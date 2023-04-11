SBS早新闻（4月12日）Play13:21 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.23MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳中高级官员会晤，为更多贸易解禁带来希望；影子总检察长因支持原住民之声辞去内阁职务；西澳遭遇十年一遇强风和强降雨天气；美国与菲律宾进行数十年来最大规模军演。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE预测本年GDP增幅达0.7% 普京盛赞俄罗斯经济“复原力”学生厌学 教师流失：澳大利亚学校怎么了？大雨浇不灭歌迷热情 林俊杰墨尔本开唱悉尼超迷你房产售价130万澳元 面积窄过停车位自由党议员“原住民之声”发言人朱利安· 利瑟辞去前座议员职务【观点】马克龙访华 法美矛盾浮出水面分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年4月11日）新移民购房潮 专家称“供求关系是目前影响房价的主要因素”抗议浪潮高涨 国防部长险被辞退：以色列发生了什么？【现场说法】“建筑商”拿了1万多澳元定金后消失 与建商打交道如何避免踩坑？