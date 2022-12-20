2023年女足世界杯举办在即 澳大利亚五大人权问题或面临全球审视

卡塔尔是第一个主办国际足联世界杯的中东国家。在该赛事之前和期间，在移民工人、女性和同性恋者的待遇等问题上，卡塔尔遭到了国际广泛批评。





2023年7月和8月，澳大利亚将与新西兰共同主办下一届国际足联女子世界杯，人权事务专家认为，澳大利亚同样将面临来自世界对上述问题的审视。





澳大利亚人权观察研究员索菲•麦克尼尔（Sophie McNeill）说：“当世界将关注转向澳大利亚时，当有数百名国际记者来到这时，他们会询问我们国家面临的最紧迫的人权问题。”





新南威尔士大学澳大利亚人权研究所所长贾斯廷•诺兰（Justine Nolan）表示赞同。她说，体育 “与人权密切相关”，大型体育赛事是一种 "有效途径"，可提高人们对问题的认识病倡导进步。





“澳大利亚将因不同原因受到同样关注。”





以下是澳大利亚可能面临审视的一些领域。





一、 对移民工人的剥削





诺兰教授表示，卡塔尔的移民工人状况受到国际关注，该国声称通过劳工改革解决了这些问题。而在移民工人受到“严重劳动剥削”的方面，澳大利亚也存在“严重的问题”。





去年3月，一份报告称澳大利亚农场的一些移民工人的时薪低于2澳元。



Australian Minister for Sport Anika Wells and FIFA President Gianni Infantino at the FIFA Women's World Cup draw in October. Source: Getty / Harold Cunningham/FIFA “这不是澳大利亚的方式。我们需要做得更好，我们需要现在就解决这个问题，”总理安东尼•阿尔巴尼斯 （Anthony Albanese）（当时是反对党）回应说。





诺兰教授说：“澳大利亚历来都有引进移民工人，特别是从事园艺和其他体力劳动方面的工作者。在过去几年，移民工人被剥削的情况不断被曝光。”





“存在着工资盗窃以及这些体系是否为现代奴隶制形式的问题。”





纽卡斯尔大学 （University of Newcastle）和澳大利亚天主教反人口贩运组织 （Australian Catholic Religious Against Trafficking in Humans）在11月发表的研究报告发现，澳大利亚各地存在对移民工人的系统性剥削的问题。





报告主要作者贾斯汀•埃利斯说：“由于就业保障、可负担的保质住房获得性、对国内工人权利和条件的认识缺乏等因素，还有不被承认的资格、低英语读写能力等，移民工人处于弱势境况中。”





政府目前正在对2018年的《现代奴隶制法》进行审查，将于2023年3月完成。





二、原住民的待遇





澳大利亚是少数几个仍未与土地的传统所有者签订条约的国家之一。





原住民权利倡导者和学者拉里萨•贝伦特（Larissa Behrendt） 在本月早些时候发表了澳大利亚人权委员会的2022年人权日演说，反思了 “人权，特别是在刑事司法和儿童保护系统方面的人权对澳大利亚第一民族的真正含义”。





贝伦特是Eualeyai/Kamillaroi女性，她说：“对原住民来说，这个系统是破碎的。”





澳大利亚政府最新的《缩小差距（Closing the Gap Report）》报告显示，原住民和非原住民澳大利亚人之间的不平等现象正在恶化，这些领域包括接受家庭外照料的原住民儿童和被监禁的原住民成年人的比例。



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原住民和托雷斯海峡岛民仅占全国人口的3%以上，但在澳大利亚成人监狱中所占比例超过四分之一。自1991年皇家委员会对这一问题进行调查以来，已经有527名原住民在监禁中死亡。





贝伦特教授说：“我确定，由于未能执行皇家委员会关于原住民在押死亡的建议而发生的每一起在押死亡都是可预防的。”





澳大利亚的刑事责任年龄也是一直存在争议的话题，这对原住民儿童造成很大的影响。倡导者游说各州和领地的总检察长，希望将其提高到至少14岁，这是联合国建议的最低年龄。





12月，北领地成为澳大利亚第一个将最低刑事责任年龄从10岁提高到12岁的行政管辖区。





“第一民族是世界上最古老的文化， 1788年之前这个国家还没有监狱，”贝伦特教授说，“当时没有孤儿，也没有无家可归的人。事实证明，这是一个持续了8万多年的系统。”





麦克尼尔女士说：“未能解决澳大利亚原住民在历史上受到的不公正待遇以及今天仍然存在的不公正现象，是澳大利亚人权记录上的一个巨大污点。”





澳大利亚工党政府于5月重新执政，它已将为原住民建立议会发言权作为第一个任期的标志性项目，并将于2023年就该提案举行公投。





三、对寻求庇护者的拘留





今年1月，网球巨星诺瓦克•德约科维奇 （Novak Djokovic）因拒绝接种新冠疫苗而被澳大利亚驱逐出境，令有争议的寻求庇护者处理政策为全球瞩目。



Refugees hopeful of permanent resettlement in Australia following Labor's election win Source: AAP 德约科维奇与寻求庇护者一起被安置在墨尔本的公园酒店的移民拘留所。在此之前一个月，SBS新闻披露，那里的寻求庇护者抱怨他们的食物中有蛆虫，在德约科维奇被拘留在同一设施后，包括BBC在内的国际媒体随后对此进行了报道。





虽然公园酒店的被拘留者后来被释放，但澳大利亚对寻求庇护者的离岸处理和在岸拘留制度仍在继续，工党政府承诺继续执行2013年首次推出的主权边界行动政策。





“该政策的目标存在着明显的问题，”诺兰教授说，“我们为什么要这样做，这样做的目的是什么，是否有效，以及是否应该寻求其他方法，如社区拘留或社区评估。”





在10月份的预算中，澳大利亚政府为维护离岸处理中心额外投入了1.94亿澳元，并计划在2022-23年花费6.32亿澳元用于离岸处理事务。





四、对气候变化的不作为





在9月的一项具有里程碑意义的决定中，联合国人权委员会发现澳大利亚未能充分保护托雷斯海峡岛民免受气候变化的影响，并侵犯了他们享受其文化，在私人生活、家庭和住宅不受任意干扰的权利。





诺兰教授说，气候变化的影响将是 “我们这一代人将面临的最大人权问题”，而澳大利亚正处于一个 “关键的转折点”。





澳大利亚是世界上最大的化石燃料出口国之一，也被认为是森林砍伐和生物多样性丧失最严重的国家之一。





“我们必须积极把环保行动和燃料出口，以及对人们的生活和健康及权利的影响联系起来，并在减少排放方面采取更积极的行动。”





工党的气候法案9月在议会通过，这意味着新的目标——包括到2030年减少43%的排放和到2050年实现净零排放将被写入法律中。





五、对抗议者的打击





气候变化活动人士维奥莱特•可可（Violet Coco）此前在悉尼港湾大桥上抗议，阻断了交通。12月，她因此被新州法院判处15个月监禁。





麦克尼尔说，人权观察组织对这位 “和平的气候抗议者”得到的判决感到 “难以置信的震惊”。





“我们认为，澳大利亚的气候抗议者和气候活动人士正被当作目标，在一些政治目的下，他们受到不相称的判决和惩罚，这很糟糕，不可接受。”





诺兰说，澳大利亚合法抗议的 权力“被缩小和限制”。





"法院的反馈是（可可的抗议）一种破坏性的、不适当的行为。这确实是抗议，澳大利亚法律允许抗议，但我们在缩小对合法抗议的定义。”





澳大利亚是为数不多的没有宪章或人权法等国内法律规定人权的西方民主国家之一。





在州和领地层面，只有维州、昆州和首都领地是拥有专门保护人权法律的司法管辖区。





诺兰教授说，虽然澳大利亚已经批准了许多主要的国际人权条约，但联邦《人权法》既是 “实质性的，也是象征性的”， “提供了一个确保权利得到保护的机制”。





麦克尼尔指出，《人权法》“不只是一种假设，它们为我们的生活方式提供了具体的保护”。



Australia and New Zealand will co-host the FIFA Women's World Cup in 2023. Source: Getty / Shaun Botterill/FIFA

创造积极的影响

与男子足球比赛不同，女子足球中有几名公开的同性恋球员。澳大利亚和新西兰的法律都支持同性关系和婚姻，这与卡塔尔不同。2023年的比赛将有机会围绕性少数群体（LGBTIQ+）权利和其他领域创造积极的影响。





澳大利亚体育部长阿尼卡•韦尔斯（Anika Wells）在上个月发言时说：“卡塔尔主办国际足联世界杯为促进人权方面的重大改革提供了机会，我们希望这些改革将在赛后继续。”





国际足联首届首席女足官员萨拉•巴雷曼（Sarai Bareiman）是一名出生于新西兰萨摩亚 （Samoan）国际球员，她在10月份接受SBS新闻采访时说，足球正在变得更加多元化和包容，主办比赛带来成为正能量的机会，特别具有代表性。





她说：“足球的面貌真的在改变。它在传统上是一项以男性为主的运动，但有越来越多像我这样的人参与到国际足联、联合会和成员协会的最高级别。局面真的在改变。这项运动和进步是令人难以置信的。”





“这是我们每四年一次的重要时刻，展示来自于女性比赛所有的独特性和价值。”





Festival 23是由Common Goal组织和足球联盟（Football United）发起的一系列社区项目，也将在女子足球世界杯期间在澳大利亚推出。





“我们认为Festival 23是通过足球来实现社会影响的载体，谈论积极的社会变革、社区参与、气候变化、包容，这是一种社会影响，”足球联盟创始人安妮•邦德 - 比鲁斯特 （Anne Bunde-Birouste）上个月接受SBS新闻采访时说。





澳大利亚政府一位发言人说：“澳大利亚是一个自由、开放和包容的社会，重视人权。但我们并不凌驾于审查之上。”





澳大利亚政府表示会 “继续努力改善澳大利亚的人权记录，（包括）加强原住民权利和代表性，加强我们对现代奴隶制的应对，对气候变化采取行动，以及解决性别平等的结构性障碍”。





澳大利亚政府将很快任命一位人权大使。





上届女子足球世界杯于2019年在法国举行，全球205个国家的观众数超过10亿。





"如果你是主办国，承办重大活动并因此获益，那么这也是对应做一些‘内务’的呼吁，"诺兰教授说。



