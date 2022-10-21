报告称中国政府利用网红“洗白”涉嫌侵犯人权行为

澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的一份新报告称，中国正在使用越来越复杂的方法，通过社交媒体来美化新疆等动荡地区的形象。





这项由美国国务院资助的调查详细研究了18个YouTube账户上的1700多条视频内容，它们由来自中国新疆、西藏和内蒙古地区维吾尔族和其它少数民族知名网红所发布。





研究发现，中国政府主要利用年轻和女性社交媒体网红来回击对中国的批评，并创造出一个与国际上出现的情况截然不同的边疆地区图景。



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报告的合著者达里娅·因皮翁巴托（Daria Impiombato）说：“这种宣传方式比我们已经习惯的那种宣传更隐蔽，因为它更难被发现，而且更有可能对没有接触过关于中国的一般背景的受众产生影响。”





她所指的背景即中国涉嫌对维吾尔族和其他穆斯林少数民族的镇压行为。



Youtube频道“古丽的新疆故事”视频截图，视频中的主角是维吾尔族女性胡尔西德姆·阿布力克木。 Source: Supplied / ASPI 联合国最近发现中国政府在新疆地区设立拘留营，严重侵犯了维吾尔族和其他穆斯林少数民族的人权，而中国政府一直否认这些指控。





ASPI报告的作者表示，在中国被禁止浏览的YouTube平台上出现上述网红是“非常不寻常的”。





虽然他们没有与视频中出现的人取得联系，但他们指出这些账户和与中国政府有联系的公司有关。



因皮翁巴托呼吁社交媒体公司扩大对与国家有关的账户的标识。





“令人担忧的是，这些账户并未被归类为与中共有关，而这种类型的内容随后被提供给缺乏背景的受众，”她说。



研究新疆维吾尔族历史和政治的专家迈克尔·克拉克（Michael Clarke）博士说，他对报告的结论并不感到惊讶。





他对SBS新闻说：“以关注生活方式的角度，比如烹饪、美食、美景或旅行，来发布国家宣传信息，这是一种潜移默化的方式。”





维吾尔自由论坛执行主席努尔古尔·萨乌特（Nurgul Sawut）敦促澳大利亚人民利用多种信息来源了解真实情况。



维吾尔族女性胡尔西德姆·阿布力克木的视频截图。 Source: Supplied / ASPI 她说：“我希望澳大利亚广大公众保持开放的心态，把眼光放远，并与像我们这样的实际社区成员交谈，我们可以为他们提供更准确和正确的信息，了解当地正在发生的事情。”





SBS新闻已联系中国驻堪培拉大使馆和YouTube寻求置评。





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