【我们的故事】戒酒戒毒心理咨询师Sophie Wu ：跌倒也要努力前行

【我们的故事】戒酒戒毒心理咨询师Sophie Wu ：跌倒也要努力前行Play46:49 Credit: Sophie Wu下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (64.3MB) 戒酒戒毒心理咨询师的工作为何充满挑战？有酒瘾毒瘾的病人有哪些不为人知的故事？Sophie Wu 是布里斯班的戒酒戒毒心理咨询师，虽然从事这份职业的时间还不算太长，但她对这份工作所具有的挑战性已经深有体会。她说每天都会有人向她寻求帮助，而很多自己曾经以为只会发生在电影里或电视剧中的情节竟然真的发生在我们的现实生活中。Sophie Wu 跟我们分享了她的职业故事。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【我们的故事】婆婆带我当画家【我们的故事】演员卢柏林：我和患精神分裂症母亲的这些年分享Latest podcast episodes中国公民入籍澳洲后 如何处理在中国的资产？【SBS学英语】第26集：询问他人信仰 | 澳大利亚的宗教信仰SBS早新闻（3月29日）【国际新闻】美国校园枪击案嫌犯曾就读该校