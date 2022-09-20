“一代人未曾见过的危机”：联合国大会聚焦重大议题

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）宣布了2022年联合国大会开幕，他强调需要促进和执行联合国在2015年提出的可持续发展目标。





“为人类而服务、为人类而行动，使得我们今年聚在一起。诸位，我们是在我们的世界面临巨大危险的时刻见面的。冲突和气候灾难，不信任和分裂，贫穷、不平等和歧视，食品、能源和就业成本上升，收入下降，大规模的流离失所和无家可归，以及全球大流行的持续影响，发展中国家缺乏恢复资金的获取渠道。这是一代人没有经历过的危机。”





古特雷斯说，今天的问题不能留给后代解决。





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“每一种危险都在把可持续发展的目标推得更远。面对这些危险，它正在诱惑我们，把长期发展的优先事项放在一边，留给阳光灿烂的日子。但是，发展不能等待。所有的儿童教育不能等待，有尊严的工作不能等待。妇女和女孩的完全平等不能等待。全面的医疗保健、有意义的气候行动、生物多样性保护，这些都不能留给明天。在所有的这些领域中，年轻人和未来几代人都要求（我们）采取行动。我们不能让他们失望。”





年度大会召开之际，全球许多国家也在面对不平等、不断升级的气候危机、多重饥荒的威胁，以及越来越多的错误信息和仇恨言论。





美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在会上警告，新闻自由正在面临危险。





“我们的承诺，美国对言论自由、新闻自由的承诺是坚定不移的，因为它是一个健康的民主制度的基石。但是，我们越来越多地看到，这些自由受到威胁，受到来自审查、监视、限制性法律、政治宣传、拘留、起诉和暴力的威胁。我们在世界各地都看到了这一点。即使我们谴责限制言论自由和新闻自由的行为，我们也决心尽我们所能维护这种自由，包括今天，我们有机会与同事们一起讨论一系列美国的重要项目，就是这样。”





在联合国大会期间，布林肯还向联合国LGBTI核心小组（United Nations LGBTI Core Group）发表了讲话。





“今年夏天，总统发布了一项行政命定，以促进LGBTI群体的平等，包括打击所谓的‘矫正疗法’、支持被LGBTI群体收养的儿童及其家庭、保护卫生系统以及（推出）防止青年自杀计划。我们所做的一切，建立在几代倡导者的工作之上。他们已经、并且正在冒着巨大的风险，将LGBTI+人群和他们的权利提出来。我不得不说，当我阅读历史，了解这里的历史和经验时，我相当敬佩几代倡导者，他们做了这么多工作，使我们有了今天的成就。”





布林肯还谈到了亚美尼亚和阿塞拜疆之间的冲突。自9月13日以来，这场冲突已经导致200人死亡。





在我最近与帕希尼扬（Nikol Pashinyan）总理和阿利耶夫（Ilham Aliyev）总统的通话中，两位领导人都告诉我，他们已经为和平做好了准备。对大家来说，强有力的、持续的外交接触是最好的途径。亚美尼亚和阿塞拜疆之间的分歧没有军事的解决方式。但我认为，有一条通向持久和平的道路，即用外交途径解决分歧。





印度驻联合国儿童基金会国家大使、演员普里扬卡·乔普拉·乔纳斯（Priyanka Chopra Jonas）在会议开始时强调，需要努力实现联合国的可持续发展目标。





“我们今天是在一个世界的关键时刻开会的。在各国继续从COVID-19大流行病的破坏性影响中挣扎的时候，在气候危机破坏生活和生计的时候，在冲突肆虐的时候，全球团结比以往更加重要。贫困、流离失所、饥饿和不平等现象破坏了我们长期以来为之奋斗的更公正世界的基础。我们都知道，我们的世界并非一切顺利。但这些危机的发生并非偶然。但是，它们可以用一个计划来解决。”





乔普拉呼吁立刻采取行动。





“用秘书长自己的话说，我们没有任何时间可以浪费。在这个房间里，是那些在2015年签署了这些目标的代表们。他们是能够与我们所有人合作、使得计划成为现实的领导人。因此，今天是关于行动的，是关于雄心壮志的，也是关于希望的。”





美国诗人阿曼达·戈尔曼（Amanda Gorman）应邀在大会上朗诵了她的作品。





“我们必须走得更远。尽管这场战斗是艰难而巨大的，尽管这场战斗，我们没有选择保护地球，但这不是一场无法获胜的战斗，而是一种输不起的庇佑。这是最紧迫的事实，我们的人民只能称一个星球为家，我们的星球上也只有我们是人类。我们要么分裂，被少数人征服，要么决定征服未来，今天，要写下一个新的黎明。”





被称为“一般性辩论”的领导人聚会将于当地时间周二上午开始。





近150位总统、总理和君主出现在联合国最新发言人名单上。这是一个很高的数字，反映了会议的重要性——这不仅是为了展示各国对世界的看法，也为了进行一对一私人会谈和小组会谈——而很多外交事务都是在这个契机下被决定的。





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