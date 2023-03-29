澳洲父亲自述：我见到儿子心脏的受捐者 听到了他的心跳声

比尔·斯宾塞（Bill Spencer）在一场意外事故中去世，年仅 26 岁。对他的父母来说，与儿子的器官的收捐者会面，有助于面对和处理他们的悲痛。

A man smiling with mountains in the background.

Bill Spencer died after falling off a skateboard and suffering a head injury. Source: Supplied

以下是比尔·斯宾塞的父亲的自述：

我们从未想过它会发生在我们身上。

那是 2014 年 10 月，我们在新南威尔士州/堪培拉边界的布林达贝拉山（Brindabella Mountains）露营，那里没有手机信号，一位当地人找到我们并带来了一个消息。

“你需要给家里打电话。 有急事。”

我立马开车到最近的能接受信号的山顶，给家里打了个电话。

电话那头说：“比尔在纳鲁马（Narooma）出了严重事故。 他被用飞机送到堪培拉医院。 情况很不妙。 你得赶紧回家。”

通常一个半小时的车程，我们只用了一个小时。 我走进堪培拉医院重症监护病房的候诊室，还没来得及问，我家人表情就已经告诉了我答案。 每个人都泣不成声。

我们 26 岁的儿子比尔从滑板上摔下来时头部受了重创。 他正在接受手术，部分头骨被切除，以减轻脑部周围出血带来的压力。 但我们需要等待24 小时，才能知道这个手术是否有效。

手术最终没有起到作用。 比尔仍然依靠生命维持设备。 他的胸部上下起伏，就好像他在呼吸一样，但维持他的生命的是那台仪器。

我们全家悲痛欲绝，我们所有人却都无能为力。
A smiling couple
Bill Spencer, who died at the age of 26, with his girlfriend Leigh. Source: Supplied

“你们考虑过器官捐献吗？”

当我们清楚地知道我们的比尔将无法继续活下去时，我们被带到重症监护室区域一侧的一个小会议室。

“你们考虑过器官捐献吗？” 医生和外科医生在给出他们对我儿子的诊断报告和预测后，向我们提出了这个问题。

我双手紧抱着头。 “这真的发生了！” 生命不应该以这种方式结束。 父母不应该埋葬他们的孩子。

经历了痛苦、悲伤的迷雾和焦虑的困扰，我们做出决定。

我们问自己，“比尔希望做什么？”

我儿子愿意帮助任何有需要的人。我是说任何人， 无论什么年龄、肤色或信仰，他都会伸出手去提供帮助。 他志愿参与丛林消防工作就是这一事实的明证。

如果比尔的器官对他不再有用，他会用他的器官去帮助别人。

于是，在警察护送之下，比尔的器官被救护车运到机场，随后被运往悉尼。大约两周后，我的妻子琳达（Linda ）打开了电视。

在他胸膛里跳动的会是比尔的心脏吗？

琳达一直在祈求。她在电视上看到了一位男子接受了心脏移植的新闻，该男子在悉尼圣文森特医院（St Vincent’s Hospita）接受手术。所有时间节点都能与比尔捐赠心脏的时间匹配上。这可能是比尔的心脏吗？

琳达通过圣文森特医院给这位接受心脏移植的男子写信，不久后收到了回信。我们进行了一些信息匹配，确认这位男子接受了我们儿子的心脏。就是他。我们同意与他见上一面。

我们去了悉尼，在他家见了面。 在听诊器的帮助下，我听到我儿子的心脏在这位男子的胸膛里跳动。

我无法描述当时的情绪。 我不知道该哭、该笑还是该生气。 我只是笑笑，握住男人的手，看着他的眼睛。 比尔拯救了他的生命。 这个男子有一个年轻的家庭、一个妻子和三个孩子。 因为我儿子的心脏，他们继续拥有他们的父亲和丈夫。
A smiling couple pose for a photo
Peter and Linda Spencer say meeting the recipients of their son's donated organs has helped them process his death. Source: Supplied
一个器官捐献团体在社交媒体上发帖询问，是否有器官受捐者写信给捐赠者家庭并表示感谢。 一位男子回应了这个帖子，并讲述了他的故事。 日期再次匹配上。 我们比较了通过Donatelife发送的匿名信件。 这位男士拥有我们儿子的肺。 我们现在经常与他联系。

会面、交谈、分享情感和互相支持，对于我们面对和处理我们的悲痛有着不可估量的帮助。当我们看到那些接受我们儿子器官的人的生命能够延续，这也给我们被乌云笼罩的生活带来了一线希望。

除了捐献心脏和肺，比尔还捐献了肾脏、胰腺、肝脏和角膜。 比尔的器官不仅挽救了五个人的生命，还让那些受捐者的家人能够保住他们所爱的人。

器官捐赠给了他们第二次生命的机会，虽然我们的比尔没有这样的机会，但我们希望其他人能够因为接受比尔器官而获得这个机会。

请访问我们的 Facebook 页面——
“像比尔一样 ，做个英雄”（Be Like Bill – Be a Hero）
，我们在该页面上努力提高人们对器官捐赠的认识，并让我们儿子的记忆永存。

请于周二晚上8:30在SBS on Demand收看《Transplant Breakthroughs》。

如果您想了解更多关于器官捐献的信息，请访问
donatlife.gov.au


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Published 29 March 2023 3:13pm
By Peter Spencer
Source: SBS
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