悉尼超迷你房产售价130万澳元 面积窄过停车位

悉尼Glebe区可能最小的房产卖出130万高价，就土地面积而言仅44平，房型甚至不如停车位宽。





这是一套房产位于Glebe的两室一卫，初始价定在100万澳元出头。类似的房产规模和价格吸引了很多初次购房的消费者。



这套位于Glebe的房产占地面积仅44平。 来自BresicWhitney Inner West公司的迪奇（Renae Dickey）是这套房产的房产中介，她介绍表示，这套房产在市场上销售仅两周，130万澳元的价格高于卖家预期，但也属于合理的市场价格。





迪奇介绍说，今年年初，很多买家进入了购房市场，认为“现在是可以用合理的价格找到合适 的房子的时候了”。





“他们并不觉得市场价格便宜，而是认为市场价格合理。”她说，买家们虽然会考虑月利率越来越高，但是房产价格似乎并不像大流行期间那样极端。





首次置业的人，以及入门级的房产都在赛跑。像这样在100至150万澳元之间的房产热度本身就在上升，只不过上升的速度加快了。





这处房产卖给了一对夫妇，迪奇介绍说，这对夫妇原本的购房需求就只需一间卧室。





迪奇认为，这样的房市热度还会继续下去。





“目前市场上的房产供应量非常少，这对目前的市场影响巨大。”





“我开始看到一些首次置业者已经赶到疲倦，因为复活节对于从年初就开始看房的人来说有点像最后期限。”她说。





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