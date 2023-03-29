【我们的故事】戒酒戒毒心理咨询师Sophie Wu ：跌倒也要努力前行

Sophie Wu 是布里斯班的戒酒戒毒心理咨询师，虽然从事这份职业的时间还不算太长，但她对这份工作所具有的挑战性已经深有体会。





她说每天都会有人向她寻求帮助，而很多自己曾经以为只会发生在电影里或电视剧中的情节竟然真的发生在我们的现实生活中。Sophie Wu 跟我们分享了她的职业故事。





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