工会呼吁提高最低工资以保证最低收入工人的生存

要点： 如果获得批准，超过260万名低收入工人可以获得新的最低时薪，即22.88澳元；

在2022年的决定中，公平工作委员会将最低工资提高了5.2%；

国库部长查默斯表示政府将提交自己的意见，但不会提到具体数字。

澳大利亚低薪工人的年度最低工资应该上涨7%，工会联合会在今年6月做出决定前向公平工作委员会的全国最低工资审查提交了该建议。





如果获得批准，超过260万名最低工资和劳资协定工资的工人将有权获得22.88澳元的新最低时薪，从7月1日起，他们的年薪将提高到45337.28澳元。



工会联合会表示，低薪工人应该得到加薪，因为他们在不断上涨的通货膨胀中受到了最大的打击，这使得他们的购买力随着生活成本的增加而被侵蚀。





工会联合会秘书长莎莉·麦克马纳斯（Sally McManus）周四表示：“对于最低工资和劳资协定工资工人来说，7%的加薪至关重要，他们在过去两年中遭受了实际工资的削减。”





“这一增长对于帮助工薪阶层生存至关重要，这只是关乎我们国家收入最低的工人的生存。”



Unions are recommending a seven per cent pay increase for 2.6 million minimum and award wage workers. Source: AAP / Diego Fedele 根据周三发布的澳大利亚统计局月度消费价格指数数据，目前的年通胀率为6.8%。





“澳大利亚生活成本危机的背后是真实的人——那些我们依赖于提供幼教、老年护理、残障护理、快餐、清洁、安全和零售等重要服务的工人，”麦克马纳斯女士表示。





“人们不吃饭，不看病，并担心他们下一个账单。





“房租飞涨，连同杂货、服装、燃油和幼托等必需品的成本一起飙升。”



工会联合会认为，由于企业在最近一段时间内取得了强劲的、甚至是创纪录的利润，因此拟议的加薪幅度是非常合理的。





它还指出，去年的最低工资和劳资协定工资增长对通货膨胀没有明显影响，并指出经济面临的最大风险是消费者购买力的崩溃。





“ACTU已经说了一年了，现在人们普遍接受了这一点，”麦克马纳斯女士说。





“澳大利亚没有出现工资价格螺旋上升。





相反，企业一直在公布巨额利润，通过价格过度上涨推动通胀。”



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在2022年的决定中，公平工作委员会将最低工资提高了5.2％，相当于每小时21.38澳元。





这是在工会联合会争取5.5％增长的基础上做出的决定，而澳大利亚工工工商会、澳大利亚工业协会和其他雇主组织则提出了2.5％至3％的增长。





公平工作委员会全国最低工资审查的意见书提交将于周五截止。



政府将提出自己的意见

国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示，政府将提出一份与其价值观一致的意见，但不会提及具体数字。





他在周四告诉澳广（ABC）：“我们已经非常清楚地表明，我们希望再次调整工资，从最低薪酬的工人开始是很明智的选择。”





“我们的提案将反映这样一个事实，即我们不希望这个国家的最低收入者进一步落后。”





查默斯博士表示，低薪工人获得加薪会推动通货膨胀的观点是“完全胡说八道”。





他说，政府理解家庭面临着日益增长的生活成本的压力，但暗示将不会再为他们提供进一步的救济金。





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