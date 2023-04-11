学生厌学 教师流失：澳大利亚学校怎么了？

要点： 新报告将澳大利亚学校与其他经合组织国家学校进行了比较；

报告发现，澳大利亚的教学环境在很多方面的评价都很差；

报告发现，澳大利亚教师的工作时间更长，但工资却略显缺乏竞争力。

一份国际教育报告显示，澳大利亚的教室是经合组织各国中纪律最差的教室之一，而澳大利亚教师面对学生的不良行为却似乎没有做好准备。





经济合作与发展组织（OECD）的《教育政策展望》显示，澳大利亚的校园环境“在纪律氛围、恐吓或欺凌方面不太有利”。





与拥有38个成员国的经合组织其他成员国相比，澳大利亚表示感觉准备好或有能力管理破坏性课堂行为的教师数量更少。



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与此同时，澳大利亚教师的净教学时间高于平均水平，但与其他受过类似教育的职业相比，他们的工资竞争力却略低（校长除外）。





该报告将高水平的人员流失作为澳大利亚教育系统的一个关切领域，称需要“大量”提供高素质和敬业的教师。





报告称：“全国证据显示，到2025年，中学教师的缺口将达到4100人。”



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初中教师的收入是其他行业受过大学教育的工作者平均工资的99%，而校长的收入则是185%，在经合组织国家的学校领导中处于最高水平。





澳大利亚学生的缺勤率也高于平均水平。据报道，在2018年国际学生评估项目（PISA）测试前的两周内，三分之一的15岁学生至少逃学一天，而在所有经合组织国家的数据中，这一比例为五分之一。





该报告发现有证据表明，由于包括COVID-19大流行和预先存在的“累积学习差距”等干扰，高中最后几年的学生厌学情况越来越严重。



联邦教育部长杰森·克莱尔（Jason Clare）说，该报告证实了“我们面临的公平问题和教师劳动力挑战”。





“虽然报告显示我们拥有符合国际标准的良好教育体系，但我们知道它应该更好、更公平，”他说。





澳大利亚教育联盟联邦主席科雷纳·海索普（Correna Haythorpe）说，该报告重申了教育公平的必要性。





她说：“虽然经合组织明确表示澳大利亚学生与国际学生相比表现良好，但我们的PISA成绩继续下降，15岁学生在识字和计算能力方面存在明显差距。”





“这也凸显了在各个阶段与教职人员进行协商和合作的必要性。”





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