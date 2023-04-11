自由党议员“原住民之声”发言人朱利安· 利瑟辞去前座议员职务

影子总检察长朱利安·利瑟（Julian Leeser）从影子前座辞职，因为其反反对自由党对“原住民之声”公投的立场。





利瑟是联盟党内最资深的支持“原住民之声”的人物，也是澳大利亚原住民的发言人，他将转到后座，开展支持“原住民之声”的公投的活动。





上周，自由党党团上周发布决定，正式对“原住民之声”公投选择反对。





作为惯例，影子部长们受党内决定的约束，反对“原住民之声”，但后座议员将被允许自由投票。



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利瑟在今天上午于悉尼举行的新闻发布会上宣布这一消息。





在宣布辞职前，利瑟在社交媒体上发布长文，解释了自己的决定。





他在文章中表示，差不多在十年前，他本人和一小群小法保守派与原住民领袖研究了关于通过宪法承认澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民的建议。





“在过去的一年里，我与我的议会同事就‘原住民之声’进行了许多相互尊重的讨论。我听到了他们的意见，他们也听到了我的意见，但最终我还是没能说服他们。”





“因为我打算为“原住民之声”支持投票进行宣传，所以我已经辞去了影子部的职务。”





在今天早些的发布会上，利瑟表示他支持“原住民之声”进入地方和区域立法，也支持“原住民之声”在全国范围内进入宪法，这使他与反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）产生了分歧，后者对他进行了批评，并将“原住民之声”称为“堪培拉声音”。





“我相信‘原住民之声’的时代已经到来，”利瑟说。





“我相信地区性的‘原住民之声’，我相信全国性的‘原住民之声’，并支持今年提出的公投。我相信‘原住民之声’可以帮助推动原住民教育、健康、住房、安全和经济发展的进程。”





于此同时，利瑟请求阿尔巴尼斯政府在宪法的措辞上作出妥协，以降低“原住民之声”公投失败的风险。





他认为阿尔巴尼斯对公投过程处理得不好，需要改变方向。“我们国家面临的风险和我们共同的民族和解项目的风险是，政府要意识到有可能会失败。”





这位前影子部长补充说：“‘原住民之声’在目前的支持水平之下正走向失败。”





同时他也表示，达顿和他的许多同事以开开放的心态对待公投，但由于政府不愿意与他们接触，所以对该提案不以为然。





“想回到彼得·达顿刚成为反对党领袖时，他说他是以开放的心态来对待这个问题的，并要求政府可以提供细节。”





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在推特上表示，认为利瑟的辞职决定是“有原则的”。



他写道：“利瑟做出了一个原则性的决定，即在公投中争取投赞成票，就像来自政界中的许多人一样，他们都在真诚地对待这一进程。”





外交部长黄英贤也阿德莱德的新闻发布会上对此发表了评论。





“朱利安·利瑟今天显示了真正的力量......他将他的原则置于党派政治之上，我们对此表示欢迎。这对他来说并不容易。”她说。





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