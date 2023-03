英剧《叛逆勇士》将在SBS首播

新英剧《叛逆勇士》讲述了英国特种空勤队(SAS)的起源(可能跟你知道的版本有所不同)。





康纳·斯温德尔(Connor Swindells)、杰克·奥康奈尔(Jack O'Connell)、阿尔菲·艾伦(Alfie Allen)、索菲亚·宝特拉(Sofia Boutella)、多米尼克·韦斯特(Dominic West)联袂出演。





4月5日星期三在SBS On Demand首映并于当晚9:30分在SBS电视频道播出。





那些似乎最令人难以置信的事件……大部分都是真实的。





由《浴血黑帮》作者斯蒂文·奈特(Steven Knight)根据作家本·麦金太尔 (Ben Macintyre )的畅销书《叛逆勇士》改编,这部电视剧戏剧性地讲述了世界上最伟大的特种部队SAS是如何在二战最黑暗时期诞生的。 康纳·斯温德尔(《性教育》 Sex Education,《守夜》 Vigil ),杰克·奥康奈尔(《皮囊》 Skins, 《北水》 The North Water )和阿尔菲·艾伦(《乔乔兔》 Jojo Rabbit, 《权力的游戏》 Game of Thrones )领衔出演。多米尼克·韦斯特(《火线》 The Wire, 《适当的成人》 Appropriate Adult )和 索菲亚·宝特拉(《摩登爱情》 Modern Love, 《原子金发》 Atomic Blonde )也参与演出。





这部剧讲述了一群自称的古怪之人、绅士、海盗的叛逆者们的故事,他们做事的方式不拘一格与众不同。《叛逆勇士》从4月5日星期三开始在SBS On Demand播出,并于当晚9:30在SBS首播,每周播出一集。



参与明星阵容的还有:阿米尔·埃尔-马斯里(Amir El Masry,《投行风云》 Industry, 《真爱基因》 The One)、西奥·巴克利姆-比格斯(Theo Barklem-Biggs,《爆笑足球队》 The First Team, 《嘉年华大街》Carnival Row)、科林·席尔瓦(Corin Silva, 《迷失港湾》 The Bay, 《爱默戴尔》 Emmerdale )、雅各布·伊凡(Jacob Ifan, Bang, 《意外》 The Accident)、多纳尔·芬恩(Dónal Finn, 《天命之咒》 Cursed, 《猎魔人》 The Witcher)、雅各布·麦卡锡(Jacob McCarthy, 《告别高中的夏天》 The Last Summer, 《疯狂教授生物课》 A.P. Bio)、塞萨尔·东博伊(César Domboy, 《古战场传奇》 Outlander, The Walk)、迈尔斯·贾普(Miles Jupp, 《凯瑟琳大帝》The Great, 《德雷尔一家 》The Durrells)和杰森·沃特金斯(Jason Watkins, 《王冠》 The Crown, 《两极警探》 McDonald & Dodds)。





《叛逆勇士》由斯蒂文·奈特创作和编剧(他还创作了《禁忌》、《圣诞颂歌》)。导演是汤姆·夏克伦( Tom Shankland),制片人为史蒂芬·斯莫伍德(Stephen Smallwood)。





故事发生在1941年的开罗。大卫·斯特林 (斯温德尔饰) 是一位有些古怪的年轻军官,他对军方的失败和缺点以及他们对当前战争战略的处理方式感到厌倦和沮丧,他确信传统的突击队方式行不通。另一位年轻军官乔克·刘易斯(艾伦饰)也同意他的看法,他富有创造力、纪律严明 。于是两人制定了一项激进计划,这个计划与所有公认的现代战争规则背道而驰。他们还试图说服他们的朋友、充满激情的诗人帕迪·梅恩(奥康奈尔饰)加入他们的团队。





斯特林为获得一个小型卧底部队招募士兵的许可而努力,这支部队将在敌后制造混乱。他们要招募的都是些特别的人,比如公立学校和军队监狱里的废物。他们只需一声令下:去,杀,回来,再去。与普通士兵相比,他们更像是一群反叛者。斯特林的团队成员各方面都很复杂、既有缺陷又鲁莽,但他们却英勇无畏。





英国在中东的秘密战略情报大师达德利·克拉克中校(韦斯特饰)为斯特林提供了帮助,使他的部队获得了身份和名称:特种空勤队 (SAS),不过接下来要由斯特林和他的手下来证明他们空降进入沙漠并在黑暗掩护下攻击和摧毁敌方空军基地的策略是否奏效。



康纳·斯温德尔说:“剧本非常出色,史蒂芬·奈特(Steven Knight )是个天才,所以他写得很精彩。角色并不完美,因为他们既是人又是英雄。有太多东西吸引我进入剧情而无法自拔。”





杰克·奥康奈尔说:“帕迪·梅恩的故事非常适合拍电影、拍电视,我收到剧本和听到一些有关这方面从未实现的传闻后已经了解了他。当这个角色出现时,我已经做好了参与其中的准备。”





阿尔菲·艾伦 (Alfie Allen) 说:“乔克敦促他的团队要突破极限。这虽然不会为他赢得粉丝,但之后会巩固他作为 SAS 历史先驱的地位。这绝对是真正吸引我去扮演他的原因,他在SAS中是一个很受人尊敬的角色。”





《叛逆勇士》系列剧集由英国电影和电视制片公司 Kudos 制作,并由 Banijay Rights 发行。配有简体中文和阿拉伯文的《叛逆勇士》将于4月5日在SBS On Demand播出,并于当天晚上 9:30 在SBS电视频道首播,每周一集。





