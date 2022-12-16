【专访】华裔女生移澳仅四年成状元 校长: 师生团队精神促成佳绩

考生从本周四上午9点开始可以查阅自己的高校入学排名（ATAR），其中取得最高分99.95分的考生有48人，包括29名男学生和19名女学生。
新州的全州平均分为71.25分，相较去年有些微上升。女学生平均分为72.45分，男学生平均分为69.85分。
接近两成学生取得了90.00分或以上的成绩，三分之一学生获得80.00分或以上，过半数学生取得了70.00分或以上。
维州本周一也公布了维州教育证书（VCE）考试的ATAR成绩，平均分为70.33分。
新州19名获得最高分99.95分的女学生中，包括悉尼北岸Killara High School的华裔女学生王淼（Coco Wang）。
她在接受SBS中文广东话节目采访时表示，自己对考试成绩感到相当满意，而且有部分科目的成绩比自己想象中更好，“感到有些意外”。
她说：“我之前预期的（ATAR总分）大概是往99分这个方向努力，没想到能拿99.95最高分，很开心。”
校长：师生是一个团队 强调互相合作文化
该校校长钱德（Robin Chand）表示，对本届毕业生感到非常骄傲。他说：“他们展现出毅力、坚持、韧性、互相照顾，并在校内专业的教师的指导下取得了佳绩。”
“他们互相支持照顾，包括学生及所有教师。他们都知道，要取得成功是没有捷径的，努力也是不能被取代的。这是我们学校的一个重要文化，要达成今天我们看见的成果，必须要有耐力和纪律。”
我们学校有一个文化，（强调）我们是一个团队，这位我们带来一个以达成卓越成果作为目标的心态。Killara High School校长钱德
“我们的老师专注、投入，他们与学生共同以‘一个团队’的心态努力。而学生也抱持着一个着眼于卓越成就的文化，与其他同学及老师共同以团队互相合作的态度学习。”
他说：“Coco是一个谦虚、贴心、友善的学生。没有其他人比她更值得取得这个完美的ATAR分数。”
Killara High School Year 12 graduate Coco Wang. Source: SBS / Winmas Yu
移民澳大利亚仅四年：“最困难的是英语”
在约四年前才移民到澳大利亚的王淼表示，最困难的科目是英语，其中最令她苦恼的是撰写论文的部分。
她说：“我记得，我当时对于某一些科目，是比较有压力的……有一种看不到希望的感觉，觉得自己怎么样都学不好。”
“比如说英语，我最头痛的（科目）就是英语。对于一篇论文，我就是反复改了很多次也达不到老师想要的，就觉得很苦恼。”
她表示，一开始没能很好地拿捏论文的评分标准，“我不知道我写的东西是好还是不好、对还是不对”。
“因为英语科目（论文部分）要求的是要表达出主观判断，不像其它科目比如数学，对就是对、错就是错。”
她补充说，写作范畴中最让她觉得困难的，是用词方面、句子结构及语法，以及对指定考试文章的分析不够深入。
选修课方面，王淼修读的都是理科，包括化学、物理、数学延申（一）和（二），而她也比较喜欢这些科目。
她说：“其实在11年级的时候，有一段时间我对于数学也有点不知所措。”
“这是因为11年级要学习新的内容，是我之前没有学过的，（当时）觉得自己不能完全掌握当中的内容，所以会有点慌张。”
现在看来，其实就是刚接触到一个新的东西，是需要时间去适应、需要时间去多做练习。Killara High School毕业生王淼
她在各选修课以及英语（EAL/D；即英语作为第二语言）都取得了最高等级的成绩，名列新州教育标准局（NSW Education Standards Authority）的2022年HSC、以及中。
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新州中小学课程改革 着重打好基础
至于来年将在大学修读的科目，她表示目前仍然犹豫不决。
她说：“我自己本身没有一个特别特别热爱的东西（科目），所以我在医学方面——但不是医科，这对于我来说（程度）还是太高了——造影技术、计算机科学以及其它工程学学科间徘徊。”
“还在决定当中。”
好好分配时间 切莫临时抱佛脚
谈及自己的时间分配，王淼表示自己在12年级的时候，每天放学后都会自己温习一下所学的新知识，同时还要预习第二天的课堂内容。
或者是周中还有周末时，也要重新温习一下这几天都学了什么。Killara High School毕业生王淼
她还表示，每当收到评估作业的题目时，就要尽快开始做准备，而非耽误到快要交作业时才匆忙赶功课。
“之前在10、11年级的经验就是，收到（作业）通知后会等一段时间（才开始做），觉得离截止日期还有一段时间，之后旧会很赶、要熬夜。”
“之前，我觉得熬夜写论文能让我‘灵感爆发’。但是在12年级就觉得，熬夜也写不出什么好东西，就不要熬夜了。”
王淼也指出，平衡温习和休息的时间相当重要，这能让自己在繁忙的温习过程中稍作休息。
她说：“我觉得有很多休息时间，尤其是模拟考试（trial）之后以及HSC之前。因为不用上课，就自己在家里复习，课程内容都学完了，有挺多玩的时间，包括12年级的一整年也有很多玩的时间。”
“有玩的时间是更好一些，因为（全部时间）都用来复习的话会很无聊。”
学校为学生安排教师做单独指导
王淼也很感谢学校的老师，他们不但着重于学生的学业成绩，也关心同学们的身心健康。
她说：“Killara还会在12年级给我分配一位导师（mentor），专门负责（照顾）我，这很好。当我有任何问题都可以去找老师、任何一个老师，他们都会给我一些建议。”
钱德校长在接受SBS中文广东话节目采访时指出，校内老师都在教学岗位以外的时间抽空与学生定期见面。
他说：“所有12年级学生都有教师担任其指导导师，他们在不同时间与学生见面。这可能是学生与导师一起在校园内散步聊天、坐在图书馆或坐在午饭长凳，学生可以借此机会与导师谈论教与学，以及他们的学习进度。”
“他们之间有一种良好的关系。而这极其重要，因为这是一个关于我们可以如何最好地向这名学生提供支援的对话。”
这个指导计划是在能够释放我们学生的潜质。Killara High School校长钱德
钱德校长也提及学校“有教无类”及“多元化”的独特之处。他说：“我们今年全校有1614名学生，114名教师。我们接受区内拥有任何能力的任何学生入学，而这也造就了我们最大的优势——多元化。”
“我们有学生初来澳洲，也有学生经历复杂情况，有学生学业成绩特别出众，也有在体育、美术等方面很出色的学生。我们喜爱差别，我们喜爱每名学生都与众不同的事实，我们的教师就帮助每个学生释放他们的潜能。”
校长：教与学是重中之重 其它都是其次
校长还强调，学校采取“明确教学法”（explicit teaching，或称直接教学法）的教学模式，因为这是经研究证实有效的教学模式。
“我们知道，教师站在学生前，明确说明目标、课堂目的、为何要学习有关知识，对于学生的学习有很大的成效。”
他说，学校中影响学生成绩的最大因素，就是教师本人：“这关乎于教师与学生之间的关系，所以我们将重点着眼于教与学以及学生的身心健康，其它都是其次。”
“他们重视（学生的）学习多于他们自己的事业。我们学校很幸运，能有如此优秀的教师，不断寻求增进自己的知识。”
“我们学校甚至全州所有学校的教师，都深切关心我们的学生。而他们的任何决策，都取决于如何帮助学生达到最好的成绩。”
所有（其它）都是其次。我们的目标，是让学生得到最好的。Killara High School校长钱德
父母“放任自由” 自行管理时间
在受访时，王淼表示尚未告知父母她的ATAR分数，但在此前已与他们分享了自己HSC各科的单科成绩。
“他们也很开心，（第二天）早上打电话跟我说，一晚上都没睡着。”
她补充说，父母平时不太管束她的学习，“放任自由”，让她自行管理时间。
当被问及是否有参加课外补习，王淼坦言所有科目都有补习，特别是她自认为较为困难的英语科目。
她说：“我是从11年级就开始准备了，因为写论文（的范畴）是需要时间去进步的，不可能一年就（期望）有很大的进步。”
“所以我当时就要找一个一对一的补习老师，他会批改我的作文、逼着我写作文，有个人强逼我我就会去做。”
至于物理和化学方面，她也觉得补习“有用”。“他会把课程内容拆开，比学校讲得更有深度，这样能帮助我们理解。而更深入得理解就代表我们答题时能做得更好。”
除此之外，她也表示，补习班提供的一些额外资源也对她理解课程内容有很大帮助，自己无需做太多资料搜集。
钱德校长认为，假如补习对学生的学业成绩有帮助、能建立他们的自信心，甚至对他们人生能给予一定程度的支持，是一件有利的事。
他说：“不过，这需要是适度的、有平衡的。”
“平衡非常重要。你需要有时间看电视、去散步、与宠物玩乐、参与体育运动、放松心情，这是很重要的。”
“补习和学习不要占据（生活）太重的部分，这是我唯一会作出的提醒。如果补习能对学生有帮助，有何不可？”
Killara High School Principal Robin Chand. Source: SBS / Winmas Yu
着眼当下 不要太害怕HSC的难度
当被问及对来年即将应考HSC的“学弟学妹”有何建议，王淼表示，自己温习的策略是，先温习自己表现较弱的课程内容，，然后再去做历届试卷。
“从做试卷的过程中，你就知道一道题的某个部分，有哪些（内容）是还没很好地掌握的，之后再针对这些部分进一步复习。”
她还表示，学校老师经常说得HSC“有一点难”，但她拿到成绩、看到同学的分数后，“都觉得HSC不是那么难”，认为不必“太过‘妖魔化’”HSC的难度。
不要慌张，每天做到自己应该做的事、老师要求做的作业就可以，不要太在乎过去或者将来，你只需要着眼于当下。Killara High School毕业生王淼
她说：“我觉得，不要太在意结果，做好自己想做的、知道自己需要知道的（知识），就可以了。”
Killara High School本届HSC考生夺得347个“杰出成就”（即学生在不同科目中取得最高成绩），按报考各科总次数计算，夺得最优秀成绩的比例为24.1%，排名全州第57位。
以下为全州排名前100的学校名单：
- James Ruse Agricultural High School (Carlingford)
- North Sydney Boys High School (Crows Nest)
- Baulkham Hills High School
- North Sydney Girls High School (Crows Nest)
- Reddam House (Woollahra)
- Sydney Grammar School (Darlinghurst)
- Conservatorium High School (Sydney)
- Abbotsleigh (Wahroonga)
- Normanhurst Boys High School
- Hornsby Girls High School
- SCEGGS Darlinghurst
- Sydney Boys High School (Moore Park)
- Loreto Kirribilli
- St Catherine's School (Waverley)
- Kambala (Rose Bay)
- St Aloysius' College (Kirribilli)
- Sydney Girls High School (Surry Hills)
- Meriden School (Strathfield)
- Ascham School (Edgecliff)
- Northern Beaches Secondary College Manly Campus
- Pymble Ladies' College
- Queenwood (Mosman)
- Alpha Omega Senior College (Auburn)
- Al-Faisal College (Auburn)
- Fort Street High School (Petersham)
- Wenona School (North Sydney)
- Al Noori Muslim School (Greenacre)
- Moriah College (Bondi Junction)
- Knox Grammar School (Wahroonga)
- Girraween High School
- Roseville College
- Tara Anglican School for Girls (North Parramatta)
- Presbyterian Ladies' College Sydney (Croydon)
- St Luke's Grammar School (Dee Why)
- Caringbah High School
- The King's School (North Parramatta)
- Cranbrook School (Bellevue Hill)
- SHORE - Sydney Church of England Grammar School (North Sydney)
- Merewether High School (Broadmeadow)
- Masada College (St Ives)
- Penrith High School
- Kincoppal - Rose Bay School of the Sacred Heart
- Ravenswood School for Girls (Gordon)
- Hurlstone Agricultural High School (Glenfield)
- Emanuel School (Randwick)
- St Vincent's College (Potts Point)
- MLC School (Burwood)
- Saint Ignatius' College (Lane Cove)
- Loreto Normanhurst
- St George Girls High School (Kogarah)
- Barker College (Hornsby)
- The Hills Grammar School (Kenthurst)
- Glenaeon Rudolf Steiner School (Middle Cove)
- Gosford High School
- Newcastle Grammar School (The Hill)
- Sydney Technical High School (Bexley)
- Killara High School
- Santa Sabina College (Strathfield)
- Parramatta Marist High School (Westmead)
- Danebank - An Anglican School for Girls (Hurstville)
- Chatswood High School
- St George Christian School (Hurstville)
- Xavier Catholic College Ballina (Skennars Head)
- Monte Sant' Angelo Mercy College (North Sydney)
- Stella Maris College (Manly)
- St Philip's Christian College - Waratah
- Our Lady of Mercy College Parramatta
- Willoughby Girls High School
- Brigidine College Randwick
- Cape Byron Rudolf Steiner School
- Epping Boys High School (Eastwood)
- Brigidine College St Ives
- Smiths Hill High School (Wollongong)
- Australian International School Hong Kong (Kowloon Tong)
- The Scots College (Bellevue Hill)
- Tangara School for Girls (Cherrybrook)
- St Clare's College (Waverley)
- St Augustine's College Sydney (Brookvale)
- Oxley College (Burradoo)
- Mount St Benedict College (Pennant Hills)
- Central Coast Grammar School (Erina Heights)
- Arden Anglican School (Beecroft)
- Bethany College (Hurstville)
- Cherrybrook Technology High School
- Marcellin College (Randwick)
- International Grammar School (Ultimo)
- St Mary and St Mina's Coptic Orthodox College (Bexley)
- Northern Beaches Secondary College Mackellar Girls Campus (Manly Vale)
- St Joseph's College (Hunters Hill)
- Cammeraygal High School (Crows Nest)
- Marist Catholic College Penshurst (Mortdale)
- Aquinas Catholic College (Menai)
- Sefton High School
- Pittwater House Schools (Collaroy)
- Northern Beaches Secondary College Balgowlah Boys Campus
- Lindfield Learning Village
- Cheltenham Girls High School (Beecroft)
- St Ursula's College (Kingsgrove)
- Freeman Catholic College (Bonnyrigg Heights)
- Australian International School Malaysia (The Mines Resort City, Seri Kembangan)