新移民购房潮 专家称“供求关系是目前影响房价的主要因素”

Cecil Hills, Western Sydney, Aerial Photography

房租上涨，新移民转而考虑直接购房。 Source: Moment RF

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澳大利亚储备银行行长菲利普·罗威 (Philip Lowe) 在声明中说出了一个澳大利亚租户都不愿听到的消息——飞涨的房租在近期内都不会消失。不少新移民产生了“与其交房租，不如还房贷”的想法。

澳大利亚储备银行行长菲利普·罗威（Philip Lowe）在声明中说出了一个澳大利亚租户都不愿听到的消息——飞涨的房租在近期内都不会消失。

在全国新闻记者俱乐部（National Press Club）罗威说，储备银行在在试图降低通货膨胀的同时，将会重点关注上涨的的租金。

Corelogic的新数据显示，全国的租金价格从12月的2%飙升到2023年第一季度的2.5%。

这使得每年的租金增长达到10.1%。

这相当于每周增加52澳元的家庭开支，或者每年增加2727澳元。

罗威说：“租金压力目前至少是和抵押贷款压力一样大的问题。”


对此，不少在最近拿到移民邀请的新移民认为“与其交房租，不如还房贷”的想法。他们认为稳定的身份和工作是最近考虑置业的主要原因。


SBS中文邀请到了Lucy Sha，Dora Chen，Nicole Dong，Joanne Yang和何小姐（化名），五位生活在澳大利亚的年轻女性分享自己考虑直接购房的主要原因。

“三月份澳大利亚房价小涨，是比较出人意料的......相反还是一个供给与需求的问题，”SBS通讯员魏睿昊分析说。

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