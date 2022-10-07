这所澳洲社区学校为何如此努力地拯救维吾尔语言和文化？

在安静、绿树成荫的阿德莱德郊区Gilles Plains，当地清真寺和邻近学校的停车场里熙熙攘攘，这里有很多渴望学习维吾尔语言和文化的孩子们。





凯拉拉·祖尔帕（Kelara Zulpar）站在教室门前，一队兴奋的幼儿园学生围着她转。约有100名儿童参加主日学校，教室按年龄和语言流利程度划分。





她招手让他们进教室，他们站成一圈，唱着维吾尔语歌曲，并从一堆标语牌上读出各种动物的维吾尔语名称。



Advertisement

Kelara Zulpar is a teacher at the Uyghur language school in Adelaide. 凯拉拉告诉SBS Dateline：“我认为，我们在学校里试图把文化中美好的一面带给他们，使他们能够欣赏它。”





“我们正试图将这些出生在澳大利亚的人联系起来，他们从字面意义上来说是澳大利亚人，（具有）另一种身份，我们可以更好地与他们联系起来。”





凯拉拉是阿德莱德1500多人的维吾尔族社区中的一员，他们构成了土耳其以外最大的维吾尔族外籍人士社区之一。



在最近的一次议会调查中，一位社区领袖估计澳大利亚至少有5000名维吾尔人。





凯拉拉在2004年因其父亲的政治信仰而逃离中国新疆省后移民到澳大利亚。





她说：“（这所学校）对我们的社区非常重要，因为在家乡，我们的语言和文化正在被抹去。”





“如果我们不在这里做些什么，至少，我们将失去它。”





“而当我们失去我们的语言和文化时，我认为我们将失去作为维吾尔人的自我。”



“严重侵犯人权”

位于中国西北部的新疆省是维吾尔人的祖籍地。超过800万的维吾尔人生活在该地区。





即将离任的联合国人权事务高级专员最近的一份报告发现，中国共产党对新疆维吾尔人实施了 “严重侵犯人权的行为”，并补充说，这些行为可能构成反人类罪。





联合国估计至少有一百万人被关押在中国的所谓“再教育”营中，其中主要是维吾尔人。





中国否认了这一说法，9月初，中国驻澳大利亚大使馆的发言人将人权报告评估结果称为“服务美西方以疆制华战略的政治工具”。





根据人权观察中国部研究员王亚秋的说法，有“充分的证据”证明人权受到侵犯。





她告诉SBS Dateline：“他们想根除维吾尔文化、维吾尔宗教，他们想把维吾尔人变成中国人。”



让语言得以存续

凯拉拉可以看到关于新疆的负面新闻不断传播到课堂上的影响。





“他们总是听到家乡发生的坏事。他们总是在问，我的祖父母在哪里？他们在哪里？”





“有时他们的一些画会吓到我，他们非常愤怒。”





“只是感觉没有希望了。我想我想来（教书）的主要原因......我不想把这种无望的情绪传给孩子们。我希望他们充满希望，有一天他们会看到自己的父母或祖父母。”



Students at the Uyghur language school sing their national anthem before classes start. 尽管充满这种绝望感，教授和分享维吾尔语言和文化正是凯拉拉的反抗行动。





她说：“我觉得为我的文化做这件事是我的责任。”





“二十年后，我不确定事情会如何发展——但我想回过头来说，我做了我能做的事。”



Kelara's students listening to a class exercise. 该校校长尤尔图斯·特依普让（Yultuz Teyipjan）说，教师在确保维吾尔语的保存方面发挥着重要作用。





尤尔图斯告诉SBS Dateline：“中国共产党正在对维吾尔人和突厥人实施种族灭绝。”





“维吾尔语言和文化已经濒临灭绝，（且）随着维吾尔语言和文化的消失，民族特性也随之消失了。”





“我希望我们的孩子能在学校好好学习维吾尔语言、文化和历史，最重要的是不要忘记维吾尔人的身份，将来为维吾尔社区做出贡献。”



失踪的家人

玛尔哈巴·萨拉伊（Marhaba Salay）于2011年从新疆来到澳大利亚。





她五岁的女儿诺拉（Norah）在维吾尔语学校上学。





她告诉SBS Dateline：“我们喜欢每周日带她去维吾尔学校的原因是我们的语言、我们的文化在家乡正在消亡。”





“我们觉得我们有责任通过向我们这一代、我们的孩子教授维吾尔语来拯救它。





“我不能再回我们的祖国了，因为我们处于危险之中。如果我们回去，我想我们会像其他维吾尔人一样，像数以百万计的维吾尔人一样，被关进各种形式的集中营。”



Marhaba plays with her daughter, Norah, in the school playground. They count to ten in Uyghur language. 玛尔哈巴最后一次与她的姐妹马希拉·雅库布（Mahira Yakub）交谈是在五年前。





玛尔哈巴告诉SBS Dateline：“然后她被关入了集中营。”





“现在她在一个传统形式的监狱里。”





玛尔哈巴说，她的姐姐现在正在服刑，刑期为六年零六个月，因为中国政府指控她在经济上支持海外恐怖主义。





玛尔哈巴说：“她在2013年通过银行合法汇款，帮助我的父母在澳大利亚购买房子。”





“2017年（中国）国内开始打压后，这成了她的罪行。中国政府以虚假指控逮捕了她。”





“我认为她被关在监狱里的主要原因是她是一名维吾尔族妇女。”



Marhaba holds a photo of her missing sister, Mahira Yakub. 她希望澳大利亚政府和人权组织对北京施加更多压力。





“这里有所有的证据，但没有人听我们说。没有人可以帮助我们。我不确定这是否是因为他们认为中国太强大了。”





SBS Dateline就玛尔哈巴姐妹的判决联系了中国驻澳大利亚大使馆，但没有收到任何答复。



对未来的希望

对于优素福·胡赛因（Yusuf Husein）来说，他的大部分直系亲属都在新疆失踪。





他已经四年没能和他的父亲说上话了。



Yusuf Husein holds a photograph of his missing father. Two of his children stand by his side. 他告诉SBS Dateline：“我想回家，我没法看到我的兄弟和姐妹，我想念他们。”





“我们相信我们会得到我们的土地，因为这是我们的土地——他们占领了它。”





“总有一天他们会出来的。”



Yusuf Husein looking at a family album with some of his children. 优素福的五个孩子在维吾尔语学校上学。他希望有一天，他们能够回到新疆。





“他们在家里从来不说英语，所以他们很擅长说我们的语言，且能阅读和理解。”





“我们给他们的希望是......如果你们学习了语言，有一天你们就可以走到一起。”





“ 语言是连接他们和我们社区的桥梁。”





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



