），称，当拉皮德警告说司法改革会导致国家崩溃时，"我们的敌人看到了这一点，他们听到了这一点......他们相信他们可以通过来自黎巴嫩、叙利亚和加沙的联合恐怖行动来对付我们。"





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内塔尼亚胡还谈到了最近与其最重要的盟友美国之间的紧张关系。





美国总统拜登（Joe Biden）敦促内塔尼亚胡从司法改革计划中 “退出”，以色列方面断然拒绝了这一建议。





内塔尼亚胡说，这种分歧并不象征着两国关系的改变。





他说：“美国是我们不可缺少的盟友，这没有变。我对此事的看法也没有改变。这并不意味着，以色列作为一个主权国家，其总理不能与美国说‘不（No）’。有时则是‘是（Yes）’。但你必须要有做这两件事情的自由。而我有、且我保持这种自由。我认为这很重要。”





在最近美国国防部泄露的高度机密文件中，其中一些是关于以色列的——这导致了进一步的紧张局势。





虽然五角大楼一直小心翼翼地不对任何具体文件中包含的信息进行认证，但有一份被标为最高机密的文件特别值得关注。





该文件显示，2月份以色列间谍机构摩萨德（Mossad）的高级领导人 “主张摩萨德官员和以色列公民抗议政府提出的新司法改革。”





摩萨德被禁止干预国内事务，任何干预的证据将会产生显著后果。





内塔尼亚胡周日发表声明称，该机构及其人员 “根本没有参与示威相关事项，而是致力于遵循为国家服务的价值——这也是摩萨德自成立以来的指导思想”。





以色列媒体报道说，内塔尼亚胡在泄露事件后会见了摩萨德局长大卫·巴尔内亚（David Barnea）。后者告诉总理，美国的备忘录是基于错误的解释。





美国国务院发言人维丹特·帕特尔（Vedant Patel）说，美国与以色列的关系仍然很牢固。





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