疫情后各国间旅客往来逐步恢复正常，一些入籍澳大利亚的中国移民也得以赴华，而由于中国不承认双重国籍，中国公民在入籍成为澳大利亚公民后，出入境时有哪些需注意的常见问题？针对在中国持有的房产、股票等资产，在入籍成为澳大利亚公民后，处理这些资产时有哪些法律注意要点呢？





AHL法律的沈寒冰律师在接受SBS中文普通话节目采访时，就以下问题作出解答。



LISTEN TO 中国公民入籍澳洲后 如何处理在中国的资产？ SBS Chinese 29/03/2023 18:48 Play

中国公民入籍成为澳大利亚公民后，处理在中国的资产时需遵循哪些手续？

沈寒冰律师：一旦中国公民入了澳大利亚国籍，他所获得的身份证明的证件一定就是澳大利亚的护照，那么澳大利亚的护照上面是没有办法书写中国的中文名字的。因此，到中国去处理原来在他名下的任何资产，只要是注册的，那么就涉及到一个问题：证明这个人就是他本人，就是我是我。





那么，这种情况就要去律师事务所做同一人的声明公正。你要找到的不仅仅是律师，而且是要国际公证师的这样资格的律师事务所。那么，你需要提供原来的中国的身份证明，即中国护照或是身份证，第二就是要提供你目前的手上所持的澳大利亚的护照，在国际公证师面前做一个同一人的公证声明，随后这份文件会被送到澳大利亚外交部，再送到中国驻澳大利亚大使馆或者领事馆进行认证，这就叫双重认证。认证完成以后把这个文件可以拿到你在中国的所在地区使用。



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在中国，中国公民和澳大利亚公民在出售房产时有何不同？

沈寒冰律师：我们碰到的问题就是中国各个省份对房产处理的要求不尽相同。在有些省份，如果本来是以澳大利亚的身份买的房子的话，要出售的话是要到国家安全局项目审查组去获得批准的，但是在有些地方又不需要。





第二个问题就涉及到税收的问题，在有些省，要获得税收文件是一件非常“头痛”的事情。





还有一个最重要的东西是，把中国的房子卖了、如何换成外汇从中国带到澳大利亚，这第三步是非常复杂的。



欲将在中国的房产出售后转成外汇转移至澳大利亚，有哪些法律注意要点？

沈寒冰律师：在这些钱寄回到澳大利亚的时候产生一个很大的问题是：税务局问钱从哪里来，要求你来解释。严格按照澳大利亚的法律流程是，如果在海外购买房产的话，你在当年的澳大利亚的税务报税时告知何时在中国购买的房产的信息；第二部分，假如中国这个房子产生了租金收入，在这个时候，严格按照中国的法律规定，有房租收入就要交税，中国与澳大利亚有个双边的税务方面的协议，不需要重复交税，相互之间可以抵扣。





因此，正规的做法是，第一，买房后需要在澳大利亚税务局申报；第二，如果把这个房子租出去的话，那么要跟中国的税务局进行申报说有税收收入，那么在这个时候，可以跟澳大利亚说这一部分在海外的收入在海外已经支付（税款）了，那么跟澳大利亚的收入可以相抵扣。



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到后面把房子卖掉后，大多数人都会把这个钱换成外汇。换外汇的时候，中国因为有经营和外汇管制条例，换汇的时候要通过各种各样的审查，才允许你把人民币换成澳大利亚可以接受的货币，随后再通过中国的银行系统把这笔钱打到澳大利亚账户来。那么，一些情况下会触动澳大利亚税务局的询问机制，请你解释这笔钱的来源。而在解释来源的时候，比如你说我在国外几几年几月几号买的房子，澳大利亚税务局系统中如果查不到你在购入房产的当年退税年度下向税务局申报过（的记录），这是违反（法律的），这是要惩罚的。





第二，如果他们想得更坏，（认为）你根本这个钱不是卖房子来的，比如说是其他情况来的或者是你在海外的收入来的，那么这个时候，税务局会说你可能要补缴税，那么这里面可能有惩罚。





最怕的（情况）是，你这些收入从来没有申报过，中国方面也没有任何交税记录，那么这个时候的麻烦是比较大的，因为逃税不是民事案件，也不是行政处罚案件，逃税在澳大利亚是刑事案件。



入籍澳大利亚后，若使用原有的中国身份证或中国护照，存在哪些法律问题？

沈寒冰律师：中华人民共和国迄今为止没有接受双重国籍，严格地来说，你如果一旦从其他国家获得了国籍以后，你的中华人民共和国的国籍实际上是丧失的。





（入籍成为澳大利亚公民后，）回国仍然用中华人民共和国的有效（期内的）护照，其实违反了中华人民共和国出入境管理条例。一旦入籍拿到澳大利亚这一张国籍证书，第一时间应该通知户籍所在地的派出所，告诉他们说于几月几号拿到了澳大利亚的入籍书，现在已经不是中华人民共和国公民了。





你拿了澳大利亚护照，我还是说老老实实乖乖地去澳大利亚领事馆申请签证，（否则）万一有些什么问题，你就可能在入海关的时候被扣留。





（声明：本期内容仅提供一般建议作为参考，无法替代针对个案的具体咨询；如果您有法律方面的具体问题，请您以您当地的法律顾问或官方机构的意见为准。）



