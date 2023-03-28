国际特赦组织：澳大利亚的人权记录“令人尴尬”

要点： 国际特赦组织的一份新报告称澳大利亚的人权记录“令人尴尬”；

该报告批评了澳大利亚在原住民司法、难民权利和气候行动方面的记录；

在全球层面上，该报告强调了冲突、暴力、气候变化和生活成本问题。

澳大利亚的人权记录在一份新的报告中受到批评。





报告称，虽然取得了一定进展，但澳大利亚未能充分支持难民、儿童和原住民。





国际特赦组织（Amnesty International）周二发布的最新全球报告还强调了几个州对和平抗议权利的限制，以及澳大利亚“未能解决气候危机”的问题。





前几年，澳大利亚原住民监禁和拘留期间死亡事件都在每年的国际快照被单独列出。在2022-2023年的报告中，这些问题再次被确认。





报告称，去年原住民和托雷斯海峡岛民在成人监狱人口中的比例仍然过高，而且这一年有21名原住民在拘留期间死亡。





澳大利亚原住民在青少年拘留中的比例也过高，占10至17岁人口的6%，但占被拘留者的50%。



Aboriginal and Torres Strait Islander people remained over-represented in the adult prison population and youth detention, according to a new report from Amnesty International. Source: AAP 国际特赦组织将澳大利亚的记录描述为“令人尴尬”，并表示该报告揭示了一种“双重标准”。





“我们欢迎澳大利亚政府对一系列侵犯人权行为采取的原则立场，并鼓励澳大利亚政府对所有侵犯人权行为采取同样的关注和标准，包括原住民儿童和成人在刑事司法系统中的比例过高，以及对难民和寻求庇护者的离岸处理，”国际特赦组织澳大利亚国家主任山姆·克林特沃斯（Sam Klintworth）说。





“虽然我们看到某些领域有所改善，例如针对原住民社区的司法再投资计划，以及联邦政府接受新西兰每年重新安置150名难民的提议，但我们只需要看看年轻人在青年拘留所中的可怕经历，关于系统性虐待的指控，继续使用像防唾沫头套（spit hoods）这样的酷刑工具，以及数百名在拘留期间死亡的原住民，就可以看到存在着需要独立审查的严重问题。”



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报告分析了156个国家的人权状况以及每个国家在过去一年中发生的变化，包括立法和政府政策方面的变化。





报告还注意到联合国人权委员会的一项具有里程碑意义的决定，该决定认为澳大利亚未能充分保护托雷斯海峡岛民免受气候变化的影响，从而侵犯了他们的人权。





托雷斯海峡岛民在向联合国提出的申诉中说，天气模式的变化已经损害了他们的生计、文化和传统生活方式。





在气候行动问题上，国际特赦组织表示，澳大利亚的气候变化法案——规定到2030年排放量要比2005年的水平减少43%——没有达到将全球平均气温上升控制在1.4摄氏度以下所需的数字。





该报告还批评了目前在瑙鲁和巴布亚新几内亚离岸无限期拘留难民和寻求庇护者的做法。



世界其他地区的情况如何？

该报告在全球范围内审查了人权问题，研究了全球156个国家/地区的问题。





除澳大利亚外，报告称，在巴西、加拿大、瑞典、坦桑尼亚和越南当局未能保护原住民免遭企业或国家征用其土地，原住民的权利受到侵犯。





报告还强调了在乌克兰、埃塞俄比亚、刚果民主共和国、约旦河西岸、缅甸等地爆发的新冲突或重新爆发的冲突，以及仍在继续的现有冲突和系统性暴力。





根据国际特赦组织的说法，违反国际人道主义法的行为导致了“骇人听闻”的人类悲剧，在冲突的人权影响和保护逃离冲突的人们方面，国际反应“不一致”。



报告说，在过去的一年里，政府军和武装团体对违反国际人道主义法、侵犯人权，甚至战争罪和反人类罪负有责任。





报告还强调了“问责制差距”，并表示虽然对俄罗斯入侵乌克兰的广泛谴责是一个“积极举措”，但西方国家和联合国人权理事会未能有效解决其他冲突。





报告说，基于性别的暴力和针对LGBTIQ+人群的暴力仍然是全球性问题，在冲突、和平时期和家庭环境中都会发生性暴力。





报告还指出，美国推翻“罗诉韦德案”和塔利班接管阿富汗是关键权利受到威胁和侵犯的例子。





国际特赦组织表示，其研究还揭示了与大型科技商业模式相关的“日益严重的危害”的证据。



Amnesty International's latest report highlights the impacts of climate change and rising sea levels. Source: AAP / Mick Tsikas 国际特赦组织还表示，这项研究强调了“迫切需要采取更大胆的行动”来应对气候危机和环境退化。





该报告称，气候变化进一步加剧了贫困、营养不良和流离失所，并呼吁世界各国领导人——尤其是富裕国家的领导人——紧急采取措施缓解气候危机，将全球变暖控制在1.5摄氏度以下。





在对COVID-19大流行病的分析中，国际特赦组织表示，富裕国家通过“囤积”疫苗和削弱多边再分配系统加剧了不平等。



国际特赦组织秘书长艾格尼丝·卡拉马尔（Agnès Callamard）指出，《世界人权宣言》的核心是“普遍承认所有人都享有权利和基本自由”。





“虽然全球权力动态处于混乱之中，但人权不能在争斗中丧失，”她说。





“当世界在一个日益动荡和危险的环境中航行时，应由人权引导世界。我们决不能坐等世界再次陷入火海。”





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