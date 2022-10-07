Two children in a classroom.
Two children in a classroom.

这所澳洲社区学校为何如此努力地拯救维吾尔语言和文化？

澳大利亚的维吾尔社区成员说北京正试图消除他们的文化，但南澳州的一个社区正在采取措施。维吾尔人玛尔哈巴说自己的家人因汇款来澳买房，被指控在经济上支持海外恐怖主义，因此被投入监狱。

Published 7 October 2022 at 1:07pm
By Jennifer Scherer
Source: SBS
在安静、绿树成荫的阿德莱德郊区Gilles Plains，当地清真寺和邻近学校的停车场里熙熙攘攘，这里有很多渴望学习维吾尔语言和文化的孩子们。

凯拉拉·祖尔帕（Kelara Zulpar）站在教室门前，一队兴奋的幼儿园学生围着她转。约有100名儿童参加主日学校，教室按年龄和语言流利程度划分。

她招手让他们进教室，他们站成一圈，唱着维吾尔语歌曲，并从一堆标语牌上读出各种动物的维吾尔语名称。
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A teacher stands in a cirlce with her students.
Kelara Zulpar is a teacher at the Uyghur language school in Adelaide.
凯拉拉告诉SBS Dateline：“我认为，我们在学校里试图把文化中美好的一面带给他们，使他们能够欣赏它。”

“我们正试图将这些出生在澳大利亚的人联系起来，他们从字面意义上来说是澳大利亚人，（具有）另一种身份，我们可以更好地与他们联系起来。”

凯拉拉是阿德莱德1500多人的维吾尔族社区中的一员，他们构成了土耳其以外最大的维吾尔族外籍人士社区之一。
在最近的一次议会调查中，一位社区领袖估计澳大利亚至少有5000名维吾尔人。

凯拉拉在2004年因其父亲的政治信仰而逃离中国新疆省后移民到澳大利亚。

她说：“（这所学校）对我们的社区非常重要，因为在家乡，我们的语言和文化正在被抹去。”

“如果我们不在这里做些什么，至少，我们将失去它。”

“而当我们失去我们的语言和文化时，我认为我们将失去作为维吾尔人的自我。”

“严重侵犯人权”

位于中国西北部的新疆省是维吾尔人的祖籍地。超过800万的维吾尔人生活在该地区。

即将离任的联合国人权事务高级专员最近的一份报告发现，中国共产党对新疆维吾尔人实施了 “严重侵犯人权的行为”，并补充说，这些行为可能构成反人类罪。

联合国估计至少有一百万人被关押在中国的所谓“再教育”营中，其中主要是维吾尔人。

中国否认了这一说法，9月初，中国驻澳大利亚大使馆的发言人将人权报告评估结果称为“服务美西方以疆制华战略的政治工具”。

根据人权观察中国部研究员王亚秋的说法，有“充分的证据”证明人权受到侵犯。

她告诉SBS Dateline：“他们想根除维吾尔文化、维吾尔宗教，他们想把维吾尔人变成中国人。”

让语言得以存续

凯拉拉可以看到关于新疆的负面新闻不断传播到课堂上的影响。

“他们总是听到家乡发生的坏事。他们总是在问，我的祖父母在哪里？他们在哪里？”

“有时他们的一些画会吓到我，他们非常愤怒。”

“只是感觉没有希望了。我想我想来（教书）的主要原因......我不想把这种无望的情绪传给孩子们。我希望他们充满希望，有一天他们会看到自己的父母或祖父母。”
Four students holding flags.
Students at the Uyghur language school sing their national anthem before classes start.
尽管充满这种绝望感，教授和分享维吾尔语言和文化正是凯拉拉的反抗行动。

她说：“我觉得为我的文化做这件事是我的责任。”

“二十年后，我不确定事情会如何发展——但我想回过头来说，我做了我能做的事。”
Children in a classroom.
Kelara's students listening to a class exercise.
该校校长尤尔图斯·特依普让（Yultuz Teyipjan）说，教师在确保维吾尔语的保存方面发挥着重要作用。

尤尔图斯告诉SBS Dateline：“中国共产党正在对维吾尔人和突厥人实施种族灭绝。”

“维吾尔语言和文化已经濒临灭绝，（且）随着维吾尔语言和文化的消失，民族特性也随之消失了。”

“我希望我们的孩子能在学校好好学习维吾尔语言、文化和历史，最重要的是不要忘记维吾尔人的身份，将来为维吾尔社区做出贡献。”

失踪的家人

玛尔哈巴·萨拉伊（Marhaba Salay）于2011年从新疆来到澳大利亚。

她五岁的女儿诺拉（Norah）在维吾尔语学校上学。

她告诉SBS Dateline：“我们喜欢每周日带她去维吾尔学校的原因是我们的语言、我们的文化在家乡正在消亡。”

“我们觉得我们有责任通过向我们这一代、我们的孩子教授维吾尔语来拯救它。

“我不能再回我们的祖国了，因为我们处于危险之中。如果我们回去，我想我们会像其他维吾尔人一样，像数以百万计的维吾尔人一样，被关进各种形式的集中营。”
A woman with her daughter in the playground.
Marhaba plays with her daughter, Norah, in the school playground. They count to ten in Uyghur language.
玛尔哈巴最后一次与她的姐妹马希拉·雅库布（Mahira Yakub）交谈是在五年前。

玛尔哈巴告诉SBS Dateline：“然后她被关入了集中营。”

“现在她在一个传统形式的监狱里。”

玛尔哈巴说，她的姐姐现在正在服刑，刑期为六年零六个月，因为中国政府指控她在经济上支持海外恐怖主义。

玛尔哈巴说：“她在2013年通过银行合法汇款，帮助我的父母在澳大利亚购买房子。”

“2017年（中国）国内开始打压后，这成了她的罪行。中国政府以虚假指控逮捕了她。”

“我认为她被关在监狱里的主要原因是她是一名维吾尔族妇女。”
A woman holds a framed photograph. Her young daughter is at her side.
Marhaba holds a photo of her missing sister, Mahira Yakub.
她希望澳大利亚政府和人权组织对北京施加更多压力。

“这里有所有的证据，但没有人听我们说。没有人可以帮助我们。我不确定这是否是因为他们认为中国太强大了。”

SBS Dateline就玛尔哈巴姐妹的判决联系了中国驻澳大利亚大使馆，但没有收到任何答复。

对未来的希望

对于优素福·胡赛因（Yusuf Husein）来说，他的大部分直系亲属都在新疆失踪。

他已经四年没能和他的父亲说上话了。
A man holds a photograph with two children by his side.
Yusuf Husein holds a photograph of his missing father. Two of his children stand by his side.
他告诉SBS Dateline：“我想回家，我没法看到我的兄弟和姐妹，我想念他们。”

“我们相信我们会得到我们的土地，因为这是我们的土地——他们占领了它。”

“总有一天他们会出来的。”
A man at a table with four children.
Yusuf Husein looking at a family album with some of his children.
优素福的五个孩子在维吾尔语学校上学。他希望有一天，他们能够回到新疆。

“他们在家里从来不说英语，所以他们很擅长说我们的语言，且能阅读和理解。”

“我们给他们的希望是......如果你们学习了语言，有一天你们就可以走到一起。”

“ 语言是连接他们和我们社区的桥梁。”

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