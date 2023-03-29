预约流感疫苗了吗？专家警告2023年流感季提前 敦促尽快接种

一项新的研究表明，在后疫情时代，澳大利亚人对流感的影响不太关心。





由澳大利亚疫苗公司CSL Seqirus委托进行的澳大利亚流感态度指数，询问了1017名18岁以上的成年人对流感的态度。





三分之一的受访者认为流感有些严重，而18至24岁人群中仅五分之一的人对这种病毒感到担忧。





根据联邦卫生部门的最新数据，到目前为止，2023年已经有超过1.5万例流感病例。





专注于预防性健康的全科医生扎克·特纳（Zac Turner）博士说，最近的趋势表明，非常年轻的人感染流感后出现一些最严重症状的风险增加。





他说：“有趣的是，真正低龄的人，如婴儿、儿童、蹒跚学步者，一直到小学生，实际上年轻人群因流感或感冒而到医院就诊的情况有所增加，而且人数有点激增。他们的症状更加严重，而这往往与呼吸能力有关，而不是流鼻涕或喉咙痛的那种。因此，它们对生命有相当大的威胁。”





流感是一种病毒性呼吸道疾病，很容易被感染，特别是在拥挤的环境下，如工作场所或学校。





病毒通过在空气中传播的微小飞沫传播，并且经常通过咳嗽、打喷嚏、拥抱、接吻、喊叫和在人群中唱歌等行为传播。





症状通常表现为发烧、发冷、肌肉酸痛、咳嗽、鼻塞、流鼻涕、头痛或疲劳。





特纳博士说，虽然个体病人的症状可能并不严重，但重要的是，人们要保持警惕。





他说：“被击倒几周。即使你必须去医院，最终康复了。这仍然会占据你生命中的数周和数日。我经常看到一些病人没有好好照顾自己，不放松，继续工作，把症状和流感四处传播。因为他们没有好好照顾自己，他们通常会咳嗽和咳痰长达六到八个星期。所以我认为这是一件非常重要的事情，不仅要考虑自己，还要考虑那些脆弱的人，你患上较轻症的版本，实际上却可能会传播给某个对其有更严重反应的人。”





COVID-19大流行和相关的封锁意味着流感感染和死亡人数急剧下降。





2021年，澳大利亚仅记录了598例流感病例以及零死亡病例，相比之下，在2017年严重流感季节的高峰期，澳大利亚记录了1266例流感死亡病例。



READ MORE 一文了解如何区分新冠、流感和普通感冒

然而，这种缺乏传播的情况也使专家难以预测2022年的新毒株并为之准备。





这导致了去年的流感病例激增，有225332例流感确诊病例，308人因感染流感病毒而死亡。





特纳博士从COVID-19大流行时期观察到的一个积极收获是，普通公众对如何最大限度地减少病毒性呼吸道感染的传播有了更好的了解。





他说，他的许多病人更愿意戴口罩，并减少与易感人群的接触。





他说：“（以前）有病人来就诊，但没有人愿意戴口罩，这样做对人们来说是非常不公平的。现在我看到病人进来，如果你进入急诊室，或者如果你进入一个可能有弱势人群的区域，这几乎成了一项政策，人们对这些事情是有意识的，而且他们肯定会遵守。”





专家们一直小心谨慎地解释最近的报告，这些报告暗示澳大利亚人今年感染流感的可能性是往年的100倍以上。





虽然最近的数据显示，2023年前两个月的流感病例数量与2022年同期相比增加了100多倍，但重要的是要理解2022年的数字——在此期间总共只有79例——被认为是“人为而致的低数字”。





这是因为严格的COVID-19措施几乎完全消除了前两年的流感爆发，而其中许多限制直到2022年2月底和3月才放松。





尽管如此，知名儿科医生和传染病专家罗伯特·博伊教授（Robert Booy）说，今年是恢复正常的一年，我们可能会看到更多的流感病例和负面结果。





他说：“流感应该被认真对待。每年有多达3000名澳大利亚人死于流感，更多的人不得不去看全科医生或住院治疗。这是一种可以预防的疾病，值得预防。”





博伊教授说，今年的流感季很可能会提前开始。





“流感季是不可预测的，但它通常在5月至9月之间。而现在，在去年，它在4、5月拉开序幕，到6月初已经达到顶峰，这提前了两个月。北半球的流感季也是提前两个月开始的。因此，今年的流感季完全有可能在5月就开始。”





澳大利亚流感态度指数的数据显示，超过一半的澳大利亚人，即58%的人，不知道有哪些预防流感的办法。





戴口罩、正确的手部卫生、对着纸巾或肘部而非双手咳嗽，以及保持社交距离，都是减少传播的有效方法。





但是避免流感和相关严重症状的最有效方法之一是每年接种流感疫苗。





由于这个流感季可能大大提前，专家们敦促澳大利亚人尽快接种疫苗。





特纳博士强调说，如果你有任何可能令你处于危险之中的情况，现在是时候与你的医生或药剂师讨论提前接种流感疫苗了。





“肯定的是，如果你有哮喘或其他共病症，现在是准备的时候了。因为如果你接种流感疫苗，需要几个月才能真正发挥作用。而你希望在冬季的中期，也就是流感可能最糟糕的时候，让疫苗达到最佳效果。”



