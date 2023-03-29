以色列总理内塔尼亚胡被迫推迟对司法机构的改革

目前，以色列已从大规模的社会动荡中平息下来。





总理本雅明-内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）被迫暂停其全面改革该国司法机构的计划。





在一个不到一千万人的国家里，数十万人工人参与了这场反对该提案的公开抗议活动。





内塔尼亚胡说，以色列社会正处在一个危险的动荡的时期中，以色列人民之间最基本的团结受到了威胁。





他说他将暂停计划，至少到逾越节（4月6-14日）和下个月的独立日（4月25，26日）的假期结束。





并称现在暂停该改革计划并不意味着放弃该计划，而是在下一届议会开始前，争取更广泛的民众共识，以便更好地实施改革。





抗议者，27岁的埃坦·卡哈纳（Eitan Kahana），走上耶路撒冷的街头，把这种情况之所以会出现的责任牢牢地推给了内塔尼亚胡。





“我会继续抗议，直到这些改革完全被取消，因为这不是改革，这是政变。这是行政权力的扩张，他们正在利用他们通过民主方式获得的权力，永远破坏我们的民主制度。我永远不会让这种事发生。我会尽我所能抗议。”



内塔尼亚胡和他民族宗教联盟的计划是控制司法将任命权交给行政部门，同时赋予议会推翻最高法院裁决的权力。





他们声称，这将确保民选政府和司法机关之间的适当平衡，并声称这不会危及个人或少数群体的权利。





但抗议者称，这些改革将产生相反的效果。





在耶路撒冷，抗议者本杰明·赛尔（Benjay Saier）表示，面对邻国伊朗的威胁，以色列不能承受失去民主信誉的代价。因为伊朗可能拥有的核武器能力，并且不认同以色列的神权政治统治。





以色列最大的盟友，也是为其安全底线提供保障的国家——美国，对内塔尼亚胡暂停提案的行为表示认可。





然而，白宫新闻发言人卡琳-让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）表示，美国和以色列仍然是最坚定的朋友。





“民主社会通过制衡和根本性的变革得以加强，应该在最广泛的民众支持基础上，推进民主体系的变革。美国支持以色列的安全和民主这点始终是坚定的。正因如此，我们将始终与我们的伙伴、朋友进行坦诚、真诚的对话。”



