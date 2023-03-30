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担忧校园枪击事件 美国父母选择在澳大利亚生活

随着又一起校园枪击案震撼美国，美国一些家庭选择移居海外，努力保护他们的孩子免受枪支暴力。

Man, woman, and young boy sitting on grass under trees

Amy Fox, along with her husband Chris and son Oliver, moved to Australia from the United States due to fears of gun violence. Source: Supplied / Amy Fox

要点：
  • 一些美国家庭因担心枪支暴力和出于安全考量，选择离开美国；
  • 最近，美国纳什维尔的一所学校发生枪击案，三名儿童和三名工作人员遇害；
  • 美国总统拜登已敦促美国国会通过更严厉的枪支改革立法，禁止攻击性武器。
对于艾米·福克斯（Amy Fox）和她的丈夫克里斯（Chris）来说，枪支暴力是他们决定从美国搬到澳大利亚的一个关键因素。

当美国最新一起校园枪击事件发生时，他们在新州洛夫特斯（Loftus）的家中看到这一新闻，感到惊恐。

福克斯告诉SBS新闻，他们一直担心自己四岁半儿子奥利弗（Oliver）在美国的安全问题。

“如果我儿子的学校发生枪击事件，我不知道他将如何应对。”

“我无法想象参加封锁训练对他来说会有什么用处。”

福克斯来自明尼苏达州明尼阿波利斯。她表示，家中许多亲戚以及他们在澳大利亚遇到的其他美国人都有同样担忧。

“我有一些家庭成员正在考虑搬到加拿大，”她说。

“我认识一些女性......她们因为枪支暴力和其他问题搬到了澳大利亚或其他海外国家，所以对于我在这里遇到的许多美国人来说，这是移居海外的重要因素。”
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从2016年到2019年，福克斯和她的丈夫住在澳大利亚，后来搬回美国。但他们在2023年又重新回到了澳大利亚，他们认为儿子在这里会更安全。

1996年，亚瑟港发生大规模枪击事件，造成35人死亡，18人受伤。之后时任总理霍华德（John Howard）在澳大利亚推行枪支改革。

在澳大利亚，对公众来说，几乎所有的半自动和自动枪支的持有和使用都不再是合法的。

根据GunPolicy.org的数据，2019年美国每10万人中有12.09人因枪支死亡，而同期澳大利亚只有0.9人。

“枪支文化没有改变，”她说，并补充说她相信 “美国的枪支文化不会改变”。

“在塔州的大规模枪击事件之后，澳大利亚采取了一些措施，这促使我的家庭回到澳大利亚。”
Man, woman, and young boy sitting outside
Amy Fox and her husband Chris were concerned about how their son Oliver would cope in a lockdown or school shooting situation. Source: Supplied / Amy Fox
对伊丽莎白·康伦（Elizabeth Conlon）来说，枪支暴力并不是她离开自己在芝加哥的家的原因，但却是她没有回去的原因。

康伦到澳大利亚度过了一个间隔年，但在遇到她的丈夫菲尔后留了下来，这对夫妇现在育有两个儿子。

他们曾计划搬回芝加哥，但在该地区发生两起校园枪击事件和2022年美国独立日游行中发生大规模枪击事件后，他们改变了计划。

“对我来说，那真是离家很近的时刻......只是太近了，反而不安心，”她说。

“情况变遭，离家越来越近，所以我们在最后一刻改变了计划，决定我们现在不搬回芝加哥。”
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他们现在计划搬到爱尔兰，那里离她丈夫的家人更近。

康伦说，尽管学校应该是一个安全的空间，但如果把孩子送到美国的学校， 她就会“一直感到焦虑”。

“我会持续感到焦虑......他们在学校应该是安全的，”她说，“你永远不会想到这将是你的学校或你孩子的（学校）会发生的，直到它真的发生了。”

“如果我把（我的孩子）置于那种境地，我永远不会原谅自己。”
A man and woman with two young children and two dogs standing in a backyard
Liz and Phil Conlon decided not to move back to Chicago with their sons Ronan and Darragh due to repeated incidents of gun violence. Source: Supplied / Liz Conlon

纳什维尔枪击案中有学生和工作人员遇害

周一，在美国田纳西州纳什维尔的圣约学校，三名学生和三名工作人员被杀害。

警方说，这名28岁的涉案枪手至少携带了两把突击步枪和一把手枪，穿过学校时开射多枪。

这名涉案枪手曾就读于该校，随后被警方击毙。

美国总统拜登再次敦促美国国会通过更严厉的枪支改革立法，禁止攻击性武器。
拜登在白宫举行的一次活动中说：“这很病态。”

“我们必须做更多工作来阻止枪支暴力。它正在撕裂我们的社区，撕裂这个国家的灵魂。”

2021年，田纳西州取消了携带隐蔽手枪的许可证要求。现在在田纳西，只要购买枪支武器是合法的，任何21岁及以上的人都可以在没有许可证的情况下公开或隐蔽地携带枪支。

但是，在田纳西州，被判犯有暴力或毒品重罪的人，持有枪支是非法的。

根据K-12学校枪击案数据库，2023年迄今为止，美国已经发生了89起学校枪击事件——定义为任何在学校拥有资产上开枪的事件。

去年美国发生了303起此类事件，这是数据库中自1970年以来枪击事件最多的一年。

“缺乏改革”令人沮丧

康伦说，虽然她希望看到对枪支获取实施更严限制，但她对国会通过改革不抱乐观态度。

她说：我看不到他们能摆脱（枪支）……这对他们来说是大笔的钱。”

“我希望（持有枪支）变得更难......普通民众不需要拥有机关枪。”
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Source: SBS / Ken Macleod
福克斯表示赞同。

她认为一些政客从全国步枪协会（NRA）这个组织获得了许多钱，“看来人们太关心赚钱了，而不关心人们的生死”。

“我相信大多数美国人想要枪支改革，想要改变。但是看起来它不断受到阻挠，这令人感到极其沮丧。”

-Additional reporting by AAP

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Published 30 March 2023 4:29pm
Updated a minute ago 4:40pm
By Jessica Bahr
Source: SBS
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