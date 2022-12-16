【专访】华裔女生移澳仅四年成状元 校长: 师生团队精神促成佳绩

考生从本周四上午9点开始可以查阅自己的高校入学排名（ATAR），其中取得最高分99.95分的考生有48人，包括29名男学生和19名女学生。





新州的全州平均分为71.25分，相较去年有些微上升。女学生平均分为72.45分，男学生平均分为69.85分。





接近两成学生取得了90.00分或以上的成绩，三分之一学生获得80.00分或以上，过半数学生取得了70.00分或以上。





维州本周一也公布了维州教育证书（VCE）考试的ATAR成绩，平均分为70.33分。



新州19名获得最高分99.95分的女学生中，包括悉尼北岸Killara High School的华裔女学生王淼（Coco Wang）。





她在接受SBS中文广东话节目采访时表示，自己对考试成绩感到相当满意，而且有部分科目的成绩比自己想象中更好，“感到有些意外”。





她说：“我之前预期的（ATAR总分）大概是往99分这个方向努力，没想到能拿99.95最高分，很开心。”



校长：师生是一个团队 强调互相合作文化

该校校长钱德（Robin Chand）表示，对本届毕业生感到非常骄傲。他说：“他们展现出毅力、坚持、韧性、互相照顾，并在校内专业的教师的指导下取得了佳绩。”





“他们互相支持照顾，包括学生及所有教师。他们都知道，要取得成功是没有捷径的，努力也是不能被取代的。这是我们学校的一个重要文化，要达成今天我们看见的成果，必须要有耐力和纪律。”



我们学校有一个文化，（强调）我们是一个团队，这位我们带来一个以达成卓越成果作为目标的心态。 Killara High School校长钱德

“我们的老师专注、投入，他们与学生共同以‘一个团队’的心态努力。而学生也抱持着一个着眼于卓越成就的文化，与其他同学及老师共同以团队互相合作的态度学习。”





他说：“Coco是一个谦虚、贴心、友善的学生。没有其他人比她更值得取得这个完美的ATAR分数。”



Killara High School Year 12 graduate Coco Wang. Source: SBS / Winmas Yu

移民澳大利亚仅四年：“最困难的是英语”

在约四年前才移民到澳大利亚的王淼表示，最困难的科目是英语，其中最令她苦恼的是撰写论文的部分。





她说：“我记得，我当时对于某一些科目，是比较有压力的……有一种看不到希望的感觉，觉得自己怎么样都学不好。”





“比如说英语，我最头痛的（科目）就是英语。对于一篇论文，我就是反复改了很多次也达不到老师想要的，就觉得很苦恼。”





她表示，一开始没能很好地拿捏论文的评分标准，“我不知道我写的东西是好还是不好、对还是不对”。





“因为英语科目（论文部分）要求的是要表达出主观判断，不像其它科目比如数学，对就是对、错就是错。”





她补充说，写作范畴中最让她觉得困难的，是用词方面、句子结构及语法，以及对指定考试文章的分析不够深入。





选修课方面，王淼修读的都是理科，包括化学、物理、数学延申（一）和（二），而她也比较喜欢这些科目。





她说：“其实在11年级的时候，有一段时间我对于数学也有点不知所措。”





“这是因为11年级要学习新的内容，是我之前没有学过的，（当时）觉得自己不能完全掌握当中的内容，所以会有点慌张。”



现在看来，其实就是刚接触到一个新的东西，是需要时间去适应、需要时间去多做练习。 Killara High School毕业生王淼

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至于来年将在大学修读的科目，她表示目前仍然犹豫不决。





她说：“我自己本身没有一个特别特别热爱的东西（科目），所以我在医学方面——但不是医科，这对于我来说（程度）还是太高了——造影技术、计算机科学以及其它工程学学科间徘徊。”





“还在决定当中。”



好好分配时间 切莫临时抱佛脚

谈及自己的时间分配，王淼表示自己在12年级的时候，每天放学后都会自己温习一下所学的新知识，同时还要预习第二天的课堂内容。



或者是周中还有周末时，也要重新温习一下这几天都学了什么。 Killara High School毕业生王淼

她还表示，每当收到评估作业的题目时，就要尽快开始做准备，而非耽误到快要交作业时才匆忙赶功课。





“之前在10、11年级的经验就是，收到（作业）通知后会等一段时间（才开始做），觉得离截止日期还有一段时间，之后旧会很赶、要熬夜。”





“之前，我觉得熬夜写论文能让我‘灵感爆发’。但是在12年级就觉得，熬夜也写不出什么好东西，就不要熬夜了。”





王淼也指出，平衡温习和休息的时间相当重要，这能让自己在繁忙的温习过程中稍作休息。





她说：“我觉得有很多休息时间，尤其是模拟考试（trial）之后以及HSC之前。因为不用上课，就自己在家里复习，课程内容都学完了，有挺多玩的时间，包括12年级的一整年也有很多玩的时间。”





“有玩的时间是更好一些，因为（全部时间）都用来复习的话会很无聊。”



学校为学生安排教师做单独指导

王淼也很感谢学校的老师，他们不但着重于学生的学业成绩，也关心同学们的身心健康。





她说：“Killara还会在12年级给我分配一位导师（mentor），专门负责（照顾）我，这很好。当我有任何问题都可以去找老师、任何一个老师，他们都会给我一些建议。”



钱德校长在接受SBS中文广东话节目采访时指出，校内老师都在教学岗位以外的时间抽空与学生定期见面。





他说：“所有12年级学生都有教师担任其指导导师，他们在不同时间与学生见面。这可能是学生与导师一起在校园内散步聊天、坐在图书馆或坐在午饭长凳，学生可以借此机会与导师谈论教与学，以及他们的学习进度。”





“他们之间有一种良好的关系。而这极其重要，因为这是一个关于我们可以如何最好地向这名学生提供支援的对话。”



这个指导计划是在能够释放我们学生的潜质。 Killara High School校长钱德

钱德校长也提及学校“有教无类”及“多元化”的独特之处。他说：“我们今年全校有1614名学生，114名教师。我们接受区内拥有任何能力的任何学生入学，而这也造就了我们最大的优势——多元化。”





“我们有学生初来澳洲，也有学生经历复杂情况，有学生学业成绩特别出众，也有在体育、美术等方面很出色的学生。我们喜爱差别，我们喜爱每名学生都与众不同的事实，我们的教师就帮助每个学生释放他们的潜能。”



校长：教与学是重中之重 其它都是其次

校长还强调，学校采取“明确教学法”（explicit teaching，或称直接教学法）的教学模式，因为这是经研究证实有效的教学模式。





“我们知道，教师站在学生前，明确说明目标、课堂目的、为何要学习有关知识，对于学生的学习有很大的成效。”



他说，学校中影响学生成绩的最大因素，就是教师本人：“这关乎于教师与学生之间的关系，所以我们将重点着眼于教与学以及学生的身心健康，其它都是其次。”





“他们重视（学生的）学习多于他们自己的事业。我们学校很幸运，能有如此优秀的教师，不断寻求增进自己的知识。”





“我们学校甚至全州所有学校的教师，都深切关心我们的学生。而他们的任何决策，都取决于如何帮助学生达到最好的成绩。”



所有（其它）都是其次。我们的目标，是让学生得到最好的。 Killara High School校长钱德

父母“放任自由” 自行管理时间

在受访时，王淼表示尚未告知父母她的ATAR分数，但在此前已与他们分享了自己HSC各科的单科成绩。





“他们也很开心，（第二天）早上打电话跟我说，一晚上都没睡着。”





她补充说，父母平时不太管束她的学习，“放任自由”，让她自行管理时间。





当被问及是否有参加课外补习，王淼坦言所有科目都有补习，特别是她自认为较为困难的英语科目。





她说：“我是从11年级就开始准备了，因为写论文（的范畴）是需要时间去进步的，不可能一年就（期望）有很大的进步。”





“所以我当时就要找一个一对一的补习老师，他会批改我的作文、逼着我写作文，有个人强逼我我就会去做。”









至于物理和化学方面，她也觉得补习“有用”。“他会把课程内容拆开，比学校讲得更有深度，这样能帮助我们理解。而更深入得理解就代表我们答题时能做得更好。”





除此之外，她也表示，补习班提供的一些额外资源也对她理解课程内容有很大帮助，自己无需做太多资料搜集。





钱德校长认为，假如补习对学生的学业成绩有帮助、能建立他们的自信心，甚至对他们人生能给予一定程度的支持，是一件有利的事。





他说：“不过，这需要是适度的、有平衡的。”





“平衡非常重要。你需要有时间看电视、去散步、与宠物玩乐、参与体育运动、放松心情，这是很重要的。”





“补习和学习不要占据（生活）太重的部分，这是我唯一会作出的提醒。如果补习能对学生有帮助，有何不可？”



Killara High School Principal Robin Chand. Source: SBS / Winmas Yu

着眼当下 不要太害怕HSC的难度

当被问及对来年即将应考HSC的“学弟学妹”有何建议，王淼表示，自己温习的策略是，先温习自己表现较弱的课程内容，，然后再去做历届试卷。





“从做试卷的过程中，你就知道一道题的某个部分，有哪些（内容）是还没很好地掌握的，之后再针对这些部分进一步复习。”





她还表示，学校老师经常说得HSC“有一点难”，但她拿到成绩、看到同学的分数后，“都觉得HSC不是那么难”，认为不必“太过‘妖魔化’”HSC的难度。



不要慌张，每天做到自己应该做的事、老师要求做的作业就可以，不要太在乎过去或者将来，你只需要着眼于当下。 Killara High School毕业生王淼

她说：“我觉得，不要太在意结果，做好自己想做的、知道自己需要知道的（知识），就可以了。”





Killara High School本届HSC考生夺得347个“杰出成就”（即学生在不同科目中取得最高成绩），按报考各科总次数计算，夺得最优秀成绩的比例为24.1%，排名全州第57位。



以下为全州排名前100的学校名单：

James Ruse Agricultural High School (Carlingford) North Sydney Boys High School (Crows Nest) Baulkham Hills High School North Sydney Girls High School (Crows Nest) Reddam House (Woollahra) Sydney Grammar School (Darlinghurst) Conservatorium High School (Sydney) Abbotsleigh (Wahroonga) Normanhurst Boys High School Hornsby Girls High School SCEGGS Darlinghurst Sydney Boys High School (Moore Park) Loreto Kirribilli St Catherine's School (Waverley) Kambala (Rose Bay) St Aloysius' College (Kirribilli) Sydney Girls High School (Surry Hills) Meriden School (Strathfield) Ascham School (Edgecliff) Northern Beaches Secondary College Manly Campus Pymble Ladies' College Queenwood (Mosman) Alpha Omega Senior College (Auburn) Al-Faisal College (Auburn) Fort Street High School (Petersham) Wenona School (North Sydney) Al Noori Muslim School (Greenacre) Moriah College (Bondi Junction) Knox Grammar School (Wahroonga) Girraween High School Roseville College Tara Anglican School for Girls (North Parramatta) Presbyterian Ladies' College Sydney (Croydon) St Luke's Grammar School (Dee Why) Caringbah High School The King's School (North Parramatta) Cranbrook School (Bellevue Hill) SHORE - Sydney Church of England Grammar School (North Sydney) Merewether High School (Broadmeadow) Masada College (St Ives) Penrith High School Kincoppal - Rose Bay School of the Sacred Heart Ravenswood School for Girls (Gordon) Hurlstone Agricultural High School (Glenfield) Emanuel School (Randwick) St Vincent's College (Potts Point) MLC School (Burwood) Saint Ignatius' College (Lane Cove) Loreto Normanhurst St George Girls High School (Kogarah) Barker College (Hornsby) The Hills Grammar School (Kenthurst) Glenaeon Rudolf Steiner School (Middle Cove) Gosford High School Newcastle Grammar School (The Hill) Sydney Technical High School (Bexley) Killara High School Santa Sabina College (Strathfield) Parramatta Marist High School (Westmead) Danebank - An Anglican School for Girls (Hurstville) Chatswood High School St George Christian School (Hurstville) Xavier Catholic College Ballina (Skennars Head) Monte Sant' Angelo Mercy College (North Sydney) Stella Maris College (Manly) St Philip's Christian College - Waratah Our Lady of Mercy College Parramatta Willoughby Girls High School Brigidine College Randwick Cape Byron Rudolf Steiner School Epping Boys High School (Eastwood) Brigidine College St Ives Smiths Hill High School (Wollongong) Australian International School Hong Kong (Kowloon Tong) The Scots College (Bellevue Hill) Tangara School for Girls (Cherrybrook) St Clare's College (Waverley) St Augustine's College Sydney (Brookvale) Oxley College (Burradoo) Mount St Benedict College (Pennant Hills) Central Coast Grammar School (Erina Heights) Arden Anglican School (Beecroft) Bethany College (Hurstville) Cherrybrook Technology High School Marcellin College (Randwick) International Grammar School (Ultimo) St Mary and St Mina's Coptic Orthodox College (Bexley) Northern Beaches Secondary College Mackellar Girls Campus (Manly Vale) St Joseph's College (Hunters Hill) Cammeraygal High School (Crows Nest) Marist Catholic College Penshurst (Mortdale) Aquinas Catholic College (Menai) Sefton High School Pittwater House Schools (Collaroy) Northern Beaches Secondary College Balgowlah Boys Campus Lindfield Learning Village Cheltenham Girls High School (Beecroft) St Ursula's College (Kingsgrove) Freeman Catholic College (Bonnyrigg Heights) Australian International School Malaysia (The Mines Resort City, Seri Kembangan)