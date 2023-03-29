澳洲父亲自述：我见到儿子心脏的受捐者 听到了他的心跳声

以下是比尔·斯宾塞的父亲的自述：





我们从未想过它会发生在我们身上。





那是 2014 年 10 月，我们在新南威尔士州/堪培拉边界的布林达贝拉山（Brindabella Mountains）露营，那里没有手机信号，一位当地人找到我们并带来了一个消息。





“你需要给家里打电话。 有急事。”





我立马开车到最近的能接受信号的山顶，给家里打了个电话。





电话那头说：“比尔在纳鲁马（Narooma）出了严重事故。 他被用飞机送到堪培拉医院。 情况很不妙。 你得赶紧回家。”





通常一个半小时的车程，我们只用了一个小时。 我走进堪培拉医院重症监护病房的候诊室，还没来得及问，我家人表情就已经告诉了我答案。 每个人都泣不成声。





我们 26 岁的儿子比尔从滑板上摔下来时头部受了重创。 他正在接受手术，部分头骨被切除，以减轻脑部周围出血带来的压力。 但我们需要等待24 小时，才能知道这个手术是否有效。





手术最终没有起到作用。 比尔仍然依靠生命维持设备。 他的胸部上下起伏，就好像他在呼吸一样，但维持他的生命的是那台仪器。





我们全家悲痛欲绝，我们所有人却都无能为力。



Bill Spencer, who died at the age of 26, with his girlfriend Leigh. Source: Supplied

“你们考虑过器官捐献吗？”

当我们清楚地知道我们的比尔将无法继续活下去时，我们被带到重症监护室区域一侧的一个小会议室。





“你们考虑过器官捐献吗？” 医生和外科医生在给出他们对我儿子的诊断报告和预测后，向我们提出了这个问题。





我双手紧抱着头。 “这真的发生了！” 生命不应该以这种方式结束。 父母不应该埋葬他们的孩子。





经历了痛苦、悲伤的迷雾和焦虑的困扰，我们做出决定。





我们问自己，“比尔希望做什么？”





我儿子愿意帮助任何有需要的人。我是说任何人， 无论什么年龄、肤色或信仰，他都会伸出手去提供帮助。 他志愿参与丛林消防工作就是这一事实的明证。





如果比尔的器官对他不再有用，他会用他的器官去帮助别人。





于是，在警察护送之下，比尔的器官被救护车运到机场，随后被运往悉尼。大约两周后，我的妻子琳达（Linda ）打开了电视。



在他胸膛里跳动的会是比尔的心脏吗？

琳达一直在祈求。她在电视上看到了一位男子接受了心脏移植的新闻，该男子在悉尼圣文森特医院（St Vincent’s Hospita）接受手术。所有时间节点都能与比尔捐赠心脏的时间匹配上。这可能是比尔的心脏吗？





琳达通过圣文森特医院给这位接受心脏移植的男子写信，不久后收到了回信。我们进行了一些信息匹配，确认这位男子接受了我们儿子的心脏。就是他。我们同意与他见上一面。





我们去了悉尼，在他家见了面。 在听诊器的帮助下，我听到我儿子的心脏在这位男子的胸膛里跳动。





我无法描述当时的情绪。 我不知道该哭、该笑还是该生气。 我只是笑笑，握住男人的手，看着他的眼睛。 比尔拯救了他的生命。 这个男子有一个年轻的家庭、一个妻子和三个孩子。 因为我儿子的心脏，他们继续拥有他们的父亲和丈夫。



Peter and Linda Spencer say meeting the recipients of their son's donated organs has helped them process his death. Source: Supplied 一个器官捐献团体在社交媒体上发帖询问，是否有器官受捐者写信给捐赠者家庭并表示感谢。 一位男子回应了这个帖子，并讲述了他的故事。 日期再次匹配上。 我们比较了通过Donatelife发送的匿名信件。 这位男士拥有我们儿子的肺。 我们现在经常与他联系。





会面、交谈、分享情感和互相支持，对于我们面对和处理我们的悲痛有着不可估量的帮助。当我们看到那些接受我们儿子器官的人的生命能够延续，这也给我们被乌云笼罩的生活带来了一线希望。





除了捐献心脏和肺，比尔还捐献了肾脏、胰腺、肝脏和角膜。 比尔的器官不仅挽救了五个人的生命，还让那些受捐者的家人能够保住他们所爱的人。





器官捐赠给了他们第二次生命的机会，虽然我们的比尔没有这样的机会，但我们希望其他人能够因为接受比尔器官而获得这个机会。





请于周二晚上8:30在SBS on Demand收看《Transplant Breakthroughs》。





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