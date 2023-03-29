从开展测验到发电邮和寄药物 为何网上销售减重药物或受限制？

一些通过在线测验宣传处方减重药的网站可能发现自己已经被澳大利亚的医药监管机构盯上。





Juniper 和 Mosh 等澳大利亚网站通过社交媒体和在线广告宣传他们的服务。





Juniper 为一种 “新的日常药物” 做广告，称该药物将 “彻底消除饥饿激素” ， “每天仅需 13 澳元” 。





用户被引导参加一个小测验，回答一些有关于他们的健康、用药、身高和体重的问题。接着，一位医生会检查用户提交的测验答案。然后，用户会收到一封有关是否成功的电邮；减肥注射药物 Saxenda 将被邮寄到用户家中。





整个过程在没有与医生交谈或就医的情况下完成。





Mosh 网站也有类似流程。





对于是否正在调查 Juniper 和 Mosh 等网站为这些药物做广告的合法性，药监局周二对此未有证实。





澳大利亚联邦法律禁止向消费者做药品广告。





一位发言人在声明中表示：“虽然我们无法就正在进行的可能导致合规行动的调查置评，但我们正在与包括TikTok、Instagram、脸书（Facebook）、eBay、亚马逊（Amazon）和Gumtree在内的多个数字平台合作，以预防和删除非法的治疗产品广告。”



“Juniper 和 Mosh 的减重服务引发了许多考虑，包括药物广告内容是否直接或间接促进了治疗产品的使用或供应，是否促进了健康服务，或是否引发了任何医疗实践问题。”





药监局的发言人证实，自 2022 年初以来，对于有关非法宣传一组仅限处方的减肥药物的指控，他们一直在予以回应。





从 2022 年 7 月 1 日到 2023 年 3 月 2 日，药监局已要求删除 3500 多个减肥药物广告，包括 Ozempic 和 Wegovy（semaglutide）、Trulicity（duaglutide）和 Mounjaro（tirzepatide）。





这种可注射的药物每天使用一次，通过增加使用者的饱腹感和减少饥饿感来起作用。





澳大利亚有严格规定，禁止将Ozempic和其他糖尿病治疗药物作为减肥药开具处方。





Saxenda 获澳大利亚药监局批准可用于帮助减重。





澳大利亚皇家全科医师学院（RACGP）特定需求肥胖症管理小组主席特里-琳恩·绍斯说，能够通过单向在线表格去购买处方药有潜在危险。



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绍斯博士周二告诉澳联社：“有很多潜在的问题——这取决于患者了解自己健康状况的能力。”





“他们需要积极主动、诚实——因为这似乎不是一种双向沟通，而在双向沟通中，医生实际上可以澄清任何担忧。”





绍斯博士说，那些想要减重的人应该咨询他们的全科医生，因为他们知道自己的病史和家族史。此外，全科医生还可以为这些需要减重的人提供其它选择，作为更全面的方式。





Medical Board of Australia已就修订其与患者进行远程医疗咨询的准则开展公众咨询。





澳联社已联系Mosh 和Juniper寻求置评。





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