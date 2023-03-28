澳州气候法案快速推进 经济适用房立法陷入僵局

Protesters at the Stop Forced Adoptions Protest outside Parliament House in Sydney

Protesters at the Stop Forced Adoptions Protest outside Parliament House in Sydney Source: AAP

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联邦政府周二（28日）就其“住房未来基金计划”在议会展开讨论。绿党要求对社会和经济适用房进行 50 亿元的直接投资并让租金固定。工党游说陷入僵局。

绿党领袖亚当·班特（Adam Bandt）表示，目前的法案使住房危机更加严重。他说：“我们正处于租金危机中，租金增长速度是工资增长速度的七倍，政府需要 现在就为租房者做点什么。”绿党要求对社会和经济适用房进行 50 亿元的直接投资并让租金固定。

独立参议员 大卫·波考克 David Pocock 也在与政府就住房法案进行谈判，他说该法案需要有更高标准。“我们知道无家可归对妇女的影响尤为严重。 55岁以上的女性是澳洲流浪人口增速最快的群体。 所以这个计划还不够好。”

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该计划将要求政府向未来基金投资 100 亿元，收益将在五年内帮助建造 3 万套社会保障房和经济适用房，每年的支出上限为 5 亿元。

如果该计划最终无法在参议院赢得足够的支持并通过，那么这将是工党政府上台以来的第一次重大失利。因为“住房未来基金计划”曾经是工党在联邦大选活动中的核心承诺。 

对此，总理阿尔巴尼斯表示，如果该计划遭到否决，那么政府将寄希望于在下次大选后解决这个问题。

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澳州气候法案快速推进。绿党表示，他们将继续推动政府禁止新的化石燃料项目，而联盟党表示，工党与绿党的交易是不可靠的，因为这回造成天然气短缺并推高能源价格。政府获得了绿党的支持，并已在下议院（（3 月 27 日））通过了保障机制法案，这项法案迫使澳大利亚 215 家最大的污染企业每年必须减少 4.9%的排放量。绿党通过谈判将总排放量的“硬上限”设定为 1.4 亿吨，到 2030 年将逐渐减少至 1 亿吨。

然而澳大利亚石油生产与勘探协会 (APPEA) 表示，这个保障机制忽视了天然气在实现澳大利亚到 2030 年将排放量减少 43% 的气候目标方面的核心作用。

国家党领袖大卫·利特普劳德（ David Littleproud ）表示，工党政府的保障机制将因限制供应、降低投资者信心和提高价格而对天然气市场产生负面影响。

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