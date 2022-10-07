“前景黯淡”：IMF再度下调全球经济增长预测

IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，IMF在下周发布《世界经济展望》时，会将2023年的增长预测下调至2.9%，这是今年第四度对其进行下调。与此同时，IMF将维持其目前对2022年增长3.2%的预测不变。





除此之外，该组织估计占世界经济三分之一的国家将在今年或明年出现至少连续两个季度的经济萎缩，而即使是正增长的国家也将经历类似衰退的情况。





“即使增长是积极的，但由于实际收入减少和物价上涨，它也会感觉像是一场衰退，”她说。





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格奥尔基耶娃说，世界上最大的几个经济体——中国、美国和欧洲——如今增长都在放缓，这抑制了新兴国家和发展中国家的出口需求，而这些国家已经受到食品和能源价格高企的沉重打击。





她指出，COVID-19大流行、通货膨胀上升、俄乌战争以及气候变化正在削弱全球经济。





“我们正在经历全球经济的根本转变，从一个相对可预测的世界……向一个更加脆弱的世界——更大的不确定性、更高的经济波动、地缘政治对抗以及更频繁和更具破坏性的自然灾害，”她在一次演讲中说。





格奥尔基耶娃说，以遵守全球规则、低利率和低通胀为特征的旧秩序正在让位于“任何国家都可以更容易、更频繁地偏离轨道”的新秩序。





“总体而言，我们预计从现在到2026年，所有这些因素将导致全球产出缩减4万亿美元。4万亿美元这一数字代表着什么？这大致相当于德国经济的规模，而它将会蒸发。”





“而且不幸的是——我是天生的乐观主义者，但今天我站在你们面前，我需要说，情况更有可能变得更糟而不是更好。”





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