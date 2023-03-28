SBS晚新闻（2023年3月28日）

SBS Mandarin evening news

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澳洲逾半移民工人曾遭工资盗窃 政府将提法案明确临时移民工人权利；工党和绿党达成气候协议 设碳排放量上限；新数据揭澳洲消费者受到利率上升冲击；维州本周将启用道路高清摄像 打击司机违规行为。（请点击播放键收听详细内容）

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