奥巴马澳洲之行 谈及媒体分化作用和中国

美国前总统奥巴马（Barack Obama）正在澳洲进行他的巡回演讲。周二晚，在悉尼达令港的爱华超级剧院（Aware Super Theatre）与澳大利亚前外长朱莉·毕晓（Julie Bishop）在数千名观众面前进行了热烈而有趣的讨论。





在对话中，奥巴马警告说，人工智能以及两极分化的媒体，会对事实真相造成破坏。





另外，在悉尼观众面前,他还对新闻集团（News Corp）董事长默多克（Rupert Murdoch）进行了抨击，讨论了中国，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）以及经济正义。



奥巴马妻子米歇尔一同抵澳。AAP Image/Nikki Short 今年61岁的奥巴马从2009年到2017年任职两届美国总统。他说，他是第一位完全在数字时代任职的美国总统，这让他成为了当时在人类历史上被记录得最多的人，同时也让他成为了深层造假和其他AI（人工智能）恶作剧的小白鼠。





“今天，你可以让我出现在视频中的任何场合，当然也可以在录音中说任何话。除非你是[我的妻子]米歇尔，否则你肯定会相信那是我，”奥巴马说。





“这听起来很有趣，这对电影制作人和特效来说是个福音。但我们现在已经处于这样一个位置，即验证什么是真实的[变得很困难]，操纵现实的能力正在快速发展，而且是在充满恶意的手中，促成了各种极端化。”





“为了维护民主制度，我们将不得不花更多的时间来弄清楚，我们应该如何教育我们的孩子，让他们分清事实、意见、虚假、看起来真实但不真实的东西之间的区别。我们将不得不训练我们的大脑以赶上这些新技术。”





奥巴马指出，对个人和社会来说，要适应通信技术的重大飞跃，如印刷术、广播和电影，总是具有挑战性。





“这是一个危险的时期，因为我们是谁以及我们如何理解这个世界，很大程度上与我们接受的叙事有关，如果我们容易受到不好的叙事的影响，我们就会做出可怕的事情。”





奥巴马提出，媒体的歪曲也对社会的分化起到了作用。





“有一个人你可能很熟悉，名字叫鲁伯特，他需要对很多事情负责，“他说，指默多克，在澳大利亚出生的媒体大亨。





“他让一个更广泛的趋势变得更加完善......即现在一个疯狂的美国西部和一个分裂的媒体。在美国，它是福克斯新闻（Fox News），在这里，我想它是天空新闻（Sky News）。如果你只看一家新闻来源，你就不再与（另一部分人）分享一个共同的对话或讲述同一个故事了。”





奥巴马也在演讲中提到中国，他说，全球社会应该支持一个和平崛起的中国，中国已经使数亿人摆脱了贫困。但他也表示，中国利用了特朗普领导下的全球规则秩序的真空，觉得自己不再需要在约束下运作。





“台湾将是一条潜在的断层线，我希望[中国国家主席]习[近平]注意到俄罗斯刚刚在乌克兰问题上犯下的巨大战略错误，让他有所顾忌。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



