SBS早新闻（3月29日）Play14:50 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.57MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。参议院批准150亿澳元制造业基金；中国准备与澳洲在不同领域启动并恢复谈判；悉尼机场预计迎来最繁忙的复活节假期；国际奥委会建议俄罗斯和白俄罗斯运动员恢复国际比赛。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE悉尼机场：国内国际乘客提前抵达机场时间调整【国际新闻】美国校园枪击案嫌犯曾就读该校澳州气候法案快速推进 经济适用房立法陷入僵局新调查揭四成澳洲成年人每周赌博 独立议员呼吁全面禁止博彩广告油价恐飙升 如何避免在复活节期间被加油站“掏空钱包”？分享Latest podcast episodes【国际新闻】美国校园枪击案嫌犯曾就读该校澳州气候法案快速推进 经济适用房立法陷入僵局SBS晚新闻（2023年3月28日）【闲话澳洲】澳洲肝脏移植的技术和发展