SBS晚新闻（2023年3月28日）Play06:17SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.41MB) 澳洲逾半移民工人曾遭工资盗窃 政府将提法案明确临时移民工人权利；工党和绿党达成气候协议 设碳排放量上限；新数据揭澳洲消费者受到利率上升冲击；维州本周将启用道路高清摄像 打击司机违规行为。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新调查揭四成澳洲成年人每周赌博 独立议员呼吁全面禁止博彩广告统计显示澳洲消费者受到储备银行利率上升的冲击工党和绿党达成气候协议 澳洲碳排放量最大的企业将面对什么？逾半移民工人曾遭工资盗窃 或因工党拟议法案享与澳洲公民同等保护油价恐飙升 如何避免在复活节期间被加油站“掏空钱包”？分享Latest podcast episodes【国际新闻】美国校园枪击案嫌犯曾就读该校澳州气候法案快速推进 经济适用房立法陷入僵局【闲话澳洲】澳洲肝脏移植的技术和发展【现场说法】建商倒闭或致购房首付款损失 消费者如何规避风险？