担忧校园枪击事件 美国父母选择在澳大利亚生活

要点： 一些美国家庭因担心枪支暴力和出于安全考量，选择离开美国；

最近，美国纳什维尔的一所学校发生枪击案，三名儿童和三名工作人员遇害；

美国总统拜登已敦促美国国会通过更严厉的枪支改革立法，禁止攻击性武器。

对于艾米·福克斯（Amy Fox）和她的丈夫克里斯（Chris）来说，枪支暴力是他们决定从美国搬到澳大利亚的一个关键因素。





当美国最新一起校园枪击事件发生时，他们在新州洛夫特斯（Loftus）的家中看到这一新闻，感到惊恐。





福克斯告诉SBS新闻，他们一直担心自己四岁半儿子奥利弗（Oliver）在美国的安全问题。





“如果我儿子的学校发生枪击事件，我不知道他将如何应对。”





“我无法想象参加封锁训练对他来说会有什么用处。”





福克斯来自明尼苏达州明尼阿波利斯。她表示，家中许多亲戚以及他们在澳大利亚遇到的其他美国人都有同样担忧。





“我有一些家庭成员正在考虑搬到加拿大，”她说。





“我认识一些女性......她们因为枪支暴力和其他问题搬到了澳大利亚或其他海外国家，所以对于我在这里遇到的许多美国人来说，这是移居海外的重要因素。”



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从2016年到2019年，福克斯和她的丈夫住在澳大利亚，后来搬回美国。但他们在2023年又重新回到了澳大利亚，他们认为儿子在这里会更安全。





1996年，亚瑟港发生大规模枪击事件，造成35人死亡，18人受伤。之后时任总理霍华德（John Howard）在澳大利亚推行枪支改革。





在澳大利亚，对公众来说，几乎所有的半自动和自动枪支的持有和使用都不再是合法的。





根据GunPolicy.org的数据，2019年美国每10万人中有12.09人因枪支死亡，而同期澳大利亚只有0.9人。





“枪支文化没有改变，”她说，并补充说她相信 “美国的枪支文化不会改变”。





“在塔州的大规模枪击事件之后，澳大利亚采取了一些措施，这促使我的家庭回到澳大利亚。”



Amy Fox and her husband Chris were concerned about how their son Oliver would cope in a lockdown or school shooting situation. Source: Supplied / Amy Fox 对伊丽莎白·康伦（Elizabeth Conlon）来说，枪支暴力并不是她离开自己在芝加哥的家的原因，但却是她没有回去的原因。





康伦到澳大利亚度过了一个间隔年，但在遇到她的丈夫菲尔后留了下来，这对夫妇现在育有两个儿子。





他们曾计划搬回芝加哥，但在该地区发生两起校园枪击事件和2022年美国独立日游行中发生大规模枪击事件后，他们改变了计划。





“对我来说，那真是离家很近的时刻......只是太近了，反而不安心，”她说。





“情况变遭，离家越来越近，所以我们在最后一刻改变了计划，决定我们现在不搬回芝加哥。”



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他们现在计划搬到爱尔兰，那里离她丈夫的家人更近。





康伦说，尽管学校应该是一个安全的空间，但如果把孩子送到美国的学校， 她就会“一直感到焦虑”。





“我会持续感到焦虑......他们在学校应该是安全的，”她说，“你永远不会想到这将是你的学校或你孩子的（学校）会发生的，直到它真的发生了。”





“如果我把（我的孩子）置于那种境地，我永远不会原谅自己。”



Liz and Phil Conlon decided not to move back to Chicago with their sons Ronan and Darragh due to repeated incidents of gun violence. Source: Supplied / Liz Conlon

纳什维尔枪击案中有学生和工作人员遇害

周一，在美国田纳西州纳什维尔的圣约学校，三名学生和三名工作人员被杀害。





警方说，这名28岁的涉案枪手至少携带了两把突击步枪和一把手枪，穿过学校时开射多枪。





这名涉案枪手曾就读于该校，随后被警方击毙。





美国总统拜登再次敦促美国国会通过更严厉的枪支改革立法，禁止攻击性武器。



拜登在白宫举行的一次活动中说：“这很病态。”





“我们必须做更多工作来阻止枪支暴力。它正在撕裂我们的社区，撕裂这个国家的灵魂。”





2021年，田纳西州取消了携带隐蔽手枪的许可证要求。现在在田纳西，只要购买枪支武器是合法的，任何21岁及以上的人都可以在没有许可证的情况下公开或隐蔽地携带枪支。





但是，在田纳西州，被判犯有暴力或毒品重罪的人，持有枪支是非法的。





根据K-12学校枪击案数据库，2023年迄今为止，美国已经发生了89起学校枪击事件——定义为任何在学校拥有资产上开枪的事件。





去年美国发生了303起此类事件，这是数据库中自1970年以来枪击事件最多的一年。



“缺乏改革”令人沮丧

康伦说，虽然她希望看到对枪支获取实施更严限制，但她对国会通过改革不抱乐观态度。





她说：我看不到他们能摆脱（枪支）……这对他们来说是大笔的钱。”





“我希望（持有枪支）变得更难......普通民众不需要拥有机关枪。”



Source: SBS / Ken Macleod 福克斯表示赞同。





她认为一些政客从全国步枪协会（NRA）这个组织获得了许多钱，“看来人们太关心赚钱了，而不关心人们的生死”。





“我相信大多数美国人想要枪支改革，想要改变。但是看起来它不断受到阻挠，这令人感到极其沮丧。”





- Additional reporting by AAP





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