路仍漫长：全国社区态度调查发布 澳大利亚人对家暴有哪些误解？

要点： 41%的澳大利亚人错误地认为，女性实施家庭暴力的比例与男性相同；

澳大利亚统计局的数据显示，在大多数家庭暴力案件中，男性是施暴者；

联邦、州和领地政府的目标是在一代人的时间之内结束对女性和儿童的暴力行为。

这篇文章提到了家庭暴力以及性侵犯。





澳大利亚国家女性安全研究组织（ANROWS）发布的一项调查结果显示，五分之二的澳大利亚人错误地认为，女性实施家庭暴力的比例与男性相同。





逾1.9万名16岁及以上的澳大利亚人参加了2021年全国社区态度调查（NCAS）。调查发现，虽然澳人对女性受到暴力侵害的总体态度有所改善，但仍有很长的路要走。





41%的受访者认为，男性和女性实施家庭暴力的比例相同。这一受访者的比例比2009年调查中的23%有所增加。





澳大利亚统计局的数据显示，虽然在大多数家庭暴力案件中，男性是施暴者，但在全国社区态度调查中，只有57%的受访者认为情况如此。



READ MORE 个人安全调查新报告：约800万澳洲成年人曾遭身体暴力或性暴力

澳大利亚国家女性安全研究组织首席执行官帕德玛·拉曼（Padma Raman）在一份声明中说：“许多澳大利亚人不了解家庭暴力侵害主要是由男性对女性实施的，这一点令人非常担忧。”





其他值得关注的结果包括，虽然91%的受访者认为针对女性的暴力在澳大利亚是一个问题，但只有不到一半（47%）的受访者认为这在他们自己的郊区或城镇是一个问题。





与证据相反的是，超过三分之一的受访者认为，性侵犯指控是一种很常见的被用作报复男性的方式，而正在争夺监护权的女性往往会编造或夸大家庭暴力，以在案件中获得策略优势。





四分之一的人还认为，没有离开施暴伴侣的女性对持续发生的虐待行为负有部分责任。





全国社区态度调查结果还显示，在2013年和2021年之间，一些受访者认为通过拒绝给伴侣钱财去控制是一种家庭暴力，这一比例增加了近30%。





女性认为被持续追求是一种恭维，即使她们不感兴趣，对此持反对意见的受访者逾五分之四（81%）——高于2017年的68%。





“虽然这些调查结果显示，澳大利亚人对性暴力的态度发生了真正令人欣慰的转变，但在纠正对受害者的指责态度和强暴迷思方面，我们仍有很长的路要走，”拉曼说。



READ MORE 澳大利亚制定新十年国家计划 旨在结束对妇女和儿童的暴力行为

联邦、州和领地政府去年设定了一个目标，即在一代人的时间之内结束对女性和儿童的暴力行为。





社会服务部长阿曼达·里斯沃思（Amanda Rishworth）说，该调查所强调的知识差距能帮助政府更好了解需要在哪些方面努力，以实现这一目标。





她在一份声明中说：“通过所有人朝同一方向努力，我们可以实现这一目标，但政府无法独自做到这一点。”





“结束针对女性和儿童的暴力行为是每个人的责任，这关乎每个人。”





里斯沃思表示，想要消除针对女性和儿童的暴力，当中“关键一环”是解决一些态度的问题，这些态度可能会支持暴力行为。





她说：“这包括否认性别平等的态度，试图限制女性在关系中的自主权，以及物化女性和不尊重女性说不的权利的态度。”





如果您或您认识的人受到性侵、家庭暴力的影响，请致电1800 737 732或访问1800RESPECT.org.au 。在紧急情况下，请拨打000。





如果您想联系由No to Violence运营的男性转介服务（Men’s Referral Service）,请拨打1300 766 491。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



