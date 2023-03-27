美国前总统奥巴马为何访澳？

要点： 巴拉克·奥巴马连夜飞抵澳大利亚；

在这里，他将在两场售票活动中发表演讲；

奥巴马于周一会见了总理阿尔巴尼斯。

美国前总统巴拉克·奥巴马（Barack Obama）已经抵达澳大利亚——这是他近10年来首次访问澳大利亚。





据了解，载着美国第44任总统和他的妻子米歇尔的一架私人飞机连夜降落在悉尼。





周一，总理安东尼·阿尔巴尼斯发布了一张照片，照片中他与奥巴马站在雨伞下，在悉尼港前满脸笑容。





奥巴马的总统任期为2009年到2017年，他上一次访问澳大利亚是在2014年，参加在布里斯班举行的G20领导人峰会。





那么，他和妻子米歇尔这次来这里是为了什么？



Prime Minister Anthony Albanese met with Barack Obama at Kirribilli House on Monday. Source: Supplied / Office of the Prime Minister, Anthony Albanese MP

与巴拉克·奥巴马的夜晚

奥巴马本次抵澳是为了他在悉尼和墨尔本进行的巡回演讲。





预计他将讨论领导力和驾驭不可预知的未来的技巧。





据悉，系列巡回演讲活动名为“An Evening with President Barack Obama”，最便宜的票价为195澳元，而高级门票套餐为895澳元。





前外交部长朱莉·毕晓普将主持星期二晚上在悉尼和星期三晚上在墨尔本举行的研讨会。



Barack Obama (right) and his wife Michelle. Source: AAP, AP / Charles Rex Arbogast

奥巴马在澳大利亚受到严密保护

据了解，奥巴马被邀请在奇利比利总统官邸会见阿尔巴尼斯。





阿尔巴尼斯在周一接受媒体采访时简短地谈到了这次会面。





他说：“我今天早上在悉尼与（前）总统奥巴马进行了一次非常积极的会谈，讨论了全球经济和正在发生的事情。”





周一，人们发现奥巴马的大量随行安保人员在悉尼附近出现。





位于悉尼达令港的剧院将在周二晚上举办奥巴马的活动，该剧院已经警告活动参与者，由于加强了安保措施，请提前到达。



在奥巴马2009年至2017年的总统任期内，澳大利亚有四位时任总理——陆克文、朱莉娅·吉拉德、托尼·艾博特和马尔科姆·特恩布尔。





他们每个人都举行过演讲活动。去年，吉拉德女士在一次纪念其10周年的活动中回顾了她标志性的“不是现在，也不是永远（Not Now, Not Ever）”的演讲。





托尼·艾博特在2015年加入了全球演讲圈，特恩布尔在世界各地发表了包括网络安全在内的一系列话题的相关演讲，而刚刚开始担任澳大利亚驻美大使的陆克文在过去也曾多次参加有偿公开演讲活动。



离开白宫后的生活

自2017年离开白宫以来，奥巴马通过支持美国民主党一直活跃在政坛。





他与他的妻子一起领导着奥巴马基金会，该基金会运营着各种项目。





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